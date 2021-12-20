«Ньюкасл» обжалует работу судей в последних трёх играх АПЛ

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вчера, 22:43

Футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» недоволен работой судейства в последних трёх поединках АПЛ с «Лестером», «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Руководство «сорок» подаст жалобу на рефери, судивших эти встречи. В «Ньюкасле» считают, что несколько ключевых решений негативно сказались на результатах клуба.

Во всех трёх поединках «сороки» потерпели поражения: от «Лестера» (0:4), «Ливерпуля» (1:3) и «Манчестер Сити» (0:4).

После 18 проведенных туров в АПЛ «Ньюкасл» располагается на 19-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 10 баллов.

Недавно клуб повторил антирекорд чемпионата Англии.