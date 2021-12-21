«Лидс» собирается уволить Бьелсу

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вчера, 12:39

Главный тренер «Лидса» может быть уволен уже в следующем месяце, сообщает Football Insider.

По информации источника, руководство клуба недовольно последними результатами команды, «белые» пропустили 14 мячей в последних трех матчах. В турнирной таблице «Лидс» идет на 16-м месте с 16 очками.

Утверждается, что в клубе приняли решение о расставании с аргентинским специалистом.

В августе Марсело подписал с «Лидсом» новый контракт до конца сезона-2021/22.