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«Динамо»: «Клуб не получал никаких конкретных предложений по Шиманьски»

вчера, 14:43

Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев прокомментировал информацию, согласно которой английский клуб предлагал 20 млн евро за полузащитника московской команды Себастьяна Шиманьски.

Нет, мы не получали никаких конкретных предложений по Себе. Хотя, на мой взгляд, он, конечно, стоит этих денег.

Желаю Себастьяну здоровья и скорейшего возвращения в строй, он только что перенес травму, операцию.

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Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:24, ред.
Ваня- Приветище и Салютище!!!!!!!
Ваня, я думаю, и после окончания сезона, желающих на него будет немного... Качество футболиста, его класс- проверяется только в еврокубках, о чем, заявляли представители Боруссии Д., когда оценивали Захаряна. На фоне примитивного чемпионата России- невозможно судить о тех или иных качествах игрока, пусть, даже, способного. Ничего не имею к поляку, но пока, он ничего особенного не показал. Посмотрим на него осенью, тогда и выводы сделаем. А говорить о том, что он, является основным звеном в Динамо- просто смешно, учитывая уровень российского футбола. Никто, в Европе, не даст, ни поляку, ни Захаряну, делать то, что они делают в ПЛ России.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:47
До окончания сезона Шиманьски никуда не перейдет.
ДСА
ДСА
вчера в 15:03
В рублях наверное столько предлагали.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:51
Да и не стоит пока.
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