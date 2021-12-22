Ботхейм: «Переход в „Краснодар“ – невероятный вызов для меня»

Новичок «Краснодара» Эрик Ботхейм поделился мыслями по поводу переезда в Россию:
Текущий год стал для меня особенным. Я был совсем слабым игроком. Мое окружение не могло представить, что я окажусь тут. Перед сезоном я практически не играл, так что произошедшее превзошло все мои ожидания. Я рад, что у меня появилась возможность реализовать свой потенциал.
Грустно покидать «Будё-Глимт». Я провел здесь прекрасное время. Ни я, ни команда не могли отказаться от моего трансфера. Переход в «Краснодар» – невероятный вызов для меня.
В 2021 году Ботхейм провёл на клубном уровне 46 поединков во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 10 голевых передач. Одним из наиболее запоминающихся моментов с его участием в составе «Будё-Глимт» стал дубль в ворота римской «Ромы» в игре Лиги конференций (6:1).
На бумаге трансфер очень сильный. Не понимаю, как его ещё из Русенборга условный РБ себе под крыло не взял
На бумаге трансфер очень сильный. Не понимаю, как его ещё из Русенборга условный РБ себе под крыло не взял
С другой стороны, если ему так интересно поиграть в нашем чемпионате, уже хочется посмотреть на то, как он будет взламывать наши автобусы.
С другой стороны, если ему так интересно поиграть в нашем чемпионате, уже хочется посмотреть на то, как он будет взламывать наши автобусы.