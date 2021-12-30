Романцев высказался о конфликте Дзюбы и Карпина

Бывший главный тренер «Спартака» выразил мнение, что нападающий «Зенита» может вернуться в сборную России при .

Да, я раньше говорил, что всегда был готов работать с футболистом, у которого непростой характер, если чувствовал, что у него есть желание и возможности помочь команде. Уверен, что таких же тренерских принципов придерживается и Карпин, для которого победа команды важнее личных амбиций. Если Валера почувствует, что Артём искренне хочет помочь сборной, что для него, как и для других, это дело чести, то примет нужное решение и протянет руку.