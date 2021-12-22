Тухель: «Не хочу начинать охоту на непривитых. Это личный выбор людей»

Наставник «Челси» Томас Тухель высказался о невакцинированных футболистах:
Коронавирус, очевидно, вызывает проблемы. У нас в команде болеют не только невакцинированные. Есть и вакцинированные игроки, которые сдали положительные тесты. Не хочу начинать охоту на непривитых.
Это личный выбор людей. Каждый может иметь свое мнение. Нельзя заставлять людей вакцинироваться. Я не тот, кто должен комментировать это, я здесь не эксперт. В этой стране есть эксперты, как и во всей остальной Европе. Спрашивайте у них. Я привился и принял решение за себя.
Напомним, некоторые поединки трех последних туров АПЛ были перенесены из-за коронавируса.
У нас на работе почти все ранее вакцинированные заболели, и в тяжёлой форме тоже были, а есть не привитые, которые бессимптомно перенесли болезнь. Либо наша вакцина Спутник не о чем, либо вообще в вакцинации нет никакого смысла.
У нас на работе почти все ранее вакцинированные заболели, и в тяжёлой форме тоже были, а есть не привитые, которые бессимптомно перенесли болезнь. Либо наша вакцина Спутник не о чем, либо вообще в вакцинации нет никакого смысла.