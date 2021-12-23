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Спаллетти – о поражении «Наполи»: «Нас подвела реализация моментов»

вчера, 09:54
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)0 : 1Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)СпециаМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подвел итоги поединка 19-го тура Серии А со «Специей» (0:1).

Мы упустили победу в игре, в которой не должны были проигрывать. Мы контролировали этот матч на протяжении больших отрезков. Нас подвела реализация моментов.

У нас было мало свободных зон в атакующей трети поля, и редко удавалось вскрывать защиту «Специи». Во второй половине игры мы стали нервничать, были проблемы с последним пасом.

К сожалению, без Осимхена у нас ограниченный выбор в атакующей линии, поэтому нужно постоянно двигать мяч вокруг штрафной, чтобы найти брешь в обороне.

Напомним, что «Специа» в этом поединке смогла установить уникальное достижение.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 11:17
Неужели поражение от "Спартака" так сильно подействовали на команду "Наполи", что они не могут отойти от этого даже сейчас.
makkie
makkie
вчера в 11:04
Наверное Витория и Спартак виноваты.
Лучано до сих пор получает бумерангом по лысой голове за плохие слова в адрес российского клуба.
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:03
Чет мне кажется два поражения от спартка подкосили
55yyurqe567m
55yyurqe567m
вчера в 10:55
А особенно бездарь физрук
ОПС
ОПС
вчера в 10:25
А кого она не подводила? играть надо.
санек002
санек002
вчера в 10:19
после спартака наполи конкретно посыпался!
Cat01
Cat01
вчера в 10:16
Пора уходить
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:15
Плакаться не надо,играть надо.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:15
А может это из серии: "хорошему танцору яки мешают"
112910415
112910415
вчера в 10:13
вы рискуете потерять всё ...
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:08
Не идёт игра бывает.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 10:06
Так тебе и надо, лысый.
протон
протон
вчера в 09:55
Ну у кого не бывает падений.
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