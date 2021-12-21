Полузащитник Павел Мамаев перешел в подмосковные «Химки». Срок действия контракта с 33-летним игроком не уточняется.
Павел Мамаев стал игроком «Химок» 🔴⚫— ФК «Химки» (@fc_khimki) December 21, 2021
Полузащитник подписал контракт с футбольным клубом «Химки» — стороны согласовали все детали соглашения ✍️
Приветствуем Павла в красно-чёрной семье и желаем успехов в составе нашей команды! 🤝 pic.twitter.com/q3luj44J47
Последним клубом футболиста был «Ростов», который он покинул в связи с окончанием действия трудового соглашения. Мамаев перешёл в «Ростов» в 2019 году, он провел в составе команды 26 матчей и забил 4 гола.
Будут шухер наводить.
Будут шухер наводить.
К ним спешит Сашок Кокорин.
К ним спешит Сашок Кокорин.
Мирзов, Глушаков, Мамаев
Станут бандой корешков
Мирз, Мамай и Глушаков.
Мирзов, Глушаков, Мамаев
Станут бандой корешков
Мирз, Мамай и Глушаков.
Для полного счастья!!
Для полного счастья!!
Наконец то влюбленные соеденятся !
Кокоша срочно продает виллу в Флоренции ....
Наконец то влюбленные соеденятся !
Кокоша срочно продает виллу в Флоренции ....
сколько легенд в одном клубе.
сколько легенд в одном клубе.