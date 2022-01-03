Лапорта ответил на вопрос о возможном подписании Холанда в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о слухах касательно желания каталонского клуба подписать форварда «Боруссии Дортмунд» .

Мы работаем над созданием топ-команды. Все возможно, если мы все делаем хорошо. И я уверен, что мы так и сделаем.

Лучшие игроки открыты для присоединения к «Барсе». Мы определенно восстанавливаем наш статус.