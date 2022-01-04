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«Спартак» поздравил Промеса с 30-летием

вчера, 18:40

Сегодня, 4 января, 30 лет исполнилось нападающему «Спартака» Квинси Промесу. Московский клуб поздравил своего футболиста.

Поздравляем Антоху с юбилеем! Желаем лучшему иностранному бомбардиру в истории «Спартака» ещё больше голов, крепкого здоровья и множества новых побед в красно-белой футболке.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:59
30 лет - ещё не старость для Хорошего футболиста из фк " СПАРТАК "..
Успехов и Здоровья мистер Промес!!!
lotsman
lotsman
вчера в 21:17
Скоро ему на пенсию.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:43
Надо желать, что бы не посадили!
makkie
makkie
вчера в 19:36
Для Братухи звучит песня "Сектора Газа" )))

С Днём Рождения!
Лучший легионер в истории Спартака за последние 10 лет - и как футболист, и как человек. Вроде хулиган, а проблем с ним у клуба никогда не было. Еще и вернулся при удобном случае. Настоящий Братуха!))
Надеюсь, весной Промес прибавит, ибо осенью играл очень слабо.
ABir
ABir
вчера в 19:28
Вполне рабочий возраст! С Днём Рождения Антоха!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:25
Поздравляем! Пожелаю следующие 30 лет оставаться в "Спартаке" и быть там любимым и ведущим игроком.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:03
Наши поздравления , Квинси !
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:51
Вот и Промес перешёл перевал.
batog
batog
вчера в 18:49
Антоха с днюхой!!! Здоровья, удачи и всех благ!!!
протон
протон
вчера в 18:47
С юбилеем Куинси! Здоровья и успехов в игре за нашу команду.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:42
С днюхой, здоровья и мотивации
Cat01
Cat01
вчера в 18:41
Великая дата!!
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