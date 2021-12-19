Дедушка Адамова: «Трансфер Арсена в „Локомотив“ почти завершён»

Бывший вице-президент «Ахмата» Хайдар Алханов, являющийся дедушкой защитника «Урала» Арсена Адамова, сообщил, что трансфер футболиста в «Локомотив» почти завершен.
Близка ли развязка трансфера Адамова в «Локомотив»? Да, все очень близко. Арсен дал добро на переезд в Москву. Единственное, о чем осталось договориться — по сумме выкупа трансфера. И «Урал», и «Локомотив» уже приняли решение о трансфере. Все скоро должно решиться. Можно сказать, что трансфер Адамова в «Локомотив» почти завершен. Арсен очень хочет играть за «Локо».
Я очень горжусь им, в детстве я ему много помогал. Он, если так можно сказать, глотал всю информацию. Он — большой молодец.
"Арсен всю жизнь мечтал играть за Локо". Восточная любезность ? Меня улыбнуло. А на лавку присесть не боится?
А вот как в статье написано:
Арсен очень хочет играть за «Локо».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1296074/adamov-arsen-ural
Зачем менять слова и вводить в заблуждение людей, смысл? На какой контингент рассчитана эта дезинформация?
"Арсен всю жизнь мечтал играть за Локо". Восточная любезность ? Меня улыбнуло. А на лавку присесть не боится?
А вот как в статье написано:
Арсен очень хочет играть за «Локо».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1296074/adamov-arsen-ural
Зачем менять слова и вводить в заблуждение людей, смысл? На какой контингент рассчитана эта дезинформация?