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вчера, 13:54

Полузащитник перешел в подмосковные «Химки». Срок действия контракта с 33-летним игроком не уточняется.

Павел Мамаев стал игроком «Химок» 🔴⚫



Полузащитник подписал контракт с футбольным клубом «Химки» — стороны согласовали все детали соглашения ✍️



Приветствуем Павла в красно-чёрной семье и желаем успехов в составе нашей команды! 🤝 pic.twitter.com/q3luj44J47 — ФК «Химки» (@fc_khimki) December 21, 2021

Последним клубом футболиста был «Ростов», который он покинул в связи с окончанием действия трудового соглашения. Мамаев перешёл в «Ростов» в 2019 году, он провел в составе команды 26 матчей и забил 4 гола.