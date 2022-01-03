«Пойдёмте домой!» Тухель был в ярости от судейства в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель остался недоволен работой арбитров в матче 21-го тура Английской Премьер-Лиги против «Ливерпуля» (2:2).
В концовке первого тайма «синие» уступали со счётом 0:2, однако Матео Ковачич сумел отыграть один мяч после углового. Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор обратился к помощи VAR, чтобы разобрать эпизод с возможным пассивным офсайдом у Антонио Рюдигера во время удара Ковачича. Такое решение привело в ярость Тухеля, который начал жестикулировать и кричать на бровке. Камеры запечатлели, как немецкий специалист крикнул своим помощникам: «Пойдёмте домой!» Тухель намекал, что арбитр не даст его команде отыграться или победить в этом матче, однако в итоге гол Ковачича был засчитан.
Стоит отметить, что игру первого круга между «Челси» и «Ливерпулем» (1:1) тоже обслуживал Энтони Тэйлор. Тот матч запомнился спорным удалением защитника «Челси» Риса Джеймса.
"Let’s go home!”— ESPN FC (@ESPNFC) January 3, 2022
Tuchel's reaction to VAR checking Kovacic's goal against Liverpool 😤
(via @LaurensJulien) pic.twitter.com/sZYZC5x3qi