ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Агент Ваноли подтвердил, что итальянец возглавит «Спартак»

вчера, 19:26

Андреа Д'Амико, агент итальянского тренера Паоло Ваноли рассказал, что специалист уже стал новым наставником московского «Спартака». Такое заявление он сделал в эфире Radio24.

Паоло Ваноли — новый тренер «Спартака». Он возглавит клуб, который я очень хорошо знаю. У этого клуба фантастический стадион и отличный спортивный центр.

Все новости
Слухи«Фламенго» заинтересовался Виторией после его увольнения из «Спартака»
Вчера, 15:37 Комментарии28
Руни может возглавить «Эвертон»
15 декабря Комментарии9
Виллаш-Боаш категорично отказался возглавить «Бешикташ»
11 декабря Комментарии9
Дешам: «О моей дальнейшей карьере поговорим через год»
11 декабря Комментарии4
Владелец «Легии»: «Возвращение Черчесова? Посмотрим, вы всё увидите»
10 декабря Комментарии15
Слухи«РБ Лейпциг» позвал Тедеско лишь после отказов тренеров «Спортинга» и ПСВ
09 декабря Комментарии11
Сортировать
Все комментарии
Rybkin
Rybkin
сегодня в 12:59
"Спартак" стал игрушкой жены Федуна. - Своего рода фаллоимитатором в руках Заремы.
sir_Alex
sir_Alex ответ протон (раскрыть)
сегодня в 06:28
Только после депо 😜😉😆
Boricku
Boricku
сегодня в 05:45
Надо было Смородскую ставить, бобулю
протон
протон ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 03:49
Я желаю ему удачи, так как человек приезжает с далекой страны, и хочет возможно показать результат, желаю ему не ставит цели заработать больше и уехать как Рангник который и не поработал, кинул, Просто скажу очень жаль что с Виторией так вышло. хотя бы дали поработать год. Но Руй без работы не останется. Португалец точно заслуживал весну в «Спартаке. Уволить его сейчас – значит, всю зиму снова говорить о плохом руководстве. А тренеру – работать на фоне сплошного негатива и даже ненависти. Руй хотя бы к этому привык. И, кажется, за это время действительно стал спартаковцем. Был ли слив Витории в игре с Сочи это вопрос для меня самого. что бы уволить тренера и назначить тренера. Ведь в ЛЕ так играли хорошо, а тут проиграли Сочи с таким счетом.
ABir
ABir
сегодня в 03:36
Свято место пусто не бывает
Gahi
Gahi ответ протон (раскрыть)
сегодня в 03:35
Вот именно, и тем не менее Ваноли доверяют команду у которой в апреле Юбилей - 100 лет клубу. Что из этого получиться трудно сказать, но только время расставит всё по своим местам. Удачи
agty6hm86uvu
agty6hm86uvu
сегодня в 03:34
Что-то не обнадёживает этот итальяшка
протон
протон ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 03:22
Он всегда был в тени.
протон
протон
сегодня в 03:22
З Салихова добилась своего, приехал ничего не добившийся в футболе П Ванноли, с ним Спартак вылетит в ФНЛ, а в Л Е команду ожидает Позор.
протон
протон ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 01:52
А после увольнения тренируют не скажу топовые клубы, но примеры достаточны хорошие, Эмери , Тедеско, Карерра, да их там много)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:23, ред.
Вася форевер!)
Gorasul
Gorasul
вчера в 23:54
Добро пожаловать, Нонейм!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:31
Посмотрим , чем порадует этот кадр болельщиков Спартака.
протон
протон
вчера в 23:30
Скоро и этого уволит политрук с неустойкой.
Желаю конечно удачи итальянцу, человек просто не понимает еще куда он влез, но всё же удачи, ведь он ни в чём там не виноват, приехал как тренер, каждый человек свою карьеру успешно хочет показать,
1bear
1bear
вчера в 23:03
Спартак - полигон для тренеров,они там набираются опыта и зарабатывают отступные ))))
протон
протон
вчера в 23:00
Клуба, у которого есть клоун и клоуниха,- заключил агент Вано ли....агента можно поздравить, болельщикам спартака терпения, этот цирк будет длиться долго.
протон
протон
вчера в 22:59
Это месть итальянцев Спартаку за Кокорина
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:25
Посмотрим,что получится у Ваноли.
Grim-Reaper
Grim-Reaper
вчера в 22:04
Посмотрим что из этого выйдет. Может быть как и в Локо когда Шпалыч ушел - пришел Николич, тоже говорили что аут. А когда потом его убирали жалели, а может и как Гидсоль - пока толку нет от него.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:30
Да уже подписал договор,на других ресурсах подтверждено.Теперь у спартачей новое новогоднее поздравление :"С новым гадом!".
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:29
Почему бы Федуну было не пойти по новому для всех пути , создать дуэт из Витории и Ваноли ? Один -для внутреннего пользования ,для РПЛ . Другой- для европейской компании ? Вот это была бы МОЩЬ ! ))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 21:28
Это я упомянул, что обычно на свадьбах говорят (то ли про невесту, то ли про рюмку, забыл уже, давно не был)
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:25
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:25
Не последняя ? Типун тебе на язык ! )))))
Сп62
Сп62 ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 20:53
Так вот они и пытаются найти выход. Спартаку нужна игра, а её нет. Будет игра - будет и признание.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 20:51
Практически повторяет путь Олича (бунлеслига, Гамбург, Бавария , ЛЧ, сб. Хорватии.... ЦСКА и финиш)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:50
А если коротко, то Спартак в 20-й раз в этом веке начинает новую жизнь! Как говорят, в добрый путь и , дай бог, не последняя!!
Gahi
Gahi
вчера в 20:35
Паоло Ваноли как профессиональный футболист поиграл более в 10 клубах в основном итальянских и только в двух за пределами Италии это Шотландский "Рейнджерс" и греческом "Акратитосе" в котором завершил свою карьеру игрока. Затем стал работать тренером более семи лет с различными сборноми Италии являясь ассистентом главного тренера. Когда Конте возглавил "Челси" он пригласил Ваноли к себе в команду ассистентом, а 2019 году они оказываются вместе в "Интере". После завоеванного чемпионства с "Интернационале" Конте в конце мая 2021 года оставляет свой пост главного тренера. В начале ноября 2021 года Конте подписал контракт с «Тоттенхэм Хотспур» до 2023 года и пригласил ассистентом Паоли Ваноли но тот отказался работать ассистентом и решил что настало время быть самому главным. Так что "Спартак" станет первым самостоятельным клубом для Ваноли в качестве главного тренера команды с которым ему будут давать оценку как специалисту, способным решать больше и амбициозные проекты. Удачи
Рулон Обоев
Рулон Обоев ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:28
Точно как в мультике-падал прошлогодний снег:)))
sv_1969
sv_1969 ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 20:25
Ну логику Аллекперова понять можно если он гутарит про бизнес! А вот Лёню...(
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100