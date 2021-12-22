Индзаги подвёл итоги выступлений «Интера» в первой части сезона

Наставник «Интера» прокомментировал результат поединка 19-го тура чемпионата Италии с «Торино» (1:0) и подвёл итоги первой половины сезона.

Мы провели важную игру, хорошо к ней подготовились и знали, как будет действовать соперник. В этой встрече мы практически ничем не рисковали. Мы забили в первом тайме и были явно лучше оппонента во второй половине игры. Очень довольны тем, как завершили год. Теперь нужно восполнить запасы физической и ментальной энергии, чтобы вернуться к борьбе в будущем году.

Сейчас легко говорить, что «Интер» — фаворит в борьбе за скудетто, но я помню, что в июле этих разговоров не было. Ребята хорошо поработали. Лидерство в таблице станет для нас хорошим стимулом. На протяжении всей первой части сезона команда выглядела здорово, у нас было отличное взаимодействие. Сейчас мы счастливы, но знаем, что впереди долгий путь, полный приключений.