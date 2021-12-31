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«Манчестер Юнайтед» поздравил Алекса Фергюсона с 80-летием

вчера, 10:22

Сегодня, 31 декабря, 80 лет исполнилось легендарному тренеру «Манчестер Юнайтед» сэру Алексу Фергюсону. Пресс-служба «красных дьяволов» поздравила шотландца с праздником.

Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под руководством сэра Алекса МЮ 13 раз становился чемпионом Англии, 5 раз обладателем Кубка Англии, 4 раза выигрывал Кубок Английской Лиги, 10 раз Суперкубок Англии, по одному разу выигрывал Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и Клубный чемпионат мира, а также дважды побеждал в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
MRHM-1988
MRHM-1988
вчера в 22:56
Присоединяюсь к поздравлениям САФ !
sash71
sash71
вчера в 15:28
Говорим Манчестер Юнайтед подразумеваем сэр Алекс Фергюсон, говорим Фергюсон подразумеваем Манчестер Юнайтед ... !!!
ОПС
ОПС
вчера в 12:58, ред.
Хорошая дата. Поздравляем.
протон
протон
вчера в 11:53
Сэр Алекс - Легенда! Глыба, настоящий корифей! Именно его Юнайтед образца 98/99 влюбил меня в футбол.
Фергюсон легенда, долгих лет. Насколько же он задрал планку, что до сих пор никто не может и близко приблизиться к его игре и результату хотя бы в одном сезоне
протон
протон
вчера в 11:52
Здоровья и долголетия Легенде
Просто лучший. Коуч, который умел подстраиваться под любые футбольные изменения, развивая себя и свой клуб, а не как некоторые истуканы играть в один и тот же футбол всю свою карьеру. Поэтому он был успешен на протяжении всей своей карьеры.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:12
Присоединяюсь к поздравлениям!
Cat01
Cat01
вчера в 10:54
Отличная дата здоровья!!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:50
Мои поздравление Великому Сэру!
Gahi
Gahi
вчера в 10:45
Великий тренер который поднял клуб "Манчестер Юнайтед" на вершину клубного Олимпа. С Юбилеем Вас Сэр Алекс, желаю вам прежде всего здоровья которое так необходимо в наши дни в ситуации с пандемии коронавируса, а также исполнение всего того что ходелось бы увидеть в новом 2022 году. Удачи
shur
shur
вчера в 10:32
Здоровья, счастья, Моему Любимому Тренеру,
спасибо за тот МЮ, за ту игру, за те победы, с Юбилеем!!!
shlomo
shlomo
вчера в 10:26
Присоединяюсь!!!!! ...здоровья и всего самого наилучшего....ЛЕГЕНДА!!!!
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