Очередной шедевр от «Рубина» и теплые пожелания любимых футболистов РПЛ. Новый год к нам мчится

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31 декабря 2021, 12:42

Традиционная предновогодняя прогулка по соцсетям.

Сборная России

Начинаем с новогодних пожеланий от футболистов сборной России, которые признают, что 2021 год получился «турбулентным». И надеются, что в 2022-м найдется место чуду.

«Зенит»

Чемпионы России записали продуманные поздравления, щедро сдобренные праздничной анимацией. Участие в записи ролика приняли Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Малком, Деян Ловрен, Лина Якупова, Дмитрий Чистяков, Михаил Кержаков, Клаудиньо, Анатолий Тимощук и Сергей Семак. Под елочкой фанатов «Зенита» уже ждет первый зимний трансфер — форвард Иван Сергеев переходит в стан «сине-бело-голубых» из «Крыльев Советов».

«Динамо»

Завершившее год на второй строчке в РПЛ «Динамо» намеревается весной всерьез побороться за чемпионство с «Зенитом», а в ожидании Нового года «бело-голубые» поделились поддержкой со своими болельщиками, которые верили в них на протяжении всего уходящего 2021-го.

«Сочи»

В уходящем году «Сочи» дебютировал в еврокубках, а на зимние каникулы команда Владимира Федотова ушла третьей в турнирной таблице. Все причастные к этому результату могут быть собой довольны, зимними вечерами могут смаковать победы над «Спартаком», ЦСКА и «Зенитом». Отличное настроение чувствуется и в предновогоднем ролике, где футболисты «Сочи» сыграли в тайного Санту.

ЦСКА

«Армейцы» выпустили целую серию тематических роликов «Дарим добро»: Зaбота, Дружба, Уважение, Преданность, История, Традиции… Красно-синие Деды Морозы отправились в гости к болельщикам ЦСКА и прихватили с собой целый мешок новогоднего настроения. Конечно же, не обошлось без подарков.

Другие добрые ролики смотрите на официальном YouTube-канале ЦСКА .

«Краснодар»

От лица «Краснодара» с наступающим новым годом уже традиционно поздравляет красивейший одноименный парк. Волшебные виды!

«Локомотив»

Не пропустите новогоднюю сказку «Локомотива» о трех богатырях (в главных ролях Гильерме, Баринов и Магкеев). Получилось довольно необычно и ярко, детям точно понравится, а взрослые отыщут доставляющие пасхалочки.

«Ахмат»

Футболисты «Ахмата» записали серию новогодних поздравлений. Мохамед Конате заговорил по-русски, а в «инстаграме» грозненского клуба можно увидеть и услышать Даниила Уткина, Артема Тимофеева, Мирослава Богосаваца, Гиорги Шелию и многих других.

«Крылья Советов»

Самарский клуб четвертый год подряд проводит акцию «Новогодние „Крылья“, в рамках которой футболисты волжан в компании с Дедом Морозом поздравили детишек из семей, нуждающихся в поддержке.

Также на стадионе „Металлург“ состоялся также уже ставший традиционным матч Дедов Морозов с ребятами из команды „Крылья Мечты“.

„Спартак“

„Красно-белые“ не спешат с выпуском видеопоздравлений, а в качестве поднимающей новогоднее настроение микстуры предлагают использовать это фото.

Проблемы с новогодним настроением? 🎄



Держите фотографию, которая его поднимет! 🎁 pic.twitter.com/l8EbUiZ8Ll — ФК „Спартак-Москва“ 🎄 (@fcsm_official) December 30, 2021

Зато в преддверии Нового года „Спартак“ провел традиционную детскую пресс-конференцию, на вопросы маленьких болельщиков отвечали Умяров, Литвинов, Промес и Кофрие.

„Рубин“

Казанцы не радуют болельщиков красивой игрой и воодушевляющими результатами, зато в состязании творческих коллективов „Рубин“ — лучший в РПЛ . Наверняка не оставили бы шансов командам других российских футбольных клубов, если бы соревновались не на полях, а на сценах по правилам столь любимого Леонидом Слуцким КВН . 12-го декабря все странички „Рубина“ в социальных сетях в один миг исчезли, а вернулись две недели спустя с анонса, возвещающим о том, что „новогоднего клипа не будет“. Зато выпустили прекрасный „НЕ НОВОГОДНИЙ КЛИП“:

„Урал“

Футболисты „Урала“ записали новогодние поздравления для болельщиков „шмелей“.

„Арсенал“

Тульский „Арсенал“ снял целую короткометражку „Елки по-арсенальски“. Классическая история о вере в чудо и исполнении желаний с Миодрагом Божовичем и Сергеем Ткачевым.

„Нижний Новгород“

Футболисты „Нижнего Новгорода“ рассказали, о чем писали Деду Морозу в детстве. А еще подарили подарки воспитанникам „Школы-интерната № 65“ для слабослышащих детей.

„Ростов“

„Ростов“ просит не забывать о своих близких в новом году и желает праздничного настроения. Мини-фильм с Кириллом Фольмером в главной роли прилагается.

„Уфа“

Зажигательная новогодняя песня от футбольного клуба „Уфа“ плавно перетекла в поздравления. Лучше всего смотреть после нескольких порций оливье.

„Химки“

„Химки“ сняли бодрый новогодний ролик под Prodigy. В роли Деда Мороза… Впрочем, смотрите до конца и сами узнаете.