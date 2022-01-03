Инс: «Зачем давать капитанскую повязку Роналду?»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс раскритиковал решение наставника «красных дьяволов» Ральфа Рангника дать капитанскую повязку нападающему Криштиану Роналду на поединке 21-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (0:1):
Если и отдавать повязку кому-то, так это Скотту Мактоминею. Потому что, я думаю, выбор капитана должен основываться на том, что он делает на поле.
Ему 25 лет, для него это был бы хороший сигнал о прогрессе. Зачем отдавать повязку Роналду? Все ноют из-за того, что он покидает поле каждый раз, когда «Юнайтед» проигрывает, и не аплодирует фанатам.
«Манчестер Юнайтед» набрал 31 балл в 19 играх и занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» (28) находится на 8-й строчке.
Вот это же самая большая проблема которая существует у Манчестера . Конечно же, если бы капитанская повязка была у Мактоминея , бесспорно Манчестер Юнайтед выиграл бы все матчи .
Очень удобная позиция сваливать все проблемы которые сейчас существуют в команде на одного Роналдо. А если задать вопрос Инсу , а когда в команду вообще ещё не успел прийти Роналдо и капитаном был совершенно другой футболист , тогда кто был виноват в проигрышах команды ? Может лучше бы руководство клуба занялось исправлением ситуации которая уже не первый сезон. Ошибки руководства клуба которые доверили Сульшеру команду, нет качественного состава, нет приобретений которые могли бы на равных конкурировать за чемпионство. И кстати само руководство и позвали Рона в команду. Тогда может всё таки Инсу задать все эти вопросы к руководству клуба, а не делать из Роналдо виновным . Один футболист не может исправить ситуацию, футбол коллективная игра и сделать из этого коллектива боевую еденицу должен тренер совместно с руководством клуба. Как-то так, на моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Вот это же самая большая проблема которая существует у Манчестера . Конечно же, если бы капитанская повязка была у Мактоминея , бесспорно Манчестер Юнайтед выиграл бы все матчи .
Очень удобная позиция сваливать все проблемы которые сейчас существуют в команде на одного Роналдо. А если задать вопрос Инсу , а когда в команду вообще ещё не успел прийти Роналдо и капитаном был совершенно другой футболист , тогда кто был виноват в проигрышах команды ? Может лучше бы руководство клуба занялось исправлением ситуации которая уже не первый сезон. Ошибки руководства клуба которые доверили Сульшеру команду, нет качественного состава, нет приобретений которые могли бы на равных конкурировать за чемпионство. И кстати само руководство и позвали Рона в команду. Тогда может всё таки Инсу задать все эти вопросы к руководству клуба, а не делать из Роналдо виновным . Один футболист не может исправить ситуацию, футбол коллективная игра и сделать из этого коллектива боевую еденицу должен тренер совместно с руководством клуба. Как-то так, на моё субъективное мнение. Всем Добра !!!