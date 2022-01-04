«Спартак» поздравил Промеса с 30-летием

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вчера, 18:40

Сегодня, 4 января, 30 лет исполнилось нападающему «Спартака» . Московский клуб поздравил своего футболиста.

Поздравляем Антоху с юбилеем! Желаем лучшему иностранному бомбардиру в истории «Спартака» ещё больше голов, крепкого здоровья и множества новых побед в красно-белой футболке.