Арбитр Федотов: «Пенальти в ворота „Спартака“ назначен по делу»

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вчера, 20:23

Арбитр Игорь Федотов дал свою оценку эпизоду с назначением пенальти в матче 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак». На 27-й минуте «Сочи» получил право исполнить 11-метровый за игру рукой Михаила Игнатова в штрафной площади «Спартака». Кристиан Нобоа реализовал удар с «точки».