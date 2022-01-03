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Лапорта ответил на вопрос о возможном подписании Холанда в «Барселону»

вчера, 14:45

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о слухах касательно желания каталонского клуба подписать форварда «Боруссии Дортмунд» Эрлинга Холанда.

Мы работаем над созданием топ-команды. Все возможно, если мы все делаем хорошо. И я уверен, что мы так и сделаем.

Лучшие игроки открыты для присоединения к «Барсе». Мы определенно восстанавливаем наш статус.

Ранее сообщалось, что Холанд не покинет «Боруссию» Д в январе.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:28
Месси криво ухмыльнулся
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:27
Холланду пора высказаться
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:25
Без денег как?
9dx4q82gbkha
9dx4q82gbkha
сегодня в 00:23
Это просто болтовня
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 22:27
Слова типичного политикана
Много воды , все обтекаемо
Никакой конкретики
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:46, ред.
Райола: Холанд никогда не слышал про Барселону,он знает только РЕАЛ,ПСЖ,Челси,МС и МЮ.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:19
Сколько ненавистников Барсы,даже бывшие болельщики-глоры Барсы против Барсы.Как только Барса опять будет громить тогда будут писать,что Барса эта моя м жизнь-лицемеры.
1bear
1bear
вчера в 20:39
денег нет,а нам всё по фиг....
sash71
sash71
вчера в 16:44
Главное сделать громкое заявление, а там как пойдёт !
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:38
Если только бесплатно !
particular
particular
вчера в 16:26
"Что бы строить высоко, необходимо глубоко копать" (монг.посл.)
А прежде чем строить, надо постараться не опуститься ниже плинтуса... Высокие цели - это хорошо, но реальные и осязаемые движения - это лучше...
протон
протон
вчера в 15:29
Опять будут вам всякий хлам по 150 мультов впаривать
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:58
Мы работаем над созданием топ-команды. Все возможно, если мы все делаем хорошо. И я уверен, что мы так и сделаем.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:56
Лапорта трепло конечно ещё то)))
Любoмир
Любoмир
вчера в 14:53
Денег не хватит...:)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:47
Это вряд ли...
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