Менди: «Мане – мой брат, но его должны были удалить на первой минуте»

Голкипер «Челси» Эдуар Менди выразил мнение, что вингер «Ливерпуля» Садио Мане должен был получить красную карточку на 1-й минуте матча 21-го тура АПЛ между клубами (2:2).
Садио – мой брат, мой соотечественник. Но он не должен был оставаться на поле после первой минуты.
Мане получил желтую карточку от арбитра Энтони Тэйлора на 15-й секунде встречи, ударив локтем Сезара Аспиликуэту в верховой борьбе.
Также об этом высказался и сам Аспиликуэта.
Тут Тэйлор не стал удалять, да и наверно и не стоило несмотря на синяк под глазом Аспиликуэты, другой судья возможно бы и удалил. Судя по различным интервью, у всех рознится мнение по этой ситуации.
Тут Тэйлор не стал удалять, да и наверно и не стоило несмотря на синяк под глазом Аспиликуэты, другой судья возможно бы и удалил. Судя по различным интервью, у всех рознится мнение по этой ситуации.