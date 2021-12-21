ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Агент: «Мурильо в „Спартаке“? Не знаю, откуда взялась эта информация»

вчера, 18:19

«Спартак» не планирует подкупать защитника «Андерлехта» Майкла Мурильо. Об этом заявил агент игрока Эдгардо Карлес Кал.

Не знаю, откуда взялась эта информация. Ничего конкретного по Майклу не было. К Мурильо был интерес летом, но сейчас все в режиме ожидания. Посмотрим, что произойдет после открытия зимнего окна.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может заплатить 10 млн евро за форварда сборной Ямайки.

Все новости
Аршавин в «Барселоне», а Дзагоев в «Реале». Реальные истории переговоров россиян с топ-клубами
Сегодня, 11:07Станислав Горин в блоге Футбольная ностальгияКомментарии3
СлухиСапета может уйти из «Нижнего Новгорода»
Вчера, 21:10 Комментарии12
СлухиВасин может перейти в «Химки»
Вчера, 20:27 Комментарии19
Слухи«Вест Хэм» хочет купить Кварацхелию. «Рубин» оценил игрока в 13 млн фунтов
Вчера, 19:58 Комментарии26
Газзаев — об Акинфееве: «Было предложение от МЮ, но Игорь – патриот»
Вчера, 18:45 Комментарии62
В «Спартаке» опровергли слухи об интересе к защитнику «Андерлехта» Мурильо
Вчера, 16:42 Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 20:19
Таких уток еще много зимой будет.
Не удивлюсь, если и Дзюбу в Спартак сватать начнут.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:06
Зарема сказала.
протон
протон
вчера в 18:44
муть на постном масле... агентура проталкивает своего футболера
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:30
Спартак запутался кого приглашал кого нет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:22
Это утятина очередная!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100