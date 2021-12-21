Газзаев — об Акинфееве: «Было предложение от МЮ, но Игорь – патриот»

Бывший наставник ЦСКА похвалил вратаря московского клуба .

Он в 16 лет был таким же спокойным, как сегодня. Игорь случайно попал к нам на тренировку. Был травмирован запасной вратарь, и его пригласили. Когда тренировка закончилась, я ему сказал: «Все, ты больше никуда не уходишь, остаешься у нас». Минуя дубль, он сразу стал основным игроком. Было видно, что у него есть потенциал и талант. Ему нужно было только время.

Акинфеев мог уехать за границу, у него были предложения, в том числе от «Манчестер Юнайтед». Но Игорь – настоящий патриот. Думаю, то решение, которое было принято насчет его карьеры, оно абсолютно правильное. Игорь вошел в когорту великих вратарей. Кто знает, как бы сложилась его карьера, если бы он уехал за рубеж.