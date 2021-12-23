Линекер: «Я люблю футбол, но временами ненавижу его»

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вчера, 14:59

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер признался в своём «твиттере», что временами негативно относится к футболу.

Я люблю футбол, но временами ненавижу его.

Линекер забил 48 голов за сборную Англии. Он третий бомбардир сборной в истории (делит 3-е место с Харри Кейном, уступает Уэйну Руни и Бобби Чарльтону). На клубном уровне нападающий играл за «Лестер Сити», «Эвертон», «Барселону», «Тоттенхэм» и «Нагоя Грампус Эйт».

Гари — лучший бомбардир чемпионата Англии (1985, 1986, 1990), лучший бомбардир чемпионата мира-1986, победитель Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Испании и Кубка обладателей кубков.