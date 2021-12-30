ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеОтбор ЧМ-2022. Европа

Романцев высказался о конфликте Дзюбы и Карпина

вчера, 18:11

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выразил мнение, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба может вернуться в сборную России при Валерии Карпине.

Да, я раньше говорил, что всегда был готов работать с футболистом, у которого непростой характер, если чувствовал, что у него есть желание и возможности помочь команде. Уверен, что таких же тренерских принципов придерживается и Карпин, для которого победа команды важнее личных амбиций. Если Валера почувствует, что Артём искренне хочет помочь сборной, что для него, как и для других, это дело чести, то примет нужное решение и протянет руку.

Все новости
Нидергаус — о Дзюбе: «Довольно сильный форвард на уровне РПЛ»
Сегодня, 16:06 Комментарии14
Игонин поставил «Зениту» оценку за первую половину сезона
Сегодня, 15:07 Комментарии11
«Обалденная глупость!» Пономарев — об уходе Березуцкого из ЦСКА
Сегодня, 12:09 Комментарии26
Грулёв: «Пацаны в „Динамо“ шутят, что Шварц меня больше всех любит»
Вчера, 19:41 Комментарии4
Широков назвал главное разочарование 2021 года в российском футболе
Вчера, 19:29 Комментарии19
Гаврилов: «Может быть, Дзюба будет переходить на тренерскую работу»
Вчера, 15:43 Комментарии20
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 01:49
Он примет решение, примет
Сп62
Сп62
вчера в 22:05
Дзюбе сейчас не до сборной. Ему в клубе зацепиться надо.
pomor45
pomor45
вчера в 20:16
Не протянет из опасения, что тот в неё плюнет: с Дзюбы станется.
BDA81
BDA81
вчера в 19:43, ред.
Мдя, что Романцев,что Карпин тренера от бога )) Один попал в струю в девяностые,другой показывает тренерский класс сейчас,оба ни о чём. ну про игроков наших , особенно о Дзюбе все и так знают ))
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:33
Ни о чем.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:27
Главное , что бы потом ноги не протянуть...)
протон
протон
вчера в 19:19
Дзюба сам сжёг последний мост своим интервью. Он начал давать публично оценку деятельности тренера. Таких в любой нормальной команде держать не будут. Даже если ты звезда, а не стареющий посредственный игрок..Валера сделает глупость, если после такого возьмёт его.
протон
протон
вчера в 19:18
Главное чтобы Артем в эту протянутую руку не пристроил кое-что
протон
протон
вчера в 19:18
Я бы с осторожностью протягивал руку Дзюбе
1 984
1 984
вчера в 19:08
Мне кажется тема Дзюбы и сборной закрыта.
доктоР7
доктоР7
вчера в 18:58
Романцев троллит Дзюбу)) Протянет руку))
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 18:49
Спасибо ИваЫЧ за победу над французами, один ты верил! Но тем приятней для нас она была!!"!
David Young
David Young ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:38
.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:28
Пожимать руку Дзюбе мало кто хочет)
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:25
Протянет руку с наполненным стаканом.
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 18:14
В цвет Дружище)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:13
Олег Иваныч это чудо от Зенита отказалось который протянул руку помощи!У него только есть своё Я((
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:12
Непременно протянет, но Дзюба больше печется о собственном эго.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100