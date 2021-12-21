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Газзаев — об Акинфееве: «Было предложение от МЮ, но Игорь – патриот»

вчера, 18:45

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев похвалил вратаря московского клуба Игоря Акинфеева.

Он в 16 лет был таким же спокойным, как сегодня. Игорь случайно попал к нам на тренировку. Был травмирован запасной вратарь, и его пригласили. Когда тренировка закончилась, я ему сказал: «Все, ты больше никуда не уходишь, остаешься у нас». Минуя дубль, он сразу стал основным игроком. Было видно, что у него есть потенциал и талант. Ему нужно было только время.

Акинфеев мог уехать за границу, у него были предложения, в том числе от «Манчестер Юнайтед». Но Игорь – настоящий патриот. Думаю, то решение, которое было принято насчет его карьеры, оно абсолютно правильное. Игорь вошел в когорту великих вратарей. Кто знает, как бы сложилась его карьера, если бы он уехал за рубеж.

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Все комментарии
sash71
sash71 ответ Beekeeper (раскрыть)
сегодня в 11:48
Ну заявить это одно дело, другое дело если бы МЮ предложил то я сомневаюсь в том, что он отказался бы !
Beekeeper
Beekeeper ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 11:34
вообще так и было. Слова Игоря были, если я уйду из ЦСКА то только в Милан. Но Милану он не был тогда нужен вот и остался в ЦСКА.
Землянин
Землянин ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 05:01, ред.
Это вряд ли, в лучшем случае вернулся бы обратно посидев на скамейке наблюдая за игрой Вандерсара, с уменьшением зарплаты в разы 😂 Да и ЦСКА за 3 копейки его бы тоже не отдал. Про Дзагоева не меньше говорили про переход, как про Чалова, так разговорами и остались
rebus30
rebus30
сегодня в 03:38
Игорь не хотел быть 8ым вратарём в дубле, и 10ти кратного понижения ЗП.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:31
Почему-то есть уверенность, что он теперь жалеет об этом.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 01:15
Уважение Игорю за патриотизм. Он вошел в когорту великих вратарей.
mr. Krot
mr. Krot
сегодня в 00:37
В те времена наш футбол был на подъеме, в ЦСКА наступила золотая эпоха: брали кубок УЕФА, неоднократно становились чемпионами здесь. Почему и бы не остаться в отличном коллективе, который тогда сколотил Гинер
Sexual Harassment
Sexual Harassment
вчера в 23:33
Сколько слов по английски знает Конефеев и сколько из них не матерные. Ох и наруководил бы он там обороной.
ЧиП
ЧиП
вчера в 23:26
Еслт это так, то это не патриотизм, а идиотизм.
sash71
sash71
вчера в 23:07
Газзаеву больше не наливать. Это ж надо такое ляпнуть. МЮ хотел видеть в своих рядах Акинфеева и тот отказался.
NRK FISHKA
NRK FISHKA
вчера в 22:49
Газзаев — об Акинфееве: «Было предложение от МЮ, но и горь – и9иот»
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 22:12, ред.
Ну конечно же Игорек лучший, даже лучше Яшина потому как в клубе Льва Яшина Игорь на несколько позиций выше Льва!!!
Видимо потому, что в в "клубе" не учитываются сухие матчи, сыгранные в зарубежных чемпионатах Акинфеев никуда и не уехал!)
P.S. Кстати, если Дасаеву прибавить 18 сухих матчей за Севилью то Игорь опускается на 2 строчку!
морозз
морозз
вчера в 22:11
Игорь домосед и вот такие манёвры типа МЮ не приемлет! Он нашёл свою нишу и закуклился в ней, вместо того чтобы расти в мастерстве и показывать мировой класс…выбрал стабильность псевдо патриотизма! Наверное он став намного опытнее и старше, много раз пожалел о своём удручающем его в дальнейшем решении! Кони могут здесь кричать и петь дифирамбы Игорю сколь угодно долго, но провести всю футбольную карьеру в одном заштатном клубе, имея при этом такой шанс в карьере…тоска!
Gelious
Gelious
вчера в 22:09
Акинфеев и правда отличный вратарь. Гордость отечественного футбола. Очень жаль, что не пошел в МЮ.
BDA81
BDA81 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 22:01
Это ирония.
BDA81
BDA81 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 22:00
Я же сказал про то что если бы были вратари всех стран )) Читать нужно внимательно! Удачи.
David Young
David Young ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:48
Согласен что не только, но для меня это самое очевидное не соответствующего действительности из того комментария,
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ David Young (раскрыть)
вчера в 21:45
Не только, все перечисленные им вратари не имеют таких показателей как Акинфеев. К примеру 194 сухаря в 500 играх РПЛ. Я не беру 800 ( всего) и свыше 300 сухарей.
Будь здрав.
David Young
David Young ответ BDA81 (раскрыть)
вчера в 21:16
Про уход из сборной не соответствует действительности.
Lexand
Lexand
вчера в 21:15
Ура-патриот
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ BDA81 (раскрыть)
вчера в 21:14, ред.
В Клуб заглядывал? Вижу нет, загляни. СТАТИСТИКА не поспоришь Удачи)))).
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 21:04
Все и везде так говорят!
BDA81
BDA81 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:03
Господи,как вы привыкли смотреть узкопрофельно )) Если туда включать вратарей всего мира , то Игорь ваш хвалёный будет в полной )) Яшин легенда и Игорю до него не дорости и близко не стоять. Харин был лучше , Овчинников был лучше,Черчесов был лучше. Они пробывали себя за границей хотя бы. А Игорь играл в тепличных условиях. И всегда боялся конкуренций. И из сборной он дёрнул,что испугался что посадят на лавку ))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Maksim Perepyolkin (раскрыть)
вчера в 21:00
Как сообразуется ваш комментарий с новостью ? В огороде бузина...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:55
Тем, кто сомневается в величии Игоря Акинфеева советую заглянуть в Клуб Льва Яшина. который Игорь возглавляет. В ближайшее десятилетие вряд ли кто его потеснит.
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:54
Игорёк в те времена был круче ВанДерСара. Буффон на уровне, а о Нойере вообще нн было слышно
BDA81
BDA81
вчера в 20:54, ред.
Господи, хорошо у нас в РПЛ может и легенда и супер пупер ))) если ему этого достаточно,то обычный посредственный спортсмен. Испугался конкуренций и играл всё время в тяпличных условиях,любимчик Гинера ))) До того же Овчинникова и Харина не дорос, ну а с Яшином вообще даже близко.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:50
Я помню, когда Игорь, в тапочках не то с ушами, не то со зверьком, каким-то давал интервью пацаном. Домашним мальчиком я его тогда увидел. Зона комфорта его стихия.
Поэтому не удивлен, что всю карьеру связал с одним клубом. Хотя в принципе, что для него, что для клуба, есть хорошо.
Futurista
Futurista
вчера в 20:33
УАЗ Патриот не захотел стать Рендж Ровером)...да и не смог бы...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:24
Отказ Акинфеева английскому клубу говорит не о его патриотизме, а о трусости. Любой самодостаточный футболист, в том числе и голкипер, мечтает играть за более классную команду. Это вполне естественное чувство, и если Акинфеев отказался от предложения "МЮ", значит подумал, а вдруг не получится, и что тогда - позор на всю оставшуюся жизнь? Лучше уж я спокойненько докантуюсь до конца карьеры в армейском клубе, в котором мне ничто не угрожает, и в котором я в любом случае буду основным. Вот и предпочёл журавлю синицу в небе. Решил, так спокойнее. Так что, г-н Газзаев, не надо ставить ему в заслугу то, что ею не является.
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