ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Ботхейм: «Переход в „Краснодар“ – невероятный вызов для меня»

вчера, 21:55

Новичок «Краснодара» Эрик Ботхейм поделился мыслями по поводу переезда в Россию:

Текущий год стал для меня особенным. Я был совсем слабым игроком. Мое окружение не могло представить, что я окажусь тут. Перед сезоном я практически не играл, так что произошедшее превзошло все мои ожидания. Я рад, что у меня появилась возможность реализовать свой потенциал.

Грустно покидать «Будё-Глимт». Я провел здесь прекрасное время. Ни я, ни команда не могли отказаться от моего трансфера. Переход в «Краснодар» – невероятный вызов для меня.

В 2021 году Ботхейм провёл на клубном уровне 46 поединков во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 10 голевых передач. Одним из наиболее запоминающихся моментов с его участием в составе «Будё-Глимт» стал дубль в ворота римской «Ромы» в игре Лиги конференций (6:1).

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 14:24
Ты уж не подведи родной,а то поди бабла отвалили за тебя немерено.
lotsman
lotsman
сегодня в 10:15
В Краснодаре появился викинг.))
112910415
112910415
сегодня в 09:06
опять нашли сильного игрока !
z4mm8gca5t5f
z4mm8gca5t5f
сегодня в 05:40
Дубль в ворота Ромы можно и за Краснодар повторить
ОПС
ОПС
сегодня в 04:24
А вот сможет ли он здесь хорошо сыграть, еще непонятно.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:40
Приехал в Краснодар и норвежскую стужу с собой привёз.))
Cat01
Cat01
вчера в 22:28
Желаем успешной игры
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:05
С уважением к новой команде...
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:05
Пожелаем удачи!
протон
протон
вчера в 22:01
Галицкий тяготеет к скандинавским легам. Может и правильно, судя по соотношению цена-качество.
На бумаге трансфер очень сильный. Не понимаю, как его ещё из Русенборга условный РБ себе под крыло не взял
протон
протон
вчера в 22:00
Ну лига-то конечно в России будет покрупнее, чем в Норвегии, но слишком уж он хвалит РПЛ.

С другой стороны, если ему так интересно поиграть в нашем чемпионате, уже хочется посмотреть на то, как он будет взламывать наши автобусы.
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