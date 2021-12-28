В «Челси» подтвердили, что Чилуэлл перенесёт операцию на колене

Пресс-служба «Челси» сообщает, что защитник перенесёт операцию на колене.

После травмы колена в матче против «Ювентуса» медицинский отдел «Челси» в сотрудничестве со своим специалистом по коленным суставам принял решение попробовать консервативный подход к реабилитации игрока.

К сожалению, лечение прошло без прогресса, поэтому коллективно было принято решение начать хирургическое вмешательство на этой неделе.