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«Ньюкасл» обжалует работу судей в последних трёх играх АПЛ

вчера, 22:43

Футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» недоволен работой судейства в последних трёх поединках АПЛ с «Лестером», «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Руководство «сорок» подаст жалобу на рефери, судивших эти встречи. В «Ньюкасле» считают, что несколько ключевых решений негативно сказались на результатах клуба.

Во всех трёх поединках «сороки» потерпели поражения: от «Лестера» (0:4), «Ливерпуля» (1:3) и «Манчестер Сити» (0:4).

После 18 проведенных туров в АПЛ «Ньюкасл» располагается на 19-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 10 баллов.

Недавно клуб повторил антирекорд чемпионата Англии.

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Перевод с dailymail.co.uk
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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
сегодня в 00:10
научитесь играть, а не судей винить
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:33
На результаты это не повлияет
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:46
Ну наврядли что-то изменится.
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