Шесть игроков «Салернитаны» заразились COVID-19

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вчера, 21:33

«Салернитана» на официальном сайте сообщила о новых случаях заражения коронавирусом в команде.

Результаты тестов на коронавирус ещё двух футболистов оказались положительными. Таким образом, общее количество заражённых футболистов достигло шести.

Напомним, ранее «Салернитана» не смогла вылететь на поединок 19-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» из-за вспышки коронавируса в команде. Встреча не была перенесена, клубу присудили техническое поражение со счётом 0:3.

«Салернитана» набрала 8 баллов в 18 матчах и занимает последнее в турнирной таблице Серии А.