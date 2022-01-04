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АПЛ пополнил ещё один украинец. Усманов и Суркис привели Миколенко в «Эвертон»

04 января 2022, 13:20
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Трансфер с нюансами.

Синяя часть Ливерпуля увидела первое подписание своего клуба в зимнее трансферное окно. «Эвертон» приобрел 22-летнего защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко. Заплатили «ириски» за латераля 24 миллиона евро. Контракт — до лета 2026 года.

Тут же возникает вопрос... 24 млн за молодого и неопытного защитника — это много? Да. Сразу вспомним не совсем приземленные суммы английского рынка, но основанием для такого гонорара должен быть и уровень футболиста. Чем же проявил себя молодой парень из Черкасс?

Успехи на евроарене

Виталий проявил себя сразу и основательно. Показателем его уровня стал сильный сезон в Лиге чемпионов-2020/21, титул с бело-голубыми на внутренней арене, а затем Евро, на котором он со сборной Украины дошел до четвертьфинала, однако ничего примечательного на этом турнире индивидуально не показал.

По слухам, интерес к Миколенко проявляли «Дженоа», в котором теперь главенствует бывший наставник украинской сборной Андрей Шевченко, и «Наполи». Виталий выбрал английский путь в карьере.

Выгодные связи

И это более весомая причина перехода Миколенко в «Эвертон». В хороших отношениях состоят владельцы клубов Алишер Усманов и хозяин «Динамо» Игорь Суркис.

К тому же, всю сделку провели клубные юристы, а не агенты или другие посредники.

Ссоры Бенитеса

Сможет ли Миколенко сразу попасть в основу? Похоже, да. Именно так пишут британские СМИ. И дело тут не в спортивном принципе — наставник «ирисок» Рафаэль Бенитес повздорил с 28-летним Люка Динем, как раз играющим на позиции Виталия.

Динь перестал попадать в старт «Эвертона» с начала декабря. Пресса сообщает, что Бенитес потребовал от латераля больше отрабатывать в обороне и реже идти в атаку, что не устроило Люка. Сначала Бенитес заявил, что Динь пожаловался ему на здоровье, но затем отошел от этой версии, сказав, что рассчитывает на игрока. Однако слова Рафаэля никого не впечатлили. Теперь француз хочет уйти из клуба, СМИ сватают его в «Челси», который лишился из-за травмы Бена Чилуэлла, однако лондонцам нужна аренда, а «Эвертон» хочет полноценного трансфера за 25 млн евро — как раз для отбития суммы за украинца.

Когда смотреть на Миколенко? Скорее всего, 8 января — третий раунд Кубка Англии с «Халлом». В чемпионате Англии «ириски» 11 января встретятся с «Лестером», а дальше вполне благосклонный календарь до конца февраля — «Норвич», «Астон Вилла», «Ньюкасл», «Лидс», «Саутгемптон». Фанаты ждут от «ирисок» показателей прошлого сезона при Карло Анчелотти. Шансы проявить себя у Виталия будут, а мы последим.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Захар Хабибулин (раскрыть)
04 января в 17:08
Это смотря как посмотреть.
Mikki
Mikki ответ Roger Young (раскрыть)
04 января в 15:22
Привет! Пробуем альтернативный формат :)
Roger Young
Roger Young
04 января в 14:34
Как-то слишком коротко. Хотя бы обрисовали сильные и слабые стороны игрока.
Захар Хабибулин
Захар Хабибулин
04 января в 14:07
Только вот Усманов к Эвертону и трансферу никаким боком, так что заголовок немного ни о чем.
shlomo
shlomo
04 января в 13:37
Спасибо за статью...ну что, Миколенко оказался в Англии из-за ссоры Бенитеса с основным защитником Люкой Динем???? .... начале сезона на позиции Миколенко постоянно играл 28-летний Люка Динь.... за четыре года в команде он стал одним из лидеров в раздевалке.... а еще Люка забрал стандарты и выводил Эвертон на поле с капитанской повязкой, когда не было Шеймуса Коулмэна.... Рафа просил его больше играть в обороне и не подключаться к атакам.... Люка выступил резко против (за это тренер отцепил его от состава ...).... ну а для Виталия теперь главный вопрос – адаптация.... начало чуть смущает: оказалось, Миколенко совсем не знает английского (по контракту обязан выучить), а к первому публичному выходу не выяснил даже, почему у Эвертона такое прозвище – «ириски» (правда из-за ирисок).... надо исправляться в быту и доказывать на поле (ближайший шанс – уже 8 января, там как раз третий раунд Кубка Англии с Халлом....)...пожелаю удачи и пусть все получится!
ARMENIAN
ARMENIAN
04 января в 13:32
Он молодец. Всё у него получится. Тем более, украинцы на постсоветском пространстве всегда лучше всех были в футболе. Кстати, студенческие годы я провел именно в его родном городе. Привет ЧНУ.
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