Игонин поставил «Зениту» оценку за первую половину сезона

Бывший футболист «Зенита» подвёл итоги первой половины сезона для питерского клуба.

За осеннюю часть поставил бы «Зениту» оценку семь по десятибалльной системе. По пятибалльной — четыре, но нюансов на самом деле больше. «Зенит» не только вновь лидер РПЛ и вышел на этот раз в евровесну. Результат результатом, но считаю, что по игре клуб сделал шаг вперед. Она стала более европейской, на мой взгляд. С другой стороны, с «Бетисом» весной будет очень тяжело. Впрочем, пока думать об этом рано. А пока, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом.