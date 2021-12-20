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Шварц: «Не вижу разницы между судейством в России и Германии»

вчера, 12:24

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о судействе в России.

Как оцениваю VAR? Вообще я большой друг всех судей. Но уверен: решения должен принимать в первую очередь тот, кто на поле. И только если он ошибся, тогда уже вмешивается видеоассистент. Например, футболист откровенно сыграл рукой, а рефери не увидел, или явный офсайд. Но не в случаях, когда 50/50, 60/40 — все спорные эпизоды я бы оставлял на откуп судьи в поле.

И второй момент, о котором хотелось бы сказать. Резервный арбитр, на мой взгляд, должен коммуницировать с тренерами, а не просто стоять в центре, смотреть футбол и делать вид, что его ничего не касается. Понятно, что тренеры на эмоциях во время матчей, но это и есть работа четвертого судьи — управлять этими эмоциями, снижать градус, что-то пояснять.

Злит ли судейство в России чаще, чем в Германии? Нет, я не вижу разницы. В большинстве матчей судейство в РПЛ на отличном уровне, правда. Нет никаких проблем, кроме тех двух моментов, о которых сказал выше — четвертый рефери и вмешательство ВАР в спорных случаях.

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протон
протон
вчера в 20:34
А ведь все по делу говорит, Вар портит почти каждую игру
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 18:16
Там Баварию тянут, здесь московские клубы...
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 14:39
посмотреть бы на него как спартаку с сочами два пендаля поставили ,он бы наверно ох-л
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:38
По части VAR и четвёртого судьи всецело с ним согласен а вот про судейство позвольте не соглашаться с ним, мягко говоря Шварц лукавит, в Германии врядли есть кукуяны и безбородовы.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 12:28
Ну, совсем?
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