Грулёв: «Пацаны в „Динамо“ шутят, что Шварц меня больше всех любит».

Нападающий «Динамо» рассказал о работе под руководством немецкого тренера бело-голубых .

Я работаю первый раз с иностранным тренерским штабом. В первую очередь в глаза бросается организованность. Она буквально во всем. Отлажена, как швейцарские часы.

Что кардинально новое появилось? Каждый день теория. Она бывает разная: групповая, командная, индивидуальная. С приходом Шварца тренировки стали более разнообразные, более интенсивные. Много молодых ребят начали прогрессировать — это не просто так. В каком еще клубе играет и прогрессирует столько воспитанников? Если только в ЦСКА или «Краснодаре».

Какие у меня взаимоотношения со Шварцем? Пацаны шутят, что Сандро меня больше всех любит. Постоянно подкалывают меня из-за этого. А прилететь может всем — для Шварца нет авторитетов. Если ты потерял мяч, а после этого опускаешь голову и идешь пешком, будь готов к гневу со стороны Сандро. Он очень жестко «пихает» за такое.