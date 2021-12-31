«Обалденная глупость!» Пономарев — об уходе Березуцкого из ЦСКА.

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал слухи о возможном уходе из московского клуба Алексея Березуцкого.
Убирать Березуцкого перед зимними сборами — обалденная глупость! Парень с таким средненьким составом занимает четвертое место. Ребята хорошие. Однако в каждую линию нужно купить по хорошему футболисту. Николич в ЦСКА — очередная глупость. Нельзя такие вещи делать ни в коем случае. Он будет еще какое-то время изучать коллектив. А это очень сложный процесс.
Вообще-то за последнее время в ЦСКА кроме очердных непонятных и глупых действий, никто ничего положительного не видит . Время когда действительно в ЦСКА начали происходить эти непонятные действия начались с Ганчаренко, в тот момент перестали давать результат и почему-то вся молодёжь на тот момент остановилась в своём росте , а те приобритения что сделали никаких результатов не давали. И с Ганчаренко руководство решило расстаться, пригласив на его место бывшего игрока Олича , который на тот момент работал в сборной своей страны помошником главного тренера. Но даже и пол года не прошло как его по каким-то нам неизвестным причинам решили уволить, не дав ему даже поработать с командой в межсезонье куда он уже собирался отправиться с командой. Вот и сейчас происходят какие-то непонятные слухи о том что якобы теперь с Березуцким хотят попрощаться. Но уже даже дело не столько в фамили главного тренера, как больше вопросов к самому составу самой команды. Ведь с тех пор команда играет с составом который не может решать каких-то глобальных задач. Нет не одного качественного приобритения в команде. Убери сейчас из состава трёх игроков, таких как Акинфеев, Эджуке и Фернандеса , и всё можно смело с оставшимися игроками бороться за выживание в РПЛ. И это факт. Эти трое и делают игру в ЦСКА, иногда на помощь им выходит на замену с позволения главного тренера Березуцкого Алан Дзагоев. Всё . Даже Дивеев уже потихоньку начал сдавать свои позиции. Ну а насчёт слухов о бывшем тренере Локомотива Николиче можно сказать только одно , - никогда руководство клуба на этот шаг не пойдёт ! Как-то так, это моё субъективное мнение.
Вообще-то за последнее время в ЦСКА кроме очердных непонятных и глупых действий, никто ничего положительного не видит . Время когда действительно в ЦСКА начали происходить эти непонятные действия начались с Ганчаренко, в тот момент перестали давать результат и почему-то вся молодёжь на тот момент остановилась в своём росте , а те приобритения что сделали никаких результатов не давали. И с Ганчаренко руководство решило расстаться, пригласив на его место бывшего игрока Олича , который на тот момент работал в сборной своей страны помошником главного тренера. Но даже и пол года не прошло как его по каким-то нам неизвестным причинам решили уволить, не дав ему даже поработать с командой в межсезонье куда он уже собирался отправиться с командой. Вот и сейчас происходят какие-то непонятные слухи о том что якобы теперь с Березуцким хотят попрощаться. Но уже даже дело не столько в фамили главного тренера, как больше вопросов к самому составу самой команды. Ведь с тех пор команда играет с составом который не может решать каких-то глобальных задач. Нет не одного качественного приобритения в команде. Убери сейчас из состава трёх игроков, таких как Акинфеев, Эджуке и Фернандеса , и всё можно смело с оставшимися игроками бороться за выживание в РПЛ. И это факт. Эти трое и делают игру в ЦСКА, иногда на помощь им выходит на замену с позволения главного тренера Березуцкого Алан Дзагоев. Всё . Даже Дивеев уже потихоньку начал сдавать свои позиции. Ну а насчёт слухов о бывшем тренере Локомотива Николиче можно сказать только одно , - никогда руководство клуба на этот шаг не пойдёт ! Как-то так, это моё субъективное мнение.