Тухель: «Не хочу начинать охоту на непривитых. Это личный выбор людей»

Наставник «Челси» высказался о невакцинированных футболистах:

Коронавирус, очевидно, вызывает проблемы. У нас в команде болеют не только невакцинированные. Есть и вакцинированные игроки, которые сдали положительные тесты. Не хочу начинать охоту на непривитых.

Это личный выбор людей. Каждый может иметь свое мнение. Нельзя заставлять людей вакцинироваться. Я не тот, кто должен комментировать это, я здесь не эксперт. В этой стране есть эксперты, как и во всей остальной Европе. Спрашивайте у них. Я привился и принял решение за себя.