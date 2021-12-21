Агент: «Мурильо в „Спартаке“? Не знаю, откуда взялась эта информация»

«Спартак» не планирует подкупать защитника «Андерлехта» Майкла Мурильо. Об этом заявил агент игрока Эдгардо Карлес Кал.

Не знаю, откуда взялась эта информация. Ничего конкретного по Майклу не было. К Мурильо был интерес летом, но сейчас все в режиме ожидания. Посмотрим, что произойдет после открытия зимнего окна.