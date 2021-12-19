Колосков — о тренерском штабе Ваноли: «Приехали, заработали деньги, уехали»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о назначении на должность главного тренера «Спартака».

Хотелось бы верить, конечно, что Ваноли сможет реализоваться в России, добьется успеха со «Спартаком». Но, если честно, всякая вера уже давно у всех пропала: за 10 лет сменилось 10 тренеров, это чистая лотерея. Печалит, что Ваноли привел с собой еще четыре человека. Для чего эти десанты здесь? Вот они сейчас здесь всё почистят, разорят хозяина «Спартака» и улетят через год. И опять всё начнется заново. Тренер по вратарям, по физподготовке, ассистент, аналитик. Не хватает еще своего диетолога — вообще отлично будет. Мне этот подход абсолютно непонятен. Ну что это такое-то? Ну если деньги некуда девать, пусть вкладывают в мини-футбол «Спартака» или в женский, например.

Какой-то же след эти иностранцы должны оставить в нашем футболе? Для этого у них в штабах должны работать наши специалисты. Если у тренера есть современные идеи, надо чтобы наши тренеры учились у них этим требованиям, так будет хоть какая-то польза. А то приезжают, забирают свой куш и уезжают без какой-либо пользы.

Более того, везде ведь должна быть преемственность — она обеспечивает стабильность в подходах к формированию команды, к тренировочной работе, в выработке чувства патриотизма по отношению к клубу. А из варяга какой патриот? Приехали, заработали деньги и уехали. Чувства ответственности за переживания болельщиков и патриотизма у них нет и быть не может. Они заранее приезжают временщиками, в этом и проблема. Но тенденция приглашать иностранцев понятна — наша современная тренерская школа, к сожалению, не оправдывает себя на международной арене. Поэтому и важно ставить наших специалистов в штабы иностранцев — чтобы они учились европейским требованиям футбола.