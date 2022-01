Пресс-служба «Эвертона» объявила о переходе защитника «Рейнджерс» .

20-летний футболист подписал контракт с «ирисками» до 2027 года. Сумма трансфера не разглашается.

✍️ | We have signed Scotland defender Nathan Patterson from @RangersFC for an undisclosed fee on a deal until the end of June 2027.



Welcome, @np4tterson! 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿💙