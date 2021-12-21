В «Спартак» едет то ли новый Зе Луиш, то ли ямайский Лукаку. Покупка четвёртого форварда обещает эффект домино

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21 декабря 2021, 12:09

Неожиданный Николсон.

Сработано в тишине

В понедельник вечером «Спартак» в своих социальных сетях опубликовал анонс, явно намекающий на грядущий трансфер. Пластинка под спартаковским лейблом и с названием «Зимнее ТО» крутила бессмертную песню Боба Марли «Sweat», известную также как «A La La La La Long». На фоне последних слухов сначала показалось, что речь идет о Леоне Классене, чье имя при большом желании можно расслышать в припеве, но вскоре появилась информация, что песней самого известного в мире ямайского музыканта «Спартак» намекает на приобретение ямайского футболиста.

Немного странно, что после анонса официальный «твиттер» «Спартака» взял многочасовую паузу, позволив собрать основную долю хайпа телеграм-каналам, инсайдерам и экспертам по бельгийскому чемпионату, откуда переезжает в РПЛ Шамар Николсон. Еще удивительнее, что «Спартак» сумел провернуть трансфер третьего бомбардира Про-Лиги в абсолютной тишине: до анонса в «Твиттере» в эфир не просочилось ни крупицы информации о готовящейся покупке.

Второй ямайский футболист в «Спартаке», входит в топ-3 бомбардиров чемпионата Бельгии

- Шамар Николсон станет вторым ямайцем, который наденет футболку «Спартака». Впервые это сделал Роберт Скарлетт по прозвищу «Маленький Биби», который в 2002 году сыграл целый тайм против раменского «Сатурна» в проигранном матче (0:2). Этим таймом карьера Боба в «Спартаке», да и в принципе по эту сторону океана и ограничилась, хотя в общей сложности он играл в футбол 15 лет, выступая на родине, в США и на Тринидаде. Сыграл 40 матчей за сборную Ямайки.

- Николсон забил за «Шарлеруа» 13 голов в 18 матчах бельгийского чемпионата, новичок «Спартака» занимает третье место в списке снайперов, выше расположились форварды с 16 и 15 голами, но они и сыграли по 20 матчей. Всего за время выступлений в Бельгии Шамар забил 31 гол и сделал 11 результативных передач в 83 матчах за «Шарлеруа».

- Европейская карьера Николсона стартовала в Словении, где он играл за «Домжале» (20 голов в 56 матчах). Летом 2018-го «Домжале» играл в квалификации Лиги Европы с «Уфой», и после тех встреч российский клуб во главе с Шамилем Газизовым купил у словенцев другого форварда — Ловро Бизяка.

- Шамар перебрался в «Шарлеруа» летом 2019-го, бельгийский клуб заплатил «Домжале» за его трансфер 1.5 миллиона евро. По неподтвержденным данным, «Спартак» может заплатить за Николсона около 10 миллионов евро.

- «Спартак» снова осваивает бельгийский рынок, как и в случае с летним трансфером Максимилиано Кофрие (за 2.5 млн евро из «Сент-Трюйдена»). Из Бельгии в 2018 году приехал и Самуэль Жиго (за 8 млн евро из «Генка»). Похоже, это направление становится для «красно-белых» приоритетным при поиске легионеров.

- В воскресном матче против «Эйпена» (4:0) Шамар Николсон попрощался с «Шарлеруа» хет-триком и результативной передачей. В Бельгии подтверждают отъезд ямайца в Россию, а «Шарлеруа» уже подписал ему на замену форварда молодежной сборной Литвы Науриса Петкевичуса.

- Новичок «Спартака» не раз заявлял, что болеет за лондонский «Арсенал» и мечтает однажды сыграть за свой любимый клуб, при этом признает, что пока до уровня АПЛ недотягивает. Между тем на Британских островах о нем уже знают, матчи «Шарлеруа» в осенней части сезона посещали скауты «Эвертона», «Саутгемптона» и «Рейнджерс».

- В сборную Ямайки привлекается с 2017 года. Забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 29 матчах на международном уровне.

Футбольный портрет Шамара Николсона

Футбольные гурманы из числа тех, кто внимательно следит за чемпионатом Бельгии, отзываются о Шамаре Николсоне исключительно в позитивных, а порой и в восторженных тонах. У болельщиков «Спартака» при виде одновременно мощного и подвижного форварда может возникнуть ассоциация с Зе Луишем, можно провести параллели с Ромелу Лукаку, который в двух предыдущих сезонах играл за «Интер», в тренерский штаб которого входил Паоло Ваноли. Видимо, новый итальянский тренер «Спартака» будет конструировать игру по лекалам своего бывшего босса Антонио Конте, увидим 3-5-2 и связку форвардов в атаке.

С приходом Николсона у «Спартака» в составе будет два «Лукаку» (сам ямаец и Соболев) и два «Лаутаро» (Ларссон и Понсе). Впрочем, не факт, что все они останутся в команде после зимнего трансферного окна. В отличие от упомянутых для сравнения Зе Луиша и Лукаку, Шамар — правша, и его правая нога — это то, на что нужно обратить пристальное внимание. В дополнение к джентльменскому набору качеств форварда (игра спиной к воротам, борьба за верховые мячи, умение цепляться за линию офсайда) Николсон обладает мощнейшим ударом с правой ноги, не раз запускал «ракеты» из-за пределов штрафной в матчах за «Шарлеруа» и сборную Ямайки.

Эффект домино неизбежен

Усиление атаки не было приоритетной задачей «Спартака» на зимнее трансферное окно, команде давно не хватает качественного правого защитника и опорного хавбека, при этом легионерский слот заполнен до отказа. Николсон становится 9-м иностранцем, следовательно, кто-то из легионеров обязательно должен уйти, чтобы «Спартак» мог заявить новичка.

Все взгляды вмиг сосредоточились на Йоррите Хендриксе, голландца даже успели отправить в «Химки», что его агент назвал полной чушью. От Хендрикса и правда нужно избавляться, но об этом в другой главе трансферной книги «Спартака», подписание Николсона явно намекает на расставание с кем-то из действующих форвардов.

Понятно, речь не о Соболеве, которому предстоит столкнуться с сильным конкурентом, продадут Ларссона или Понсе, причем напрашивается ставка на шведа по нескольким причинам. Во-первых, провалил первую часть сезона, да и не похоже, что найдет мотивацию для успешной игры в России. Во-вторых, контракт Джордана истекает в конце сезона- 2022/23, то есть через полтора года. В такой ситуации нужно или продлевать, или продавать.

Скорее всего, ребус с подписанием Шамара Николсона решается просто: отпустят Ларссона и сохранят баланс форвардов. И если это так, грамотно, что разменивают форварда второго темпа на еще одного «большого», ведь «Спартак» нередко оказывался обезоружен после травм и дисквалификаций Соболева, а так будет два ярко выраженных центра, причем в иных матчах могут действовать даже вместе, ведь оба не классические «столбы», несмотря на габариты и могут представлять угрозу не только на «пятачке» у ворот.