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Ди Канио: «Лукаку — слабый спортсмен. Он сдался через 6 месяцев в „Челси“»

вчера, 19:28

Бывший футболист «Лацио» Паоло Ди Канио раскритиковал форварда «Челси» Ромелу Лукаку за его слова о том, что он хочет вернуться в «Интер».

Я увидел слабого спортсмена, который сдаётся через шесть месяцев после своего перехода в новый клуб. Потому что, возможно, Лукаку перешёл в «Челси» слишком высокомерным из-за того, что он не осознает разницу чемпионата Италии и Англии. Он выигрывает Серию А в качестве главного героя в «Интере», но Лукаку — это не Месси или Марадона. Если бы Сапата был в «Интере» вместо Лукаку, они все равно выиграли бы Скудетто.

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Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:52
Тут и нечего добавить...
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 20:33
так и есть по сути
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 20:03
Я лично ждал от Лукаку в Челси большего.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 19:46
Только факты)).
протон
протон
вчера в 19:37
Без Лукаку брали ЛЧ. Пусть плакса идет во все четыре стороны.
Прост Лукаку в очередной раз подтвердил, что он игрок для клубов уровня Эвертона и интерка (первый парень на деревне, короче). В Челси (дважды) и маню он провалился.
beefs
beefs
вчера в 19:35
ну не все же с чемпионским эго...
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