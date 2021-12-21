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Мамаев стал игроком «Химок»

вчера, 13:54

Полузащитник Павел Мамаев перешел в подмосковные «Химки». Срок действия контракта с 33-летним игроком не уточняется.

Последним клубом футболиста был «Ростов», который он покинул в связи с окончанием действия трудового соглашения. Мамаев перешёл в «Ростов» в 2019 году, он провел в составе команды 26 матчей и забил 4 гола.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 22:39
Будут резать будут бить
Будут шухер наводить.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 22:32
Из Италии проворен
К ним спешит Сашок Кокорин.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 22:10
В Химках кучка разкюв
Мирзов, Глушаков, Мамаев
Станут бандой корешков
Мирз, Мамай и Глушаков.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 22:06
Ой мамаяв химках
pomor45
pomor45
вчера в 19:15
Осталось заполучить ещё одного "химика" - Кокорина.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 18:24
Мамаев давний любитель шампанского, сладкой травы и Химок. Было бы странно если отказался)
beefs
beefs
вчера в 17:49
ну вот еще годик попылит...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:30
Ну посмотрим как себя проявит Пашка теперь в Химках.
Шуnя771
Шуnя771 ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 17:12
Или кабак?)
протон
протон
вчера в 17:00
Химкам осталось Коко купить и будет полный набор никому не нужного хлама!))
Для полного счастья!!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:08
Это судьба !
Наконец то влюбленные соеденятся !
Кокоша срочно продает виллу в Флоренции ....
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:09
Да, ждём второго персонажа "сладкой парочки")))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:45
Ну вот и свершилось чудо, ждём Кокошу и посмотрим как они на пару вновь прославятся.
1bear
1bear
вчера в 14:26
осталось Кокорина подписать и ....в ФНЛ )))))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:26
Нормальный клуб.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
вчера в 14:10
Глушаков, Мирзов, Мамаев

сколько легенд в одном клубе.
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:08
Пусть теперь тут лавку протрет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:05
А когдато за ЦСКА играл!
Cat01
Cat01
вчера в 14:03
В добрый путь
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