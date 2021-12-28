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Шесть игроков «Салернитаны» заразились COVID-19

вчера, 21:33

«Салернитана» на официальном сайте сообщила о новых случаях заражения коронавирусом в команде.

Результаты тестов на коронавирус ещё двух футболистов оказались положительными. Таким образом, общее количество заражённых футболистов достигло шести.

Напомним, ранее «Салернитана» не смогла вылететь на поединок 19-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» из-за вспышки коронавируса в команде. Встреча не была перенесена, клубу присудили техническое поражение со счётом 0:3.

«Салернитана» набрала 8 баллов в 18 матчах и занимает последнее в турнирной таблице Серии А.

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протон
протон
сегодня в 08:49
Им книгу можно писать " Что такое не везёт и фиг знает как с этим бороться"
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:25
6 человек - это ещё не рекорд.
Futurista
Futurista
вчера в 21:52
Салернитана...звучит как новый штамм вируса...
Cat01
Cat01
вчера в 21:36
Это наша беда
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