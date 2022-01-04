«Спартак» поздравил Промеса с 30-летием

Сегодня, 4 января, 30 лет исполнилось нападающему «Спартака» Квинси Промесу. Московский клуб поздравил своего футболиста.
Поздравляем Антоху с юбилеем! Желаем лучшему иностранному бомбардиру в истории «Спартака» ещё больше голов, крепкого здоровья и множества новых побед в красно-белой футболке.
Квинси Промесу – 30! ✨— ФК «Спартак-Москва» 🎄 (@fcsm_official) January 4, 2022
Поздравляем Антоху с юбилеем! Желаем лучшему иностранному бомбардиру в истории «Спартака» ещё больше голов, крепкого здоровья и множества новых побед в красно-белой футболке 🔴⚪️ pic.twitter.com/S7qLQDoBl4
Успехов и Здоровья мистер Промес!!!
Успехов и Здоровья мистер Промес!!!
С Днём Рождения!
Лучший легионер в истории Спартака за последние 10 лет - и как футболист, и как человек. Вроде хулиган, а проблем с ним у клуба никогда не было. Еще и вернулся при удобном случае. Настоящий Братуха!))
Надеюсь, весной Промес прибавит, ибо осенью играл очень слабо.
С Днём Рождения!
Лучший легионер в истории Спартака за последние 10 лет - и как футболист, и как человек. Вроде хулиган, а проблем с ним у клуба никогда не было. Еще и вернулся при удобном случае. Настоящий Братуха!))
Надеюсь, весной Промес прибавит, ибо осенью играл очень слабо.