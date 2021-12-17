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«Локомотив» объявил о трансфере защитника «Шахтёра» Мампасси

вчера, 17:15

Пресс-служба «Локомотива» объявила о переходе защитника «Шахтёра» Марка Мампасси.

Футбольный клуб «Локомотив» заключил контракт с 18-летним центральным защитником Марком Рене Мампасси. Срок соглашения — пять лет. Игрок будет выступать под номером 18.

Марк родился 12 марта 2003 года в Донецке (Украина). Игрок является воспитанником академии местного «Шахтёра». В сезоне-2020/21 футболист отправился в аренду в ФК «Мариуполь» и дебютировал во взрослом футболе 6 марта 2021 года в поединке против полтавской «Ворсклы» в Украинской Премьер-лиге. Всего за основной состав «Мариуполя» Мампасси провёл 22 матча и отличился одним ассистом.

Также 18-летний защитник является игроком юношеской сборной Украины. За команду U-17 футболист сыграл 12 матчей и забил 2 мяча, а в составе сборной U-19 провёл 3 встречи.

«Локомотив» объявил о трансфере защитника «Шахтёра» Мампасси

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 04:49
Ну хорошо, что хоть со спартачими не сравниваешь, особенно с Рассказовым, а то действительно можно подумать, что инвалида купили.
Парню всего 18 лет и он только начинает во взрослом футболе, а ты уже хочешь что бы он был лидером Шахтёра. Говоришь его не отмечали? Но почему тогда в молодёжку вызывали? До 17 лет 2019-20 12 игр, до 19 лет 2021 3 игры.
Кстати по каким арендам? Была всего одна в Мариуполь, а после подписан полноценный контракт с Локо.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Caliostro (раскрыть)
сегодня в 04:37
Уже было сказано, что ему сделают российское гражданство как уроженцу Донецка.
Для Украины он теперь персона нон грата, тем более он ещё не заигран ни за какую сборную. Так, что он не будет легионером и если хорошо проявит себя возможен вызов в сборную России.
амурец
амурец
сегодня в 00:22
Ну ну поглядим
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 21:42, ред.
Орлов точно заикнется. Хотя пару раз Мпбаппэ и столько же Месси)
SanekGol
SanekGol
вчера в 21:29
Поздравляю парня с завершением выступления за сборную
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 21:05
Ты с конфетами монпансье перепутал.
Что там на слуху? Лавочник Шахтёра, мотающийся по арендам - даже на Украине его особо не выделяли, обычный средний защитник типа Васина.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:00
Наши клубы всегда переплачивают
kyxy
kyxy ответ Caliostro (раскрыть)
вчера в 19:56
Как уроженц Донецка хотят паспорт оформить российский
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 19:52
Ну теперь можно сказать, что он являлся игроком молодёжной сборной Уркаины.
Caliostro
Caliostro ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:28
Он будет считаться легионером! Мне интересно с чего ты взял, что нет.....
1bear
1bear
вчера в 19:22
как в анекдоте -"...сидай ,хлопчик,бачу,че не хохол...")))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:05
Усё ! Не видать ему родной сборной Украины ,как своих ушей ! )))
ariec93
ariec93 ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 18:30
Как Зинченко.
4RT
4RT
вчера в 18:08
Монпансье любит?
Bensurr
Bensurr
вчера в 18:07
Раз он Шахтеру не нужен сомневаюсь что будет из него хоть какой-то толк.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:03
Фамилия парня на слуху, возможн с хорошей перспективой.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:55
Ну вот,пошли покупки!
протон
протон
вчера в 17:54
Круть! Интересный переход в проблемную зону
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:51
Если честно, то не очень верилось в этот трансфер, особенно включаю политические мотивы.
Парень перспективный, тем более он не будет считаться легионером и в будущем может выступать за сборную России.
Но загадывать не будем, просто пожелаем парню удачи!!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:43
Удачи в новом клубе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:32
Фундамент отличный у парня. Африканские корни и украинская школа. Лишь бы не испортили его гвисдоли всякие.
Главный судья
Главный судья
вчера в 17:26
О прямо из Шахты)...ну все состав Локо уже подорожал в два раза)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:25
Хорошее приобретение.

18 лет....
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:21
Гарный хлопчик с полей Украины !
beefs
beefs
вчера в 17:19
перспективный мальчишка, надеемся...
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