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Чеферин: «Конец Суперлиги - самая значимая и общая победа 2021 года»

сегодня, 00:20

Президент УЕФА Александер Чеферин, подводя итоги года, выделил главную победу организации в 2021-м.

В апреле попытка создать закрытую Суперлигу, целью которой было заполнить банковские счета некоторых клубов, поставила под угрозу ценности, лежащие в основе европейской спортивной модели и миссии УЕФА. Конец Суперлиги — это была наша самая значимая и общая победа 2021 года.

Я хотел бы выразить мою личную благодарность каждому из вас за то, что вы были с УЕФА в такой трудный момент. Ваша поддержка означает, что все наши цели в предстоящие годы будут продолжать создавать будущее для футбола в Европе.

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 13:24
А УЕФА белые рыцари которые не уничтожают футбол ? Только под их руководством куча клубов стали банкротами ,интерес к футболу с 2008 года упал на 40 процентов ,и среди нынешний молодежи вообще не пользуется успехом .Я уже не говорю о их коррумпированных схемах
Баобаб
Баобаб
сегодня в 10:13
Да ну нафиг, самая значимая победа уефы в 2021 году - позорная жеребьёвка ЛЧ.
pz937wkg88q6
pz937wkg88q6
сегодня в 08:14
Обидно чеферишке такой кусок пирога терять
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 08:09
Мне кажется, это ещё не конец.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:49
Повержкенные еще будут сопротивляться.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:43
Чефирин прогнал то что сам выдумал.
3ton
3ton
сегодня в 07:34
Ахахах
Над чем победа ?
Того чего не было ?
УЕФА только может создавать "бесполезные" турниры и в конвульсиях пускать пузыри .
beefs
beefs
сегодня в 07:20
А помоему это временное перемирие...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:06
Эта битва ещё впереди.
particular
particular
сегодня в 06:59
Фанфарон...
sv_1969
sv_1969 ответ BagioR (раскрыть)
сегодня в 06:42
Думаю этого не будет... Куда денете бедные клубы? Поэтому и будут того же Аньели по судам таскать. А вот договариваться надо однозначно.
BagioR
BagioR
сегодня в 06:34
Победа??? Все суды проиграли! А Суперлига не закрыта. И скоро станет турниром важнее коррумпированого УЕФА ЛЧ
протон
протон
сегодня в 06:16
Чеферина его собственный счёт больше волнует.
Ми Ша
Ми Ша
сегодня в 05:57
Раздутое ЭГО Чефирина говорит о личной победе, а не о продуктивной работе на пользу футбола, замечательный итог года...
sash71
sash71
сегодня в 01:00
Пусть Чеферин и Инфантино лучше сядут за стол переговоров и разберутся в регламенте самых значимых для футбола и публики турнирах. УЕФА уже итак с горочкой насыпало различные соревнования на уровне сборных и клубов. Инфантино недавно анонсировал проведение чемпионатов Мира каждые два года. Вся эта погоня за большими барышами приведёт к тому, что чемпионаты стран начнут умирать по причине физической усталости самих футболистов и тем самым они толкнут боссов вновь возобновить Суперлигу. Ни УЕФА ни ФИФА не вкладывают деньги в развитие клубов они только пользуются их славой и их игроками в которых владельцы клубов вкладывают огромные средства. Если начавшееся соперничество ФИФА и УЕФА перерастёт в войну это все может похоронить весь футбол.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
сегодня в 00:58
конец суперлиги это позор продолжающий обжорство и монополию ФИФА в сфере мирового футбола,
возможно согласиться что формат турнира и критерии отбора неприемлемы в нынешних реалиях, но конкуренция в этой сфере однозначно нужна
в свете последних событий вокруг вопроса о ЧМ каждые два года ,создаётся впечатление что Венгеру поставили задачу забить календарь вплотную матчами чтоб отбить желание клубов вписать в этот календарь какой либо. турнир
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:32
Да, это здорово что отстояли футбол но нельзя расслабляться, надо быть на чеку. Перес с Аньелли так просто не сдадутся и будут продолжать мутить свои грязные делишки. Эти злодеи хотят уничтожить футбол ради собственной наживы но снова получат по щам от фанатов, футболистов, УЕФА, политиков и всех тех кто любит эту игру. Суперлига не пройдет!
Cat01
Cat01
сегодня в 00:26
Подводим итоги
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