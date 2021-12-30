ГлавнаяНовостиПоздравления. Счастья, здоровьяРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Зенит» поздравил болельщиков с Новым годом

вчера, 22:40

«Зенит» поздравил болельщиков с наступающим Новым годом. Клуб опубликовал в твиттере видеоопоздравление.

В ролике снялись игроки Александр Ерохин, Малком, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Михаил Кержаков, Клаудиньо, главный тренер команды Сергей Семак, его помощник Анатолий Тимощук и футболистка женской команды Лина Якупова.

«Дорогие болельщики! Пусть новый год подарит всем нам множество счастливых мгновений и положительных эмоций! Берегите себя и своих близких! Творите добро и смело достигайте новых вершин!» – сказал Семак.

Все новости
«Зенит» поздравил болельщиков с Новым годом
Сегодня, 13:53 Комментарии4
Очередной шедевр от «Рубина» и теплые пожелания любимых футболистов РПЛ. Новый год к нам мчится
Сегодня, 12:42Александр Чистяков в блоге Модный разговорКомментарии5
«Манчестер Юнайтед» поздравил Алекса Фергюсона с 80-летием
Сегодня, 10:22 Комментарии11
«Локомотив» выпустил сказочный мультфильм к Новому году
Вчера, 23:24 ВидеоКомментарии8
Сборная России поздравила болельщиков с Новым годом
Вчера, 21:27 ВидеоКомментарии8
«Динамо» опубликовало новогодний ролик
27 декабря ВидеоКомментарии12
Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 06:42, ред.
Спасибо)
Cat01
Cat01
вчера в 22:47
это всегда приятно!
протон
протон
вчера в 22:46
Уже без Рукаки.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:41
Сейчас это актуально
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100