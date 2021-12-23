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Тедеско: «У „Лейпцига“ состав хороший, но и в „Спартаке“ отличные игроки»

вчера, 10:48

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско сравнил составы клубов, в которых работал.

У «Лейпцига» состав хороший. Но я даже не хочу сравнивать с прошлыми своими клубами. Команда «Шальке-04» в мой первый сезон также была сильной, с Тило Керером и другими хорошими футболистами. В «Спартаке» есть отличные игроки, например, Виктор Мозес.

Напомним, 36-летний Тедеско был назначен на должность наставник «РБ Лейпциг» 9 декабря. С немецким специалистом было заключено соглашение до лета 2023 года. Предыдущим местом работы Тедеско был московский «Спартак», который он возглавлял с октября 2019 по май 2021 года. В последнем сезоне немецкий специалист завоевал с московской командой серебряные медали РПЛ.

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Все комментарии
RuyVik
RuyVik
вчера в 18:40
Лейпциг поспешил с прыгуном, это очевидно.
YVG
YVG
вчера в 17:27
Скоро состав Лейпцига будет таким же как в спартаке.
berda2003
berda2003
вчера в 15:55
...тренер только хреновый.
berda2003
berda2003
вчера в 15:53
...тренер только хреновый.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 14:29
Неужели он правда в интервью вспоминает Спартак??
particular
particular
вчера в 14:10
Отличных игроков в РПЛ нет... На фоне имеющейся серости, никто даже не хочет блистать и выделяться... В отсутствии стимула, всех всё устраивает...
lotsman
lotsman
вчера в 13:37
В Спартаке есть хорошие игроки. Только группа хороших игроков это ещё не команда. Чтобы стать командой им нужен хороший тренер.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 13:14, ред.
Ни большинства а всех!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 13:10
Вся разница в том, что в Лейпциге весь состав приличного уровня, а в спартаке пару-тройку человек. И это проблема не только спартака, а и большинства российских клубов.
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 13:02
Лейпциг - бомжей возил как котят по полю !
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:43
Теперь бы и там не накосячил.
1bear
1bear
вчера в 12:42
хочется пожелать тренеру удачи,а про Спартак он хорошо пошутил...
протон
протон
вчера в 12:16
Доменико поднял Спартак из руин, вытащив его на втрое место и за это останется в истории Спартака.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:07
Наверно хотел вернуться
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:00
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:54
В "Спартаке" есть настолько замечательные игроки, что их удаление с поля приветствуется собственными болельщиками:
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 11:37
У Лейпцига состав сильнее!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:25
Тедеске лучше ответить когда он Лейпциг отправит в дивизион ниже.
Penokkio
Penokkio
вчера в 11:25
Мозес, от покупки которого он вроде бы сам отговаривал Зарему (с ее слов)
ЧиП
ЧиП
вчера в 11:24
В качестве игроков никто не сомневается. Осталось найти тренера, который расставит их правильно по местам и заставит бегать. Ещё сумеет развести руководство на плеймекера. 🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞
Cat01
Cat01
вчера в 11:20
Скучает по Спартаку
санек002
санек002 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 11:17
конечно!это же германия а не какая то россия где рпл в середине по уровню даже среди команд азии и африки
makkie
makkie
вчера в 11:02
Мне кажется сейчас у Лейпцига поинтереснее состав.
Тем более есть возможность выцеплять лучших у Зальцбурга. Главное не упустить таких футболистов как Холланд, который сразу в Боруссию ушёл.

Работу Тедеско стоит оценивать уже весной, а сейчас Лейпциг на "старом" багаже.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 10:55
Можем лучших отдать за большие бабки. Рассказова и Кутепова.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:51
У Немцем состав сильнее!
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