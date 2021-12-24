Президент УЕФА Александер Чеферин, подводя итоги года, выделил главную победу организации в 2021-м.
В апреле попытка создать закрытую Суперлигу, целью которой было заполнить банковские счета некоторых клубов, поставила под угрозу ценности, лежащие в основе европейской спортивной модели и миссии УЕФА. Конец Суперлиги — это была наша самая значимая и общая победа 2021 года.
Я хотел бы выразить мою личную благодарность каждому из вас за то, что вы были с УЕФА в такой трудный момент. Ваша поддержка означает, что все наши цели в предстоящие годы будут продолжать создавать будущее для футбола в Европе.
возможно согласиться что формат турнира и критерии отбора неприемлемы в нынешних реалиях, но конкуренция в этой сфере однозначно нужна
в свете последних событий вокруг вопроса о ЧМ каждые два года ,создаётся впечатление что Венгеру поставили задачу забить календарь вплотную матчами чтоб отбить желание клубов вписать в этот календарь какой либо. турнир
возможно согласиться что формат турнира и критерии отбора неприемлемы в нынешних реалиях, но конкуренция в этой сфере однозначно нужна
в свете последних событий вокруг вопроса о ЧМ каждые два года ,создаётся впечатление что Венгеру поставили задачу забить календарь вплотную матчами чтоб отбить желание клубов вписать в этот календарь какой либо. турнир