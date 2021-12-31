«Обалденная глупость!» Пономарев — об уходе Березуцкого из ЦСКА.

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал слухи о возможном уходе из московского клуба .

Убирать Березуцкого перед зимними сборами — обалденная глупость! Парень с таким средненьким составом занимает четвертое место. Ребята хорошие. Однако в каждую линию нужно купить по хорошему футболисту. Николич в ЦСКА — очередная глупость. Нельзя такие вещи делать ни в коем случае. Он будет еще какое-то время изучать коллектив. А это очень сложный процесс.