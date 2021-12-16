ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиБразилия. Серия А 2021

«Фламенго» заинтересовался Виторией после его увольнения из «Спартака»

вчера, 15:37

Тренер Руй Витория, накануне покинувший «Спартак», может перебраться в Бразилию.

Gazeta Esportiva сообщает, что португальский тренер может возглавить «Фламенго».

Клуб изначально рассматривал Карлуша Карвальяла («Брага») и Витора Перейру («Фенербахче»), но включил в список кандидатов и Виторию после его увольнения из «Спартака».

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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:25
ну или победе в самой сложной группе ЛЕ...
Сп62
Сп62
вчера в 21:06
Видимо Фламенго впечатлило 9-е место Спартака в РПЛ. Завидуют.
1bear
1bear
вчера в 20:51
Руй без работы не останется - это не чабан...
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 20:01
С такой срессоустойчивостью он может даже снайпером работать
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:25
ПРидётся потерпеть немного:он сейчас бабосы из Федуна вытрясет,и-свободен!
санек002
санек002 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:45
с нашими горе-руководителями и топ-тренеры превратятся в ничто!
neukomm
neukomm ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:41, ред.
А я еще добавлю. Как в Спартаке поступили с тренером, который единственный за х-ву тучу лет лет добыл чемпионство в РПЛ для команды? Просто выкинули со скандалом как грязную тряпку на помойку. И ведь игроки, которые стали чемпионами, даже не вступились за тренера. Это ж какими гнилыми людьми надо быть,чтобы так поступить?!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
вчера в 17:31
Просто напомню. Унаи Эмери, изгнанный из Спартака после этого 4 раза выиграл ЛЕ. Сейчас видный тренер в АПЛ. Мурат Якин, изгнанный из Спартака, сейчас работает главным тренером сб. Швейцарии , далеко не последней команды в Европе. Так что все возможно и с Руем.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:22
Будет работать там.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:20
Спартак увольняет Виторию и продлевает контракты с Максименко и Рассказовым!
Тут неочевидным взглядом видно кто победитель! Viva Vitoria!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ 7mhdz4gacpa8 (раскрыть)
вчера в 17:17
На ошибках учатся, кто то на своих....)), кто то на чужих.
particular
particular
вчера в 17:12
Это к вопросу об опрометчиво принятых решениях и востребованности отвергнутых специалистов... Время покажет кто угадал, а кто прогадал...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:11
Тренер востребован, удачи ему в новой команде.
7mhdz4gacpa8
7mhdz4gacpa8
вчера в 17:06
Зачем нам новости о нем?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:59
Ну вот,сразу может устроится на работу!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:57
В Бразилии язык португальский и гражданство Португальское, так что считай домой едет.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 16:45
А Зарему вдогонку в теплую Бразилию?) Стажироваться)
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:41
После стажировки в Спартаке успеха в новой команде
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:35
Лишнее доказательство! Удачи!
протон
протон
вчера в 16:09
Чемп ноябрь 2022 год: Бразильский Фламенго под руководством Руя Витории выиграл Кубок Либертадорес!
100% с клубом чего-нибудь добьётся не то что в фк зарема
Strashniy
Strashniy
вчера в 15:57
В спокойной обстановке, свободной от скандалов и коррупции, Руй непременно добьется результатов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:54, ред.
Фигура в футболе известная...
Да и уход от Федуна, судя по практике - своеобразный знак качества....

Никто не виноват что руководству клуба нужно было чемпионство по итогам пары месяцев работы....
И посему - Удачи и Процветания Рую Витории вне РПЛ !!!!!!!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:54
ИФламенго станет чемпионом.
LOpp
LOpp
вчера в 15:47
Фламенго и без Руя хорошо трофеи клепает.
в прошлом году выиграли чемп, в 2019 кубок либертадорес
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:43
Видимо, во Фламенго в курсе истории тренеришки Эмери, выгнанного из Спартака и после этого начавшего брать трофей за трофеем. Вот теперь из Спартака изгнан другой тренеришка Витория. Надо срочно его подписывать! Всё логично!
makkie
makkie
вчера в 15:42
Фламенго знают рецепт успеха - надо всего лишь пригласить бывшего тренера Спартака, и титул в кармане ))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:37
Хороший вариант для него
shlomo
shlomo
вчера в 15:37
Руй без работы точно не останется..... удачи ему!
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