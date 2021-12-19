Дедушка Адамова: «Трансфер Арсена в „Локомотив“ почти завершён»

Бывший вице-президент «Ахмата» Хайдар Алханов, являющийся дедушкой защитника «Урала» , сообщил, что трансфер футболиста в «Локомотив» почти завершен.

Близка ли развязка трансфера Адамова в «Локомотив»? Да, все очень близко. Арсен дал добро на переезд в Москву. Единственное, о чем осталось договориться — по сумме выкупа трансфера. И «Урал», и «Локомотив» уже приняли решение о трансфере. Все скоро должно решиться. Можно сказать, что трансфер Адамова в «Локомотив» почти завершен. Арсен очень хочет играть за «Локо».

Я очень горжусь им, в детстве я ему много помогал. Он, если так можно сказать, глотал всю информацию. Он — большой молодец.