«Зенит» поздравил болельщиков с Новым годом

«Зенит» поздравил болельщиков с наступающим Новым годом. Клуб опубликовал в твиттере видеоопоздравление.
В ролике снялись игроки Александр Ерохин, Малком, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Михаил Кержаков, Клаудиньо, главный тренер команды Сергей Семак, его помощник Анатолий Тимощук и футболистка женской команды Лина Якупова.
«Дорогие болельщики! Пусть новый год подарит всем нам множество счастливых мгновений и положительных эмоций! Берегите себя и своих близких! Творите добро и смело достигайте новых вершин!» – сказал Семак.
Игроки и тренеры «Зенита» поздравляют лучших в мире болельщиков с наступающим Новым годом! 💙🎄#НовыйГод #2022 pic.twitter.com/89UxBdlgBI— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 30, 2021