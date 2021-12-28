Андрей Шевченко заразился коронавирусом

Пресс-служба «Дженоа» сообщает, что главный тренер команды Андрей Шевченко и капитан Доменико Кришито заразились коронавирусом.
Тренировки «Дженоа» возобновятся 29 декабря под руководством заместителя главного тренера Мауро Тассотти и технического персонала.
Джеррард, Ленгле, Алвес, Шевченко , кажется ему надо перебрать всех обладателей Золотого Мяча !
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Джеррард, Ленгле, Алвес, Шевченко , кажется ему надо перебрать всех обладателей Золотого Мяча !
Работает вирус на саморекламу , ловкач , не хуже Билла Гейтса !