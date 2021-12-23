Агент Николсона: «После „Спартака“ хотим оказаться в более сильном клубе»

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вчера, 13:41

Агент Кевин Коуэн, представляющий интересы новичка «Спартака» , отметил, что не беспокоится по поводу того, что его подопечный может подвергнуться в России расистским нападкам.

«Расизм есть везде — в Италии, Франции, Германии, Испании, Англии и США . Поэтому этот фактор не сыграет свою роль. Нам не стоит переживать о том, на что мы не можем повлиять. Клуб обратился к моему клиенту и сказал: „Теперь ты с нами“. Поэтому мы с Шамаром не беспокоимся о расизме. Это не проблема для нас», — подчеркнул агент.

Также Коуэн подтвердил, что его клиент рассчитывает в будущем оказаться в еще более сильном клубе или чемпионате:

Конечно, это наш долгосрочный план. Но пока мы не заглядываем так далеко. Следующий шаг — присоединиться к «Спартаку» в январе и немедленно начать работать, чтобы показать всем, почему они выбрали его. «Спартак» — очень хороший клуб, он даст возможность Шамару выступать в еврокубках, и это положительно скажется на репутации игрока.

Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа».