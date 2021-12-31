«Манчестер Юнайтед» поздравил Алекса Фергюсона с 80-летием

Сегодня, 31 декабря, 80 лет исполнилось легендарному тренеру «Манчестер Юнайтед» сэру Алексу Фергюсону. Пресс-служба «красных дьяволов» поздравила шотландца с праздником.
Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под руководством сэра Алекса МЮ 13 раз становился чемпионом Англии, 5 раз обладателем Кубка Англии, 4 раза выигрывал Кубок Английской Лиги, 10 раз Суперкубок Англии, по одному разу выигрывал Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и Клубный чемпионат мира, а также дважды побеждал в Лиге чемпионов.
Sending big birthday wishes to our legendary former manager 🥳❤️#MUFC pic.twitter.com/bdMY5DGnSY— Manchester United (@ManUtd) December 31, 2021
Фергюсон легенда, долгих лет. Насколько же он задрал планку, что до сих пор никто не может и близко приблизиться к его игре и результату хотя бы в одном сезоне
Фергюсон легенда, долгих лет. Насколько же он задрал планку, что до сих пор никто не может и близко приблизиться к его игре и результату хотя бы в одном сезоне
Просто лучший. Коуч, который умел подстраиваться под любые футбольные изменения, развивая себя и свой клуб, а не как некоторые истуканы играть в один и тот же футбол всю свою карьеру. Поэтому он был успешен на протяжении всей своей карьеры.
Просто лучший. Коуч, который умел подстраиваться под любые футбольные изменения, развивая себя и свой клуб, а не как некоторые истуканы играть в один и тот же футбол всю свою карьеру. Поэтому он был успешен на протяжении всей своей карьеры.
спасибо за тот МЮ, за ту игру, за те победы, с Юбилеем!!!
спасибо за тот МЮ, за ту игру, за те победы, с Юбилеем!!!