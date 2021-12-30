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Грулёв: «Пацаны в „Динамо“ шутят, что Шварц меня больше всех любит»

вчера, 19:41

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв рассказал о работе под руководством немецкого тренера бело-голубых Сандро Шварца.

Я работаю первый раз с иностранным тренерским штабом. В первую очередь в глаза бросается организованность. Она буквально во всем. Отлажена, как швейцарские часы.

Что кардинально новое появилось? Каждый день теория. Она бывает разная: групповая, командная, индивидуальная. С приходом Шварца тренировки стали более разнообразные, более интенсивные. Много молодых ребят начали прогрессировать — это не просто так. В каком еще клубе играет и прогрессирует столько воспитанников? Если только в ЦСКА или «Краснодаре».

Какие у меня взаимоотношения со Шварцем? Пацаны шутят, что Сандро меня больше всех любит. Постоянно подкалывают меня из-за этого. А прилететь может всем — для Шварца нет авторитетов. Если ты потерял мяч, а после этого опускаешь голову и идешь пешком, будь готов к гневу со стороны Сандро. Он очень жестко «пихает» за такое.

Шварц — лучший тренер в моей карьере? Каждый тренер многое дал мне. С Хохловым я дебютировал в РПЛ. Да, команда не очень удачно тогда играла, но он дал мне путь в Премьер-лигу. Каждый в чем-то помог. Спросите меня об этом через 10 лет, тогда смогу ответить, лучший ли тренер в моей карьере Сандро Шварц.

Недавно «Динамо» объявило о продлении контракта с Грулёвым.

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berda2003
berda2003
вчера в 22:18
детский сад, пора на ромашке гадать "любит- не - любит" и играть в карты "верю - не - верю" .... подожди, в 22 года это не любовь - проверка на вшивость...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:28
Меня любят это глагол - очень плохо.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:22
У Грулёва в РПЛ было пока всего два Главных тренера, так что ему не с кем сравнивать ещё.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:49
Грулёв: «Пацаны в „Динамо“ шутят, что Шварц меня больше всех любит».

Шварц с Грулёвым на прогулке под Новый год !!!)
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