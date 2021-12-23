Тедеско: «У „Лейпцига“ состав хороший, но и в „Спартаке“ отличные игроки»

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вчера, 10:48

Главный тренер «РБ Лейпциг» сравнил составы клубов, в которых работал.

У «Лейпцига» состав хороший. Но я даже не хочу сравнивать с прошлыми своими клубами. Команда «Шальке-04» в мой первый сезон также была сильной, с Тило Керером и другими хорошими футболистами. В «Спартаке» есть отличные игроки, например, Виктор Мозес.