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Оздоев — Азмуну: «С днём рождения, колхоз»

вчера, 10:15

Накануне был день рождения нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Иранскому форварду исполнилось 27 лет.

В комментариях под постом «Зенита» в социальных сетях полузащитник питерской команды Магомед Оздоев поздравил партнёра по команде:

С днём рождения, колхоз.

В текущем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский игрок забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 25 млн евро. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.

Ранее сообщалось, что Азмун может оказаться в «Лионе».

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:24
Вот баран)).
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 18:22
Оздоев сам то недавно с гор спустился, и уже почувствовал себя городским?
Ну-ну
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 17:28
Ну если Азмун колхоз,то остальне кто? И с кем ассоциирует себя сам Оздоев? Требуем прояснить ситуацию!
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 14:56
Чушь какая-то! И сама публикация этой новости, и поздравление Оздоева.
старина
старина
вчера в 12:59
Оздоев сам понял?
Сп62
Сп62
вчера в 11:59
Очень даже неплохо. Колхоз - коллективное хозяйство. Они все в колхозе.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:50
Игрок сборной
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:43
Отношения в зените между игроками какие то не здоровые.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:41
Азмун – Оздоеву: "Спасибо, овце**!"
LAISMEN
LAISMEN ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:33
По всей видимости запятая и определяет авторство слова КОЛХОЗ
4RT
4RT
вчера в 11:32
Скорее коневод
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 11:24
Мне тоже показалось..трудности перевода...
По факту :
"С Днём Рождения !!
Подпись Колхоз"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:06
Софсем не смешно...
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:58
Колхоз оздоев поздравил Сердара!
lotsman
lotsman
вчера в 10:47
Оздоев считает Азмуна колхозником, а себя кем?
Землянин
Землянин
вчера в 10:39
Т9 созоровал ❓😂
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:39
Франция конечно аграрная страна....(Сельское хозяйство Франции по общему объему производства сельскохозяйственной продукции занимает первое место среди европейских стран, а в мире уступает только США и Канаде.)...но ведь Азмун ещё не прифранцузился....
Cat01
Cat01
вчера в 10:34
Поздравил необычно..
kust07
kust07
вчера в 10:29
Оздоев днище по сравнению с Азмуном.
shlomo
shlomo
вчера в 10:20
Ну поздравил так поздравил...:)))
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