Шварц: «Не вижу разницы между судейством в России и Германии»

Главный тренер «Динамо» высказался о судействе в России.

Как оцениваю VAR ? Вообще я большой друг всех судей. Но уверен: решения должен принимать в первую очередь тот, кто на поле. И только если он ошибся, тогда уже вмешивается видеоассистент. Например, футболист откровенно сыграл рукой, а рефери не увидел, или явный офсайд. Но не в случаях, когда 50/50, 60/40 — все спорные эпизоды я бы оставлял на откуп судьи в поле.

И второй момент, о котором хотелось бы сказать. Резервный арбитр, на мой взгляд, должен коммуницировать с тренерами, а не просто стоять в центре, смотреть футбол и делать вид, что его ничего не касается. Понятно, что тренеры на эмоциях во время матчей, но это и есть работа четвертого судьи — управлять этими эмоциями, снижать градус, что-то пояснять.