Грулёв: «Пацаны в „Динамо“ шутят, что Шварц меня больше всех любит».

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв рассказал о работе под руководством немецкого тренера бело-голубых Сандро Шварца.
Я работаю первый раз с иностранным тренерским штабом. В первую очередь в глаза бросается организованность. Она буквально во всем. Отлажена, как швейцарские часы.
Что кардинально новое появилось? Каждый день теория. Она бывает разная: групповая, командная, индивидуальная. С приходом Шварца тренировки стали более разнообразные, более интенсивные. Много молодых ребят начали прогрессировать — это не просто так. В каком еще клубе играет и прогрессирует столько воспитанников? Если только в ЦСКА или «Краснодаре».
Какие у меня взаимоотношения со Шварцем? Пацаны шутят, что Сандро меня больше всех любит. Постоянно подкалывают меня из-за этого. А прилететь может всем — для Шварца нет авторитетов. Если ты потерял мяч, а после этого опускаешь голову и идешь пешком, будь готов к гневу со стороны Сандро. Он очень жестко «пихает» за такое.
Шварц — лучший тренер в моей карьере? Каждый тренер многое дал мне. С Хохловым я дебютировал в РПЛ. Да, команда не очень удачно тогда играла, но он дал мне путь в Премьер-лигу. Каждый в чем-то помог. Спросите меня об этом через 10 лет, тогда смогу ответить, лучший ли тренер в моей карьере Сандро Шварц.
Недавно «Динамо» объявило о продлении контракта с Грулёвым.
Шварц с Грулёвым на прогулке под Новый год !!!)
Шварц с Грулёвым на прогулке под Новый год !!!)