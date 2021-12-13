Арбитр Федотов: «Пенальти в ворота „Спартака“ назначен по делу»

Арбитр Игорь Федотов дал свою оценку эпизоду с назначением пенальти в матче 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак». На 27-й минуте «Сочи» получил право исполнить 11-метровый за игру рукой Михаила Игнатова в штрафной площади «Спартака». Кристиан Нобоа реализовал удар с «точки».
Пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи» назначен по делу. Рука у Игнатова отставлена в сторону, тут вопросов быть не может.
Нет такого понятия в футбольных правилах.
Есть понятия сыграл рукой, мяч попал в руку, рука делает тело неестественно больше, неестественное положение руки.
Неестественным считается положение руки, если она отдалена от тела более чем на «четыре» и «восемь» на циферблате (ось часов – на уровне плеч). Между «8» и «9», а также «3» и «4» – серые зоны на усмотрение арбитров, еще выше – точно фол.
В данном случае рука делала тело неестественно больше -нет.
Мяч летел в тело защитника -да.
Была рука в неестественном положении - нет.
Нет такого понятия в футбольных правилах.
Есть понятия сыграл рукой, мяч попал в руку, рука делает тело неестественно больше, неестественное положение руки.
Неестественным считается положение руки, если она отдалена от тела более чем на «четыре» и «восемь» на циферблате (ось часов – на уровне плеч). Между «8» и «9», а также «3» и «4» – серые зоны на усмотрение арбитров, еще выше – точно фол.
В данном случае рука делала тело неестественно больше -нет.
Мяч летел в тело защитника -да.
Была рука в неестественном положении - нет.