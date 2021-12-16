Агент Ваноли подтвердил, что итальянец возглавит «Спартак»

Андреа Д'Амико, агент итальянского тренера Паоло Ваноли рассказал, что специалист уже стал новым наставником московского «Спартака». Такое заявление он сделал в эфире Radio24.
Паоло Ваноли — новый тренер «Спартака». Он возглавит клуб, который я очень хорошо знаю. У этого клуба фантастический стадион и отличный спортивный центр.
Растолкает лишних на евроарене и перепишет клубную историю :)
Станет с разбега падать на руки ликующих болел на трибунах и безжалостно громить домыслы пустобрёхов на прессухах...
А может и не тот...
Растолкает лишних на евроарене и перепишет клубную историю :)
Станет с разбега падать на руки ликующих болел на трибунах и безжалостно громить домыслы пустобрёхов на прессухах...
А может и не тот...