«Пойдёмте домой!» Тухель был в ярости от судейства в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Челси» остался недоволен работой арбитров в матче 21-го тура Английской Премьер-Лиги против «Ливерпуля» (2:2).

В концовке первого тайма «синие» уступали со счётом 0:2, однако сумел отыграть один мяч после углового. Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор обратился к помощи VAR , чтобы разобрать эпизод с возможным пассивным офсайдом у во время удара Ковачича. Такое решение привело в ярость Тухеля, который начал жестикулировать и кричать на бровке. Камеры запечатлели, как немецкий специалист крикнул своим помощникам: «Пойдёмте домой!» Тухель намекал, что арбитр не даст его команде отыграться или победить в этом матче, однако в итоге гол Ковачича был засчитан.

Стоит отметить, что игру первого круга между «Челси» и «Ливерпулем» (1:1) тоже обслуживал Энтони Тэйлор. Тот матч запомнился спорным удалением защитника «Челси» Риса Джеймса.