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Игонин поставил «Зениту» оценку за первую половину сезона

вчера, 15:07

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин подвёл итоги первой половины сезона для питерского клуба.

За осеннюю часть поставил бы «Зениту» оценку семь по десятибалльной системе. По пятибалльной — четыре, но нюансов на самом деле больше. «Зенит» не только вновь лидер РПЛ и вышел на этот раз в евровесну. Результат результатом, но считаю, что по игре клуб сделал шаг вперед. Она стала более европейской, на мой взгляд. С другой стороны, с «Бетисом» весной будет очень тяжело. Впрочем, пока думать об этом рано. А пока, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:52, ред.
Не стал бы разделять игру Зенита при Семаке на первую половину сезона и вторую...первый сезон на третий..сравнивать второй сезон и четвёртый....
Всё как и было...как есть и как будет...
Незыблемая Гегемония среди команд уступающих в бюджете и подборе игроков в РПЛ...
И абсолютная "беззубость" среди команд схожих по стоимости игроков но играющих не в "черепашьем" чемпионате...Вильярреал,Брюгге,Лацио...6 игр - 0 побед...и 14 пропущенных голов за эти 6 игр...))

Я вообще не понимаю как можно чего то достичь и не обозначить себе новые цели.....
Можно конечно и 20 раз подряд расчемпиониться в РПЛ...но при этом не обыгрывать в гостях "Мальмё"...все 30 игроков которого стоят меньше чем Малком....))))
Брулин
Брулин
сегодня в 07:34
Игонин сомневается, что Сергеев сможет заменить Дзюбу в «Зените»
pomor45
pomor45
вчера в 21:56
Каждый выпендривается, как может, а объективная оценка возникнет сама собой по результатам сезона.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:36
старый баклан прокукарекал...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:31
А остальные где пальмировские эксперты?))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:14
Тройка с минусом, где-то так.
David Young
David Young ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:44
.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:30
Попросите этого товарища оценки поставить и посчитать ТТД
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 16:21
Всех с Наступающим!) Главное, чтобы не отдавили всякое...) Пусть Вы и фонарики, зато светите)
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:33
Хочу также поздравить всех организаторов и пользователь сайта с Новым годом! Хочу пожелать здоровья и побед во всех сферах жизни! До встречи в следующем году!
P.s. с завтрашнего дня я буду играть на аккаунте 1 984. Текущим пользоваться не буду - пусть остаётся в 2021).
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:33
Зенит команда для внутреннего потребления
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ David Young (раскрыть)
вчера в 15:29, ред.
Да, я знаю. Просто я уже сделал выбор в пользу группы без призов. А её больше не будет - поэтому и просил.
shlomo
shlomo
вчера в 15:22
Много поставил.... пять из десяти и то за глаза и уши....
shlomo
shlomo
вчера в 15:20
Уважаемая администрация и ВСЕ пользователи этого сайта!!!!

Новый год — новая страница жизни.... так пусть на ней не будет пустого места, пусть она заполнится множеством красок, ярких событий и приключений.... пусть в новом году вам сопутствует удача, успех и достаток.... наслаждайтесь каждым мгновением вашей жизни, будьте с любимыми, окружайте себя и своих близких теплом и заботой, согревайте их своей любовью, а они в ответ согреют вас. Будьте счастливы, с Новым годом!........Всем Добра!!!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:14
Главное с Новым годом поздравить.
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