«Фламенго» заинтересовался Виторией после его увольнения из «Спартака»

Тренер Руй Витория, накануне покинувший «Спартак», может перебраться в Бразилию.
Gazeta Esportiva сообщает, что португальский тренер может возглавить «Фламенго».
Клуб изначально рассматривал Карлуша Карвальяла («Брага») и Витора Перейру («Фенербахче»), но включил в список кандидатов и Виторию после его увольнения из «Спартака».
Тут неочевидным взглядом видно кто победитель! Viva Vitoria!!!
Тут неочевидным взглядом видно кто победитель! Viva Vitoria!!!
100% с клубом чего-нибудь добьётся не то что в фк зарема
100% с клубом чего-нибудь добьётся не то что в фк зарема
Да и уход от Федуна, судя по практике - своеобразный знак качества....
Никто не виноват что руководству клуба нужно было чемпионство по итогам пары месяцев работы....
И посему - Удачи и Процветания Рую Витории вне РПЛ !!!!!!!!!
Да и уход от Федуна, судя по практике - своеобразный знак качества....
Никто не виноват что руководству клуба нужно было чемпионство по итогам пары месяцев работы....
И посему - Удачи и Процветания Рую Витории вне РПЛ !!!!!!!!!
в прошлом году выиграли чемп, в 2019 кубок либертадорес
в прошлом году выиграли чемп, в 2019 кубок либертадорес