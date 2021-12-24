Президент УЕФА Александер Чеферин, подводя итоги года, выделил главную победу организации в 2021-м.

В апреле попытка создать закрытую Суперлигу, целью которой было заполнить банковские счета некоторых клубов, поставила под угрозу ценности, лежащие в основе европейской спортивной модели и миссии УЕФА . Конец Суперлиги — это была наша самая значимая и общая победа 2021 года.