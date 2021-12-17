«Локомотив» объявил о трансфере защитника «Шахтёра» Мампасси

Пресс-служба «Локомотива» объявила о переходе защитника «Шахтёра» Марка Мампасси.
Футбольный клуб «Локомотив» заключил контракт с 18-летним центральным защитником Марком Рене Мампасси. Срок соглашения — пять лет. Игрок будет выступать под номером 18.
Марк родился 12 марта 2003 года в Донецке (Украина). Игрок является воспитанником академии местного «Шахтёра». В сезоне-2020/21 футболист отправился в аренду в ФК «Мариуполь» и дебютировал во взрослом футболе 6 марта 2021 года в поединке против полтавской «Ворсклы» в Украинской Премьер-лиге. Всего за основной состав «Мариуполя» Мампасси провёл 22 матча и отличился одним ассистом.
Также 18-летний защитник является игроком юношеской сборной Украины. За команду U-17 футболист сыграл 12 матчей и забил 2 мяча, а в составе сборной U-19 провёл 3 встречи.
Парню всего 18 лет и он только начинает во взрослом футболе, а ты уже хочешь что бы он был лидером Шахтёра. Говоришь его не отмечали? Но почему тогда в молодёжку вызывали? До 17 лет 2019-20 12 игр, до 19 лет 2021 3 игры.
Кстати по каким арендам? Была всего одна в Мариуполь, а после подписан полноценный контракт с Локо.
Парню всего 18 лет и он только начинает во взрослом футболе, а ты уже хочешь что бы он был лидером Шахтёра. Говоришь его не отмечали? Но почему тогда в молодёжку вызывали? До 17 лет 2019-20 12 игр, до 19 лет 2021 3 игры.
Кстати по каким арендам? Была всего одна в Мариуполь, а после подписан полноценный контракт с Локо.
Для Украины он теперь персона нон грата, тем более он ещё не заигран ни за какую сборную. Так, что он не будет легионером и если хорошо проявит себя возможен вызов в сборную России.
Для Украины он теперь персона нон грата, тем более он ещё не заигран ни за какую сборную. Так, что он не будет легионером и если хорошо проявит себя возможен вызов в сборную России.
Что там на слуху? Лавочник Шахтёра, мотающийся по арендам - даже на Украине его особо не выделяли, обычный средний защитник типа Васина.
Что там на слуху? Лавочник Шахтёра, мотающийся по арендам - даже на Украине его особо не выделяли, обычный средний защитник типа Васина.
Парень перспективный, тем более он не будет считаться легионером и в будущем может выступать за сборную России.
Но загадывать не будем, просто пожелаем парню удачи!!!
Парень перспективный, тем более он не будет считаться легионером и в будущем может выступать за сборную России.
Но загадывать не будем, просто пожелаем парню удачи!!!
18 лет....
18 лет....