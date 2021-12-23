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Линекер: «Я люблю футбол, но временами ненавижу его»

вчера, 14:59

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер признался в своём «твиттере», что временами негативно относится к футболу.

Я люблю футбол, но временами ненавижу его.

Линекер забил 48 голов за сборную Англии. Он третий бомбардир сборной в истории (делит 3-е место с Харри Кейном, уступает Уэйну Руни и Бобби Чарльтону). На клубном уровне нападающий играл за «Лестер Сити», «Эвертон», «Барселону», «Тоттенхэм» и «Нагоя Грампус Эйт».

Гари — лучший бомбардир чемпионата Англии (1985, 1986, 1990), лучший бомбардир чемпионата мира-1986, победитель Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Испании и Кубка обладателей кубков.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:57
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Lewa2708
Lewa2708
вчера в 16:05
А разве он уже не четвертый бомбардир? Кейн же в этом году стал первым
Zak11
Zak11
вчера в 15:59
Ненависть видимо выражается в отсутствии ожидаемого результата, в какой то несправедливости. Но это часть футбола. Она всегда была.
ДСА
ДСА
вчера в 15:46
Непонятно, что конкретно он имел ввиду.
rhmbc2akfub4
rhmbc2akfub4
вчера в 15:18
Ты всегда был чудиком
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:13
Я думаю большинство людей иногда ненавидит свою работу.
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