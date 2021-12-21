«Лидс» собирается уволить Бьелсу

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса может быть уволен уже в следующем месяце, сообщает Football Insider.
По информации источника, руководство клуба недовольно последними результатами команды, «белые» пропустили 14 мячей в последних трех матчах. В турнирной таблице «Лидс» идет на 16-м месте с 16 очками.
Утверждается, что в клубе приняли решение о расставании с аргентинским специалистом.
В августе Марсело подписал с «Лидсом» новый контракт до конца сезона-2021/22.
Надеюсь сохранят место в АПЛ! Удачи им
Надеюсь сохранят место в АПЛ! Удачи им