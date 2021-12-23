Тедеско: «У „Лейпцига“ состав хороший, но и в „Спартаке“ отличные игроки»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско сравнил составы клубов, в которых работал.
У «Лейпцига» состав хороший. Но я даже не хочу сравнивать с прошлыми своими клубами. Команда «Шальке-04» в мой первый сезон также была сильной, с Тило Керером и другими хорошими футболистами. В «Спартаке» есть отличные игроки, например, Виктор Мозес.
Напомним, 36-летний Тедеско был назначен на должность наставник «РБ Лейпциг» 9 декабря. С немецким специалистом было заключено соглашение до лета 2023 года. Предыдущим местом работы Тедеско был московский «Спартак», который он возглавлял с октября 2019 по май 2021 года. В последнем сезоне немецкий специалист завоевал с московской командой серебряные медали РПЛ.