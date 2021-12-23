Спаллетти – о поражении «Наполи»: «Нас подвела реализация моментов»

Главный тренер «Наполи» подвел итоги поединка 19-го тура Серии А со «Специей» (0:1).

Мы упустили победу в игре, в которой не должны были проигрывать. Мы контролировали этот матч на протяжении больших отрезков. Нас подвела реализация моментов.

У нас было мало свободных зон в атакующей трети поля, и редко удавалось вскрывать защиту «Специи». Во второй половине игры мы стали нервничать, были проблемы с последним пасом.

К сожалению, без Осимхена у нас ограниченный выбор в атакующей линии, поэтому нужно постоянно двигать мяч вокруг штрафной, чтобы найти брешь в обороне.