Ботхейм: «Переход в „Краснодар“ – невероятный вызов для меня»

Новичок «Краснодара» поделился мыслями по поводу переезда в Россию:

Текущий год стал для меня особенным. Я был совсем слабым игроком. Мое окружение не могло представить, что я окажусь тут. Перед сезоном я практически не играл, так что произошедшее превзошло все мои ожидания. Я рад, что у меня появилась возможность реализовать свой потенциал.

Грустно покидать «Будё-Глимт». Я провел здесь прекрасное время. Ни я, ни команда не могли отказаться от моего трансфера. Переход в «Краснодар» – невероятный вызов для меня.