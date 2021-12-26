Ферран Торрес прилетел в Барселону

Форвард «Манчестер Сити» Ферран Торрес близок к уходу из клуба.
Утверждается, что испанец завтра утром пройдет медицинское обследование для «Барселоны». Футболист уже прилетел в столицу Каталонии.
Ранее стало известно, сколько «сине-гранатовые» заплатят за игрока.
Не зря его так хотел Хави .Явно видит в нем большое будущие .
Где-то я читал про его , что он очень много выполняет черновой работы и сейчас такие игроки очень нужны Барселоне . Футболисты которые при потере мяча быстро хотят его вернуть назад .
Сейчас в Барселоне с прессингом проблемы .
Да и нападающий Барселоне сейчас нужен очень сильно .
Интересно кем ещё усилят команду .
В последних двух матчах Барселона очень понравилась.
Только удачи Хави и успехов , чтобы все получилось у его .
Не зря его так хотел Хави .Явно видит в нем большое будущие .
Где-то я читал про его , что он очень много выполняет черновой работы и сейчас такие игроки очень нужны Барселоне . Футболисты которые при потере мяча быстро хотят его вернуть назад .
Сейчас в Барселоне с прессингом проблемы .
Да и нападающий Барселоне сейчас нужен очень сильно .
Интересно кем ещё усилят команду .
В последних двух матчах Барселона очень понравилась.
Только удачи Хави и успехов , чтобы все получилось у его .
Один большой вопрос, а сможет ли он заиграть и ещё стать чемпионом с Барселоной ???)
Один большой вопрос, а сможет ли он заиграть и ещё стать чемпионом с Барселоной ???)
У него ещё вся карьера впереди. Если всё таки перейдёт в Барсу, то прославит своё имя, выступая за каталонский клуб и войдёт в историю, как игрок побеждавший в АПЛ и в Ла Лиге.
У него ещё вся карьера впереди. Если всё таки перейдёт в Барсу, то прославит своё имя, выступая за каталонский клуб и войдёт в историю, как игрок побеждавший в АПЛ и в Ла Лиге.