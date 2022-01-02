Почеттино – о будущем Мбаппе: «Клуб хочет, чтобы он остался надолго».

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино высказался касательно будущего Килиана Мбаппе во французской команде:
Клуб хочет, чтобы он остался надолго. Это очевидно. Надеемся, что он и дальше будет выступать за нашу команду.
Напомним, что слухи активно связывают Мбаппе с переходом в «Реал».
Глупо бы было вообще думать иначе. Вся командная статистика побед и забитых мячей говорит именно о том что Мбаппе является ключевым игроком Парижан. А всё остальное созвездие принадлежность которых связана с командой, лишь рекламный ход клуба ПСЖ и их руководства , на который они сделали свою ставку. К сожалению в игре пока эти все звёздные имена, вместе с Месси не сделали пока ничего особенного в игре команды. И это тоже видно в чистых статистических данных , которые ярко выраженны в играх когда в команде отсутствовал по тем или иным причинам Мбаппе. А сейчас думаю что Мбаппе сделал свой окончательный выбор и ничто не помешает ему уже летом бесплатно уйти в клуб, о котором он мечтает играть с детства, и это испанский гранд Реал . И это очень напрягает как тренера Почеттино и естественно всё руководство клуба. Вопрос один, сколько сможет предложить ему руководство клуба, чтобы перекрыть его мечту , и сможет ли Мбаппе разменять мечту на энное количество казначейских билетов 💰 💰 💰 !?!
Время покажет. Будет интересно всё таки узнать на что сделает ставку сам Мбаппе. Всем Добра !!!
Глупо бы было вообще думать иначе. Вся командная статистика побед и забитых мячей говорит именно о том что Мбаппе является ключевым игроком Парижан. А всё остальное созвездие принадлежность которых связана с командой, лишь рекламный ход клуба ПСЖ и их руководства , на который они сделали свою ставку. К сожалению в игре пока эти все звёздные имена, вместе с Месси не сделали пока ничего особенного в игре команды. И это тоже видно в чистых статистических данных , которые ярко выраженны в играх когда в команде отсутствовал по тем или иным причинам Мбаппе. А сейчас думаю что Мбаппе сделал свой окончательный выбор и ничто не помешает ему уже летом бесплатно уйти в клуб, о котором он мечтает играть с детства, и это испанский гранд Реал . И это очень напрягает как тренера Почеттино и естественно всё руководство клуба. Вопрос один, сколько сможет предложить ему руководство клуба, чтобы перекрыть его мечту , и сможет ли Мбаппе разменять мечту на энное количество казначейских билетов 💰 💰 💰 !?!
Время покажет. Будет интересно всё таки узнать на что сделает ставку сам Мбаппе. Всем Добра !!!