ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Гаврилов: «Может быть, Дзюба будет переходить на тренерскую работу»

вчера, 15:43

Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на слухи о том, что форвард «Зенита» Артем Дзюба может покинуть питерский клуб.

Я не знаю ситуацию в клубе, не могу конкретно ответить на этот вопрос. Раз он отказывается, значит, считает, что так нужно. Сейчас ему 33 года, за 30 лет любому футболисту становится тяжелее. Падает ли уровень Дзюбы? У него уровень давно падает, уровень падает вместе с уровнем футбола нашего.

Футболисты сами должны уже чувствовать, когда им надо заканчивать. Я не знаю, будет ли Дзюба сейчас заканчивать. Но если он отказывается от нового контракта с «Зенитом», значит, он понимает, что он уже будет проигрывать конкуренцию другим футболистам. Ему нужно уже клуб слабее выбирать, я не знаю, как ему быть дальше. Мы же не знаем его мысли, может быть, он уже собрался совсем закончить и будет переходить уже на тренерскую работу.

Все новости
Нидергаус — о Дзюбе: «Довольно сильный форвард на уровне РПЛ»
Сегодня, 16:06 Комментарии14
Игонин поставил «Зениту» оценку за первую половину сезона
Сегодня, 15:07 Комментарии11
«Обалденная глупость!» Пономарев — об уходе Березуцкого из ЦСКА
Сегодня, 12:09 Комментарии26
Грулёв: «Пацаны в „Динамо“ шутят, что Шварц меня больше всех любит»
Вчера, 19:41 Комментарии4
Широков назвал главное разочарование 2021 года в российском футболе
Вчера, 19:29 Комментарии19
Романцев высказался о конфликте Дзюбы и Карпина
Вчера, 18:11 Комментарии18
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:55
Да пусть семака или радимова сменяет. ))
Сп62
Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:12
Загадывать не надо. Пути господни не исповедимы. Многие великие вышли из рядовых.
pomor45
pomor45
вчера в 20:23
Разве что на работу тренеришком.
lotsman
lotsman
вчера в 18:16
Ну это уже слишком. Чтобы перейти на тренерскую работу, надо голову иметь, с мозгами.
trudogolik
trudogolik
вчера в 18:04
Гаврилов, похоже, пошутил про тренерскую карьеру.
МапС
МапС
вчера в 18:01
Главная установка:
Устал правой - работай левой!
dzvinka
dzvinka ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 17:14, ред.
такой же как и футболист, органично впишется в отечественную тренерскую школу, не вижу чем он будет хуже остальных мэтров своего дела, по типу Мусаева, Вити и Лёни - оденет костюм дедпула и погнали к вершинам, лишь бы трубу какую присоединить нашлось откуда, для распила и подпитки, а там за Артемом Сергеечем не заржавеет... руки то помнят!!1
David Young
David Young ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 17:03
.
SHMEL
SHMEL
вчера в 17:01
Дзюба уже договорился о дальнейшей карьере, причем сразу на две работы:на матчах зенита маскотом подрабатывать, а основная работа в самом крупном ТЦ Питера Дэдпулом будет -детишек развлекать. Про третью работу не буду распространяться, она неофициальная, на студии ХХХ кино.
beefs
beefs
вчера в 16:42
какой там из него тренер...
sv_1969
sv_1969 ответ a3r3v3 (раскрыть)
вчера в 16:37
Мелочь по карманам тырить)))😊
ДСА
ДСА
вчера в 16:36
Тут в дворники пора собираться, других у ений нет.
протон
протон
вчера в 16:35
У таких эпатажных не бывает обычно тренерского чутья.
Cat01
Cat01
вчера в 16:11
Какой из него тренер?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:10
Карьера под откос...
David Young
David Young ответ NRK FISHKA (раскрыть)
вчера в 16:00
.
NRK FISHKA
NRK FISHKA
вчера в 15:57
на РУКАводящюю должность...
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 15:50
В гардероб главным администратором
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:46
Еще не хватало, нам одного Черчесова выше крыши.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:43
Тренер из него дубовый.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100