ГлавнаяНовостиСудействоАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Пойдёмте домой!» Тухель был в ярости от судейства в матче с «Ливерпулем»

вчера, 18:39
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель остался недоволен работой арбитров в матче 21-го тура Английской Премьер-Лиги против «Ливерпуля» (2:2).

В концовке первого тайма «синие» уступали со счётом 0:2, однако Матео Ковачич сумел отыграть один мяч после углового. Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор обратился к помощи VAR, чтобы разобрать эпизод с возможным пассивным офсайдом у Антонио Рюдигера во время удара Ковачича. Такое решение привело в ярость Тухеля, который начал жестикулировать и кричать на бровке. Камеры запечатлели, как немецкий специалист крикнул своим помощникам: «Пойдёмте домой!» Тухель намекал, что арбитр не даст его команде отыграться или победить в этом матче, однако в итоге гол Ковачича был засчитан.

Стоит отметить, что игру первого круга между «Челси» и «Ливерпулем» (1:1) тоже обслуживал Энтони Тэйлор. Тот матч запомнился спорным удалением защитника «Челси» Риса Джеймса.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:57
Тэйлор странный тип)) у меня тоже была мысля, что может отменить такой голешник
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:03
А что,разве ВАРево-не мерило справедливости???
112910415
112910415
вчера в 19:47
Нормальный футбол с эмоциями!
ДСА
ДСА
вчера в 19:42
Тут Тухель прав: надо учиться работать.
протон
протон
вчера в 19:36
Игра была огонь, приятно смотреть
Cat01
Cat01
вчера в 19:20
Судьи всюду чудят!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 19:01
ну так ВАР должен был проверить этот эпизод и не без оснований. Он должен был не на судей орать,а на своих игроков,которые во-первых не смогли обыграть ноунейма,а во -вторых,что ноунеймы в синей форме отпасовывают на ход Мане,который на удивление,не простил Тухеля. Ну и Салах в ближний,накрутив заща. Тейлор на удивление отсудил не в своих добрых традициях,без пеналей и удалений - это его двойник.
beefs
beefs
вчера в 18:46
проблема с судьями существует в любой стране, где есть футбол...
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