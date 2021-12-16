«Фламенго» заинтересовался Виторией после его увольнения из «Спартака»

1639658222

вчера, 15:37

Тренер , накануне покинувший «Спартак», может перебраться в Бразилию.

Gazeta Esportiva сообщает, что португальский тренер может возглавить «Фламенго».

Клуб изначально рассматривал Карлуша Карвальяла («Брага») и Витора Перейру («Фенербахче»), но включил в список кандидатов и Виторию после его увольнения из «Спартака».