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Колосков — о тренерском штабе Ваноли: «Приехали, заработали деньги, уехали»

вчера, 13:47

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о назначении Паоло Ваноли на должность главного тренера «Спартака».

Хотелось бы верить, конечно, что Ваноли сможет реализоваться в России, добьется успеха со «Спартаком». Но, если честно, всякая вера уже давно у всех пропала: за 10 лет сменилось 10 тренеров, это чистая лотерея. Печалит, что Ваноли привел с собой еще четыре человека. Для чего эти десанты здесь? Вот они сейчас здесь всё почистят, разорят хозяина «Спартака» и улетят через год. И опять всё начнется заново. Тренер по вратарям, по физподготовке, ассистент, аналитик. Не хватает еще своего диетолога — вообще отлично будет. Мне этот подход абсолютно непонятен. Ну что это такое-то? Ну если деньги некуда девать, пусть вкладывают в мини-футбол «Спартака» или в женский, например.

Какой-то же след эти иностранцы должны оставить в нашем футболе? Для этого у них в штабах должны работать наши специалисты. Если у тренера есть современные идеи, надо чтобы наши тренеры учились у них этим требованиям, так будет хоть какая-то польза. А то приезжают, забирают свой куш и уезжают без какой-либо пользы.

Более того, везде ведь должна быть преемственность — она обеспечивает стабильность в подходах к формированию команды, к тренировочной работе, в выработке чувства патриотизма по отношению к клубу. А из варяга какой патриот? Приехали, заработали деньги и уехали. Чувства ответственности за переживания болельщиков и патриотизма у них нет и быть не может. Они заранее приезжают временщиками, в этом и проблема. Но тенденция приглашать иностранцев понятна — наша современная тренерская школа, к сожалению, не оправдывает себя на международной арене. Поэтому и важно ставить наших специалистов в штабы иностранцев — чтобы они учились европейским требованиям футбола.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
вчера в 18:05
Помощниками Гуса Хиддинка в тренерском штабе сборной России были Игорь Корнеев и Александр Бородюк. Ну и как пригодился российскому футболу тот опыт, который они приобрели работая бок о бок с великим тренером?
antant1
antant1
вчера в 17:56
Странно такое слышать...с какой стати он должен из местных набирать себе команду? А потом за результат Колосков будет отвечать?
lotsman
lotsman
вчера в 16:35
Они все за этим сюда приезжают.
4RT
4RT
вчера в 16:07
Страна "патриотов". Виллы на канарах, бабки в евро и долларах
Futurista
Futurista
вчера в 15:17
В рассуждениях Колоскова колоски демагогии...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 15:05
Я руками и ногами -ЗА !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:48
Исправлю заголовок по смыслу. Приехали, получили деньги (не заработали) и уехали. Так до этого было и повторялось много, много раз. Кто то деньги в казино сливает, а у Федуна такая фишка.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:43
Деньги то надо отмывать.
Сп62
Сп62
вчера в 14:36
Где был Колосков со своими причитаниями, когда на должность сборной назначали Капелло? Тогда о патриотизме речь почему-то не шла.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:32, ред.
Какая-то странная идея по поводу российского специалиста в тренерском штабе Ваноли - он сюда не российских специалистов приехал воспитывать, а добиваться конкретного результата в конкретной команде и чужой человек в своей команде Ваноли не особенно и нужен. Понятны претензии по поводу, что как у тренера и его команды мало опыта в подобной работе, но то что отсутствие российского специалиста в тренерском штабе итальянца - это не патриотично, более чем странное заявление. Это личные деньги Федуна и ему решать как их бесполезно растратить. Ему бы точно не стало легче, если бы приехал Черчесов со своим штабом "патриотов" - заработал и уехал. Футбол в клубах РПЛ - это профессиональное занятие со своими рисками, затратами и методами заработка без льгот и скидок в сторону патриотизма и прочих высоких материй - во главе всегда должен стоять успех и результат.
Cat01
Cat01
вчера в 14:18
Надо ставить задачу и затем платить
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:12
У любого тренера должна быть своя команда, думаю. Мелочей не должно быть, как и нет времени на раскачку, на притирку, на взаимопонимание. Да и интрижки никто не отменял, тем более в шапито, где наровят стукануть, вставить палки в колеса в любой момент. И, это касается не только Спартака.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:56
Лучше Карреры никого не было.
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