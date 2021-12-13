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Арбитр Федотов: «Пенальти в ворота „Спартака“ назначен по делу»

вчера, 20:23
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов дал свою оценку эпизоду с назначением пенальти в матче 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак». На 27-й минуте «Сочи» получил право исполнить 11-метровый за игру рукой Михаила Игнатова в штрафной площади «Спартака». Кристиан Нобоа реализовал удар с «точки».

Пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи» назначен по делу. Рука у Игнатова отставлена в сторону, тут вопросов быть не может.

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Все комментарии
valeron4321
valeron4321
сегодня в 09:39
Судейка Федотов троллит понятие рука отставлена в сторону.
Нет такого понятия в футбольных правилах.
Есть понятия сыграл рукой, мяч попал в руку, рука делает тело неестественно больше, неестественное положение руки.
Неестественным считается положение руки, если она отдалена от тела более чем на «четыре» и «восемь» на циферблате (ось часов – на уровне плеч). Между «8» и «9», а также «3» и «4» – серые зоны на усмотрение арбитров, еще выше – точно фол.
В данном случае рука делала тело неестественно больше -нет.
Мяч летел в тело защитника -да.
Была рука в неестественном положении - нет.
протон
протон
сегодня в 01:29
Пенальти скорее был, чем нет. Рука была увы, а игнатов сам виноват руки давно все за спину прячут, или хотя бы яйки держать крепко и не выкидывать руки
arsworld
arsworld ответ bacek15 (раскрыть)
вчера в 23:55
Думаю ,что за такую зарплату ,можно и мячом в лицо получить.Футбол превратился в балет. Овечкину в 2008 зубы шайбой вынесли, потом еще и губу разорвало за один матч,но он продолжил играть, и положил покер. В футболе тоже есть бойцы, но их становится меньше
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:24
Болевую точку ниже пупка футболистам можно защищать рукой, а мяч летящий в лицо, это уже нарушение. Тут недоработка футбольных правил.
ABir
ABir
вчера в 21:59
Этот пенальти конечно сломал игру Спартаку
bacek15
bacek15
вчера в 21:35
Считаю, что рука для защиты лица не должна приравниваться к нарушению. Но правила сейчас таковы как есть, поэтому пеналь.
Чист
Чист
вчера в 21:29
Если он прав то объясните мне как можно прыгнуть не расправив руки -прижмите и прыгнете и что получится
ЧиП
ЧиП
вчера в 21:17
Да кто бы сомневался. Вставил свои три копейки.
pomor45
pomor45
вчера в 20:55
Федун своими скандалами так запугал судей, что Иванов даже с таким очевиднейшем пенальти разбирался так долго. Создалось впечатление, что он искал зацепку, чтобы его не назначать, но не нашёл.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:45
А никто и не спорит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:24
Согласен с Федотом!
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