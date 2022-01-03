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Менди: «Мане – мой брат, но его должны были удалить на первой минуте»

вчера, 15:08
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Голкипер «Челси» Эдуар Менди выразил мнение, что вингер «Ливерпуля» Садио Мане должен был получить красную карточку на 1-й минуте матча 21-го тура АПЛ между клубами (2:2).

Садио – мой брат, мой соотечественник. Но он не должен был оставаться на поле после первой минуты.

Мане получил желтую карточку от арбитра Энтони Тэйлора на 15-й секунде встречи, ударив локтем Сезара Аспиликуэту в верховой борьбе.

Также об этом высказался и сам Аспиликуэта.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:18
В первой игре этот же Тэйлор удалил Джеймса и назначил пенальти, когда мяч рикошетом от бедра попал в руку, последовало двойное наказание, благодаря чему Ливерпулю удалось сыграть в ничью на Энфилде)
Тут Тэйлор не стал удалять, да и наверно и не стоило несмотря на синяк под глазом Аспиликуэты, другой судья возможно бы и удалил. Судя по различным интервью, у всех рознится мнение по этой ситуации.
kust07
kust07
вчера в 16:43
Любящий братик однако.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:32
Судья полностью изменил ход матча на 15 секунд.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 15:49
Видно что и ни друг и не брат. " ты его не вини, гони, о таких не поют".
протон
протон
вчера в 15:37
Мане: не брат ты мне
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:35
Испанцу было очень обидно, что Мане ещё и забил после этого.
Мане симулянт и вообще с душком, можно было удалить
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:23
Спорное решение...
Futurista
Futurista
вчера в 15:18, ред.
Мане...
Сварожич
Сварожич
вчера в 15:14
И правильно что не дали...иначе игру бы сломали
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:10
Должны но не удалили!
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