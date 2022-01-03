Ди Канио: «Лукаку — слабый спортсмен. Он сдался через 6 месяцев в „Челси“»

Бывший футболист «Лацио» раскритиковал форварда «Челси» за его слова о том, что он хочет вернуться в «Интер».

Я увидел слабого спортсмена, который сдаётся через шесть месяцев после своего перехода в новый клуб. Потому что, возможно, Лукаку перешёл в «Челси» слишком высокомерным из-за того, что он не осознает разницу чемпионата Италии и Англии. Он выигрывает Серию А в качестве главного героя в «Интере», но Лукаку — это не Месси или Марадона. Если бы Сапата был в «Интере» вместо Лукаку, они все равно выиграли бы Скудетто.