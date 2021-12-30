Гаврилов: «Может быть, Дзюба будет переходить на тренерскую работу»

Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на слухи о том, что форвард «Зенита» может покинуть питерский клуб.

Я не знаю ситуацию в клубе, не могу конкретно ответить на этот вопрос. Раз он отказывается, значит, считает, что так нужно. Сейчас ему 33 года, за 30 лет любому футболисту становится тяжелее. Падает ли уровень Дзюбы? У него уровень давно падает, уровень падает вместе с уровнем футбола нашего.

Футболисты сами должны уже чувствовать, когда им надо заканчивать. Я не знаю, будет ли Дзюба сейчас заканчивать. Но если он отказывается от нового контракта с «Зенитом», значит, он понимает, что он уже будет проигрывать конкуренцию другим футболистам. Ему нужно уже клуб слабее выбирать, я не знаю, как ему быть дальше. Мы же не знаем его мысли, может быть, он уже собрался совсем закончить и будет переходить уже на тренерскую работу.