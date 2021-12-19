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Дедушка Адамова: «Трансфер Арсена в „Локомотив“ почти завершён»

вчера, 17:40

Бывший вице-президент «Ахмата» Хайдар Алханов, являющийся дедушкой защитника «Урала» Арсена Адамова, сообщил, что трансфер футболиста в «Локомотив» почти завершен.

Близка ли развязка трансфера Адамова в «Локомотив»? Да, все очень близко. Арсен дал добро на переезд в Москву. Единственное, о чем осталось договориться — по сумме выкупа трансфера. И «Урал», и «Локомотив» уже приняли решение о трансфере. Все скоро должно решиться. Можно сказать, что трансфер Адамова в «Локомотив» почти завершен. Арсен очень хочет играть за «Локо».

Я очень горжусь им, в детстве я ему много помогал. Он, если так можно сказать, глотал всю информацию. Он — большой молодец.

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Все комментарии
mat73
mat73
вчера в 23:17
Про троюродную тётю племянницы бабушки со стороны будущей тещи - ещё не шутили? Тогда я первый
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 21:10
Бабушка условного Максименко ничего не говорила? А её соседки?
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:02
Желание Локо понятно получить молодого, яркого, перспективного парня, но вот выбор Адамова странный.
Futurista
Futurista ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 18:42
Смотря какая бабушка...а то может и затандырить дедушке)...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:41
Локо не зенит, парню повезло.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:40
Ну трансфер , что ли ради трнсфера??? За молодежку играл он , не помню . Ну не следил за его игрой , а так может и хороший игрок . А вообще такие клубы должны из мододых брать , которые уже где нибудь в Сборных засветились
Союзник противников
Союзник противников ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:38
Место бабушки у тандыра. Но она за...
Futurista
Futurista
вчера в 18:36
А бабушка в курсе?)...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:58
ANATOLY KANDAUROVANATOLY KANDAUROV
"Арсен всю жизнь мечтал играть за Локо". Восточная любезность ? Меня улыбнуло. А на лавку присесть не боится?

А вот как в статье написано:
Арсен очень хочет играть за «Локо».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1296074/adamov-arsen-ural

Зачем менять слова и вводить в заблуждение людей, смысл? На какой контингент рассчитана эта дезинформация?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:57
Дедушка, конечно знает всё лучше всех.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:51
"Арсен всю жизнь мечтал играть за Локо". Восточная любезность ? Меня улыбнуло. А на лавку присесть не боится?
Cat01
Cat01
вчера в 17:45
Будем ждать результат
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