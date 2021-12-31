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«Обалденная глупость!» Пономарев — об уходе Березуцкого из ЦСКА

вчера, 12:09

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал слухи о возможном уходе из московского клуба Алексея Березуцкого.

Убирать Березуцкого перед зимними сборами — обалденная глупость! Парень с таким средненьким составом занимает четвертое место. Ребята хорошие. Однако в каждую линию нужно купить по хорошему футболисту. Николич в ЦСКА — очередная глупость. Нельзя такие вещи делать ни в коем случае. Он будет еще какое-то время изучать коллектив. А это очень сложный процесс.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:13
Почему Николич ??
Можно Руя пригласить...Виторию...
Витория по-португальски - Победа....
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:47
Никуда Березуцкий не уйдет в зимнюю паузу!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 16:53
Ну так если тренер не может...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:37
«Обалденная глупость!» Пономарев — об уходе Березуцкого из ЦСКА.
Вообще-то за последнее время в ЦСКА кроме очердных непонятных и глупых действий, никто ничего положительного не видит . Время когда действительно в ЦСКА начали происходить эти непонятные действия начались с Ганчаренко, в тот момент перестали давать результат и почему-то вся молодёжь на тот момент остановилась в своём росте , а те приобритения что сделали никаких результатов не давали. И с Ганчаренко руководство решило расстаться, пригласив на его место бывшего игрока Олича , который на тот момент работал в сборной своей страны помошником главного тренера. Но даже и пол года не прошло как его по каким-то нам неизвестным причинам решили уволить, не дав ему даже поработать с командой в межсезонье куда он уже собирался отправиться с командой. Вот и сейчас происходят какие-то непонятные слухи о том что якобы теперь с Березуцким хотят попрощаться. Но уже даже дело не столько в фамили главного тренера, как больше вопросов к самому составу самой команды. Ведь с тех пор команда играет с составом который не может решать каких-то глобальных задач. Нет не одного качественного приобритения в команде. Убери сейчас из состава трёх игроков, таких как Акинфеев, Эджуке и Фернандеса , и всё можно смело с оставшимися игроками бороться за выживание в РПЛ. И это факт. Эти трое и делают игру в ЦСКА, иногда на помощь им выходит на замену с позволения главного тренера Березуцкого Алан Дзагоев. Всё . Даже Дивеев уже потихоньку начал сдавать свои позиции. Ну а насчёт слухов о бывшем тренере Локомотива Николиче можно сказать только одно , - никогда руководство клуба на этот шаг не пойдёт ! Как-то так, это моё субъективное мнение.
ABir
ABir
вчера в 15:54
Все течёт, все изменяется
CSKA2012
CSKA2012 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 15:47
Только первое и ни как иначе)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:45
А какое у ЦСКА законное место.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:30
Пример берут у заклятых, конечно глупость.
ОПС
ОПС
вчера в 14:58
Пока еще ничего не понятно.
ДСА
ДСА
вчера в 14:01
Кому-то Березуцкий неугоден.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 14:00
Глупость - это все обсуждать
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 13:53, ред.
«Локомотив» продлил серию без побед в еврокубках до 16 матчей

25.11.2021
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Ну хоть понятно почему Локомотив на 6-м идёт
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:51
Какаято глупость всё это!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 13:48
Да никто не уйдёт, кто вообще запустил утку про Николича?
Capral
Capral ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 13:43
Витёк- достойный тренер, который выжимал максимум!!! А, если вспомнить, как, пару лет назад, он, потеряв 90% своего состава, продолжал бороться, то, определенно- незаурядный тренер!!! И Краснодар, он подымет, не сомневаюсь!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:41
Пономарёв прав, по составу ЦСКА это середняк РПЛ, а вот причины по которым армейцы пока на 4 месте не совсем понятны.
Думаю когда некоторые клубы наведут у себя порядок, то ЦСКА вернётся на своё законное место.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 13:18
Gahi
Gahi
вчера в 13:18
Слухи распускают для того чтобы посмотреть реакцию на новость кто и как на это реагирует. Но в любом случаи нужно дать возможность закончить сезон Березуцкому и уже исходя от результата команды делать соответствующие выводы. Удачи
Союзник противников
Союзник противников ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:14
Да...а "большая удача"-это Витёк???
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:13
Молчи,прошлое! Банкиры знают,что делают! Они даже из развала и закрытия ЦСКА выгоду выкачают.И сбегут,а после этого их Гинер лично объявит в международный розыск.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:12
Волнения ветерана нельзя назвать безосновательными
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:11
4 тренера за год, это рекорд
Capral
Capral
вчера в 12:40
Глупости две- Березуцкий и Николич. Зная ЦСКА, легко предположить, что будет и третья глупость, пока неизвестно, в каком лице....
YVG
YVG
вчера в 12:38
Тренера нужно менять почаще, как в спартаке, это неизменно приносит успех.
протон
протон
вчера в 12:28
видимо ветеран балдеет от унылых мучений этого состава.
particular
particular
вчера в 12:20, ред.
Вообще-то, глупости начались с того, что затянули прощание с ГВМ, потом добавили хаоса с Оличем... Так что, остальное уже не выглядит таким абсурдным...
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:20
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 12:19
    Это пока только слухи.
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