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Тухель: «Не хочу начинать охоту на непривитых. Это личный выбор людей»

вчера, 19:13

Наставник «Челси» Томас Тухель высказался о невакцинированных футболистах:

Коронавирус, очевидно, вызывает проблемы. У нас в команде болеют не только невакцинированные. Есть и вакцинированные игроки, которые сдали положительные тесты. Не хочу начинать охоту на непривитых.

Это личный выбор людей. Каждый может иметь свое мнение. Нельзя заставлять людей вакцинироваться. Я не тот, кто должен комментировать это, я здесь не эксперт. В этой стране есть эксперты, как и во всей остальной Европе. Спрашивайте у них. Я привился и принял решение за себя.

Напомним, некоторые поединки трех последних туров АПЛ были перенесены из-за коронавируса.

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Все комментарии
aq5y7c68xjbr
aq5y7c68xjbr
сегодня в 03:03
Тут он прав
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 21:56
у подруги тёщи,от вакцины ноги начали отказывать,баба мощная и в избу горящую войдёт и коня на ходу остановит,каким то чудом вычухалась, правда в тех краях Спутника нет,поэтому буржуйской или китайской,надо будет уточнить подробно.Врачи сказали,что второй раз ей не надо колоться.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:53, ред.
Тухель - мужик, всё по делу сказал,в отличии от соотечественника и ведь тоже,тренировал Дортмунд... Безусловно подобное заявление очень смелое,учитывая вакцино-манию. Он и не эксперт,но трезво смотрит на вещи, видя очевидное,что и вакцинированные подверженны ковиду,как впрочем и не вакцинированные.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:01
Вакцинированные болеют также. Зачем вакцинироваться тогда?? Или есть другая сторона вакцинации?
Futurista
Futurista ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 20:01
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:54
Да всё правильно. Пусть каждый сам для себя решает!
У нас на работе почти все ранее вакцинированные заболели, и в тяжёлой форме тоже были, а есть не привитые, которые бессимптомно перенесли болезнь. Либо наша вакцина Спутник не о чем, либо вообще в вакцинации нет никакого смысла.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 19:50
Это личный выбор людей.
112910415
112910415
вчера в 19:43
браво, тренер !
протон
протон
вчера в 19:43
Считаю что вакцинированные по выносливости уступают и по физике тем кто не вакцинирован .
ДСА
ДСА
вчера в 19:28
Мозги у человека есть.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:23
О каких указах ты мне писал,возьми эти указы и в ......у себе!
4RT
4RT ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 19:20
Пока что-нибудь новенькое не придумают
4RT
4RT
вчера в 19:19
Когда всех вакцинируете на кого охотится будете?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 19:18
Сколько лет еще будет продолжаться этот короновирус и вакцина.
Futurista
Futurista
вчера в 19:18
Не хочу начинать охоту на непривитых....но ружьишко уже зарядил...
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