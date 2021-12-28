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В «Челси» подтвердили, что Чилуэлл перенесёт операцию на колене

вчера, 20:17

Пресс-служба «Челси» сообщает, что защитник Бенжамин Чилуэлл перенесёт операцию на колене.

После травмы колена в матче против «Ювентуса» медицинский отдел «Челси» в сотрудничестве со своим специалистом по коленным суставам принял решение попробовать консервативный подход к реабилитации игрока.

К сожалению, лечение прошло без прогресса, поэтому коллективно было принято решение начать хирургическое вмешательство на этой неделе.

По данным СМИ, Чилуэлл больше не появится на поле в нынешнем сезоне.

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Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 00:03
Здоровья и быстрейшего излечения Чилуэллу.
Срочно нужна сочно замена. Алонсо не тянет.
протон
протон
вчера в 20:24
Очень плохо,беда .. Здоровья Бэн
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