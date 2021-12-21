«Динамо»: «Клуб не получал никаких конкретных предложений по Шиманьски»

Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев прокомментировал информацию, согласно которой английский клуб предлагал 20 млн евро за полузащитника московской команды .

Нет, мы не получали никаких конкретных предложений по Себе. Хотя, на мой взгляд, он, конечно, стоит этих денег.

Желаю Себастьяну здоровья и скорейшего возвращения в строй, он только что перенес травму, операцию.