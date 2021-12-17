«Локомотив» объявил о трансфере защитника «Шахтёра» Мампасси

Пресс-служба «Локомотива» объявила о переходе защитника «Шахтёра» .

Футбольный клуб «Локомотив» заключил контракт с 18-летним центральным защитником Марком Рене Мампасси. Срок соглашения — пять лет. Игрок будет выступать под номером 18.

Марк родился 12 марта 2003 года в Донецке (Украина). Игрок является воспитанником академии местного «Шахтёра». В сезоне-2020/21 футболист отправился в аренду в ФК «Мариуполь» и дебютировал во взрослом футболе 6 марта 2021 года в поединке против полтавской «Ворсклы» в Украинской Премьер-лиге. Всего за основной состав «Мариуполя» Мампасси провёл 22 матча и отличился одним ассистом.

Также 18-летний защитник является игроком юношеской сборной Украины. За команду U-17 футболист сыграл 12 матчей и забил 2 мяча, а в составе сборной U-19 провёл 3 встречи.