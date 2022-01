«Манчестер Юнайтед» поздравил Алекса Фергюсона с 80-летием

Сегодня, 31 декабря, 80 лет исполнилось легендарному тренеру «Манчестер Юнайтед» сэру . Пресс-служба «красных дьяволов» поздравила шотландца с праздником.

Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под руководством сэра Алекса МЮ 13 раз становился чемпионом Англии, 5 раз обладателем Кубка Англии, 4 раза выигрывал Кубок Английской Лиги, 10 раз Суперкубок Англии, по одному разу выигрывал Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА , Межконтинентальный кубок и Клубный чемпионат мира, а также дважды побеждал в Лиге чемпионов.