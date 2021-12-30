«Зенит» поздравил болельщиков с Новым годом

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вчера, 22:40

«Зенит» поздравил болельщиков с наступающим Новым годом. Клуб опубликовал в твиттере видеоопоздравление.

В ролике снялись игроки Александр Ерохин, Малком, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Михаил Кержаков, Клаудиньо, главный тренер команды Сергей Семак, его помощник Анатолий Тимощук и футболистка женской команды Лина Якупова.

«Дорогие болельщики! Пусть новый год подарит всем нам множество счастливых мгновений и положительных эмоций! Берегите себя и своих близких! Творите добро и смело достигайте новых вершин!» – сказал Семак.