Инс: «Зачем давать капитанскую повязку Роналду?»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» раскритиковал решение наставника «красных дьяволов» дать капитанскую повязку нападающему на поединке 21-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (0:1):

Если и отдавать повязку кому-то, так это Скотту Мактоминею. Потому что, я думаю, выбор капитана должен основываться на том, что он делает на поле.

Ему 25 лет, для него это был бы хороший сигнал о прогрессе. Зачем отдавать повязку Роналду? Все ноют из-за того, что он покидает поле каждый раз, когда «Юнайтед» проигрывает, и не аплодирует фанатам.