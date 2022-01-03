Менди: «Мане – мой брат, но его должны были удалить на первой минуте»

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вчера, 15:08

Голкипер «Челси» выразил мнение, что вингер «Ливерпуля» должен был получить красную карточку на 1-й минуте матча 21-го тура АПЛ между клубами (2:2).

Садио – мой брат, мой соотечественник. Но он не должен был оставаться на поле после первой минуты.

Мане получил желтую карточку от арбитра Энтони Тэйлора на 15-й секунде встречи, ударив локтем Сезара Аспиликуэту в верховой борьбе.

Также об этом высказался и сам Аспиликуэта.