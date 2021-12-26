ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2021/2022

Ферран Торрес прилетел в Барселону

вчера, 21:18

Форвард «Манчестер Сити» Ферран Торрес близок к уходу из клуба.

Утверждается, что испанец завтра утром пройдет медицинское обследование для «Барселоны». Футболист уже прилетел в столицу Каталонии.

Ранее стало известно, сколько «сине-гранатовые» заплатят за игрока.

Все новости
Слухи«Арсенал» продолжает претендовать на Коутиньо
Сегодня, 00:12 Комментарии4
СлухиКурзава может перейти в «Ньюкасл»
Вчера, 23:53 Комментарии3
СлухиПау Торрес может перейти в «Севилью»
Вчера, 18:22 Комментарии6
СлухиСтал известен главный претендент на подписание Алексея Миранчука
Вчера, 16:45 Комментарии28
Головин создан для АПЛ, но «Эвертон» — плохой выбор. Потратили полмиллиарда и плетутся на 14-м месте
Вчера, 15:58Вадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии10
Слухи«Манчестер Сити» — главный конкурент «Барселоны» в борьбе за Холанда
Вчера, 14:05 Комментарии29
Сортировать
Все комментарии
sash71
sash71
сегодня в 00:04
Неужели Барса за него отдаст 45 млн. € !? Возможно он и придётся ко двору каталонцев но у МС сидит на лавке и особо не блещет.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:03
Да, тупой английский игрок, с глупым выражением лица, как впрочем и у всех британских футболистов.
Elliada
Elliada ответ DEIVID_777 (раскрыть)
сегодня в 00:02
Фоден днарь?
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:47
Это воспитанников Сити имена забывают, одних днарей клуб воспитывает.
3ton
3ton
вчера в 23:37
Все его хвалят
Не зря его так хотел Хави .Явно видит в нем большое будущие .
Где-то я читал про его , что он очень много выполняет черновой работы и сейчас такие игроки очень нужны Барселоне . Футболисты которые при потере мяча быстро хотят его вернуть назад .
Сейчас в Барселоне с прессингом проблемы .
Да и нападающий Барселоне сейчас нужен очень сильно .
Интересно кем ещё усилят команду .
В последних двух матчах Барселона очень понравилась.
Только удачи Хави и успехов , чтобы все получилось у его .
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:26
В Барсе у него все получится.
da da da
da da da
вчера в 23:15
топ игрок считай бесплатно
sv_1969
sv_1969 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:30
время покажет
drug01
drug01
вчера в 21:53
Скоро увидим на поле
Ironigor
Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:39
Привет дружище. ✌
Один большой вопрос, а сможет ли он заиграть и ещё стать чемпионом с Барселоной ???)
stanichnik
stanichnik ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:35, ред.
Доброго Здоровья, Elliada!
У него ещё вся карьера впереди. Если всё таки перейдёт в Барсу, то прославит своё имя, выступая за каталонский клуб и войдёт в историю, как игрок побеждавший в АПЛ и в Ла Лиге.
Elliada
Elliada
вчера в 21:21
Через несколько лет все забудут его имя
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100