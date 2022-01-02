Оздоев — Азмуну: «С днём рождения, колхоз»

1641107718

вчера, 10:15

Накануне был день рождения нападающего «Зенита» . Иранскому форварду исполнилось 27 лет.

В комментариях под постом «Зенита» в социальных сетях полузащитник питерской команды поздравил партнёра по команде:

С днём рождения, колхоз.

В текущем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский игрок забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 25 млн евро. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.

Ранее сообщалось, что Азмун может оказаться в «Лионе».