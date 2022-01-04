Сербские инвесторы стали новыми владельцами «Саутгемптона»

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вчера, 19:15

Пресс-служба «Саутгемптона» сообщает, что компания Sport Republic завершила сделку по приобретению контрольного пакета акций клуба.

Sport Republic — инвестиционная компания в сфере спорта и развлечений. Они приобрели пакет акций клуба (80%), принадлежащий Гао Чжишеню, и будут работать в партнерстве с Катариной Либхерр, которая сохраняет за собой миноритарный пакет акций. По данным СМИ , сделка обошлась компании в 100 млн фунтов стерлингов.

Главный инвестор Sport Republic Драган Шолак:

У меня и моих партнеров есть опыт долгосрочных инвестиций в индустрию спорта и развлечений. Компания Sport Republic была основана, чтобы объединить этот опыт и предложить что-то уникальное для рынка. «Саутгемптон» обладает многими качествами, которые мы искали в крупной спортивной организации. У него отличная команда менеджеров, отличное развитие талантов и преданная база фанатов. Мы рады завершить это приобретение в качестве первого шага к реализации нашей инвестиционной стратегии. «Саутгемптон» станет краеугольным камнем организации, которую мы планируем построить.