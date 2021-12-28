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Андрей Шевченко заразился коронавирусом

вчера, 21:04

Пресс-служба «Дженоа» сообщает, что главный тренер команды Андрей Шевченко и капитан Доменико Кришито заразились коронавирусом.

Тренировки «Дженоа» возобновятся 29 декабря под руководством заместителя главного тренера Мауро Тассотти и технического персонала.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 04:26
Скорейшего выздоровления.
Сантус
Сантус
вчера в 21:39, ред.
Слетал к родне жены в Штаты...
Roman73
Roman73
вчера в 21:16, ред.
вирус ( или его пропаганда ) выбирает знаменитых , каждый вечер ! каждый вечер !
Джеррард, Ленгле, Алвес, Шевченко , кажется ему надо перебрать всех обладателей Золотого Мяча !
Работает вирус на саморекламу , ловкач , не хуже Билла Гейтса !
протон
протон
вчера в 21:11
Борща не поел.уже плавят.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:05
Здоровья Андрюхе и скорей на работу!
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