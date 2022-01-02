ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Почеттино – о будущем Мбаппе: «Клуб хочет, чтобы он остался надолго»

вчера, 15:56

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино высказался касательно будущего Килиана Мбаппе во французской команде:

Клуб хочет, чтобы он остался надолго. Это очевидно. Надеемся, что он и дальше будет выступать за нашу команду.

Напомним, что слухи активно связывают Мбаппе с переходом в «Реал».

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:43
Кажется, что вопрос с Мбаппе в псж уже решённое дело.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:54
Тут тренер ничего не решает
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:51
Похоже просто так он просит ещё больше денег.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:42
Похоже он этого не хочет, тесно ему там стало с приходом гнома
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 17:07
Не думаю, что надолго...
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:48
Почеттино сам может раньше Мбаппе покинуть парижский клуб, если ПСЖ снова пролетит мимо финала Лиги Чемпионов.
prpemrt8cr8w
prpemrt8cr8w
вчера в 16:48
Нужно сохранить игрока в команде.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:14
Почеттино – о будущем Мбаппе: «Клуб хочет, чтобы он остался надолго».
Глупо бы было вообще думать иначе. Вся командная статистика побед и забитых мячей говорит именно о том что Мбаппе является ключевым игроком Парижан. А всё остальное созвездие принадлежность которых связана с командой, лишь рекламный ход клуба ПСЖ и их руководства , на который они сделали свою ставку. К сожалению в игре пока эти все звёздные имена, вместе с Месси не сделали пока ничего особенного в игре команды. И это тоже видно в чистых статистических данных , которые ярко выраженны в играх когда в команде отсутствовал по тем или иным причинам Мбаппе. А сейчас думаю что Мбаппе сделал свой окончательный выбор и ничто не помешает ему уже летом бесплатно уйти в клуб, о котором он мечтает играть с детства, и это испанский гранд Реал . И это очень напрягает как тренера Почеттино и естественно всё руководство клуба. Вопрос один, сколько сможет предложить ему руководство клуба, чтобы перекрыть его мечту , и сможет ли Мбаппе разменять мечту на энное количество казначейских билетов 💰 💰 💰 !?!
Время покажет. Будет интересно всё таки узнать на что сделает ставку сам Мбаппе. Всем Добра !!!
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