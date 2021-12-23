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Агент Николсона: «После „Спартака“ хотим оказаться в более сильном клубе»

вчера, 13:41

Агент Кевин Коуэн, представляющий интересы новичка «Спартака» Шамара Николсона, отметил, что не беспокоится по поводу того, что его подопечный может подвергнуться в России расистским нападкам.

«Расизм есть везде — в Италии, Франции, Германии, Испании, Англии и США. Поэтому этот фактор не сыграет свою роль. Нам не стоит переживать о том, на что мы не можем повлиять. Клуб обратился к моему клиенту и сказал: „Теперь ты с нами“. Поэтому мы с Шамаром не беспокоимся о расизме. Это не проблема для нас», — подчеркнул агент.

Также Коуэн подтвердил, что его клиент рассчитывает в будущем оказаться в еще более сильном клубе или чемпионате:

Конечно, это наш долгосрочный план. Но пока мы не заглядываем так далеко. Следующий шаг — присоединиться к «Спартаку» в январе и немедленно начать работать, чтобы показать всем, почему они выбрали его.

«Спартак» — очень хороший клуб, он даст возможность Шамару выступать в еврокубках, и это положительно скажется на репутации игрока.

Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа».

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Все комментарии
Gunslinger
Gunslinger ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:07
Агась....
И ещё восьмой, контрольный,- баня "по глушаковски"! :)))
Zak11
Zak11
вчера в 16:01
Значит надо забивать не меньше 15 за сезон. Минимум.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:45
Сначало нужно пройти семь кругов ада в Спартаке, а уж потом думать о более сильном клубе.
1bear
1bear
вчера в 15:30
будет стараться - может и возьмут в лигу по выше,а вот на счёт игры в еврокубках - тут агент погорячился...если только через несколько лет ))))))
ЧиП
ЧиП
вчера в 15:02
Сильнее Спартака нет никого✌️🙄
ну и ху
ну и ху
вчера в 14:55
После спартака любой клуб будет посильнее...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ бибра (раскрыть)
вчера в 14:47
Спартак в шаге от завоевания ЛЕ, в которой в этом году играют команды уровня ЛЧ
бибра
бибра
вчера в 14:45
с 9-го места ворваться в Еврокубки будет конечно особенно приятно, успехов..
drug01
drug01
вчера в 14:39
Будем смотреть его игру
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:28
После спартака обычно попадают в наш ФНЛ, Кипр, Лихтенштейн и т.д.
YVG
YVG
вчера в 14:25
После спартака могут даже в Шкендию не взять.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 14:12
После спартака только в низшую лигу, только бы на ледяном поле не убился раньше времени во время спринтерского забега.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:04
" Хотим после Спартака в более сильный клуб...".Неужели после Спартака планирует в Астану ?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:43
За такую зарплату как в Спартаке он готов терпеть.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 13:42
Это нормально рассматривать РПЛ как трамплин.
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