Лапорта ответил на вопрос о возможном подписании Холанда в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о слухах касательно желания каталонского клуба подписать форварда «Боруссии Дортмунд» Эрлинга Холанда.
Мы работаем над созданием топ-команды. Все возможно, если мы все делаем хорошо. И я уверен, что мы так и сделаем.
Лучшие игроки открыты для присоединения к «Барсе». Мы определенно восстанавливаем наш статус.
Ранее сообщалось, что Холанд не покинет «Боруссию» Д в январе.
Много воды , все обтекаемо
Никакой конкретики
Много воды , все обтекаемо
Никакой конкретики
А прежде чем строить, надо постараться не опуститься ниже плинтуса... Высокие цели - это хорошо, но реальные и осязаемые движения - это лучше...
А прежде чем строить, надо постараться не опуститься ниже плинтуса... Высокие цели - это хорошо, но реальные и осязаемые движения - это лучше...