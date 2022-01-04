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Сербские инвесторы стали новыми владельцами «Саутгемптона»

вчера, 19:15

Пресс-служба «Саутгемптона» сообщает, что компания Sport Republic завершила сделку по приобретению контрольного пакета акций клуба.

Sport Republic — инвестиционная компания в сфере спорта и развлечений. Они приобрели пакет акций клуба (80%), принадлежащий Гао Чжишеню, и будут работать в партнерстве с Катариной Либхерр, которая сохраняет за собой миноритарный пакет акций. По данным СМИ, сделка обошлась компании в 100 млн фунтов стерлингов.

Главный инвестор Sport Republic Драган Шолак:

У меня и моих партнеров есть опыт долгосрочных инвестиций в индустрию спорта и развлечений. Компания Sport Republic была основана, чтобы объединить этот опыт и предложить что-то уникальное для рынка. «Саутгемптон» обладает многими качествами, которые мы искали в крупной спортивной организации. У него отличная команда менеджеров, отличное развитие талантов и преданная база фанатов. Мы рады завершить это приобретение в качестве первого шага к реализации нашей инвестиционной стратегии. «Саутгемптон» станет краеугольным камнем организации, которую мы планируем построить.

Драган Шолак — ведущий инвестор Sport Republic. Он также является основателем и председателем Консультативного совета United Group. Под руководством Шолака United Group стала лидером в Юго-Восточной Европе в области телекоммуникаций и СМИ.

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Все комментарии
3fzbr65m3psy
3fzbr65m3psy
сегодня в 02:58
Сербские инвесторы звучит как-то непривычно
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 23:16
Что-то совсем дёшево купили, иные игроки дороже Саутгемптона.
dzvinka
dzvinka ответ Mi6 (раскрыть)
вчера в 22:54
они не в Сербии инвесторы, они в Англии инвесторы, в Сербии они были доилы.
Mi6
Mi6
вчера в 21:53
Откуда в Сербии инвесторы!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:10
Даже в Сербии в клубы вкладываются!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:32
Нынче шейхи в моде, недолго продержатся сербы.
старина
старина
вчера в 19:53
"братушки" чо то не покупают клуб из России
particular
particular
вчера в 19:52
Пожалуй, не скоро сербы начнут снимать сливки с нового проекта... Если, вообще они будут...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:49
Святые к сербам...
4RT
4RT
вчера в 19:33
Ждём ответку от российских евреев 😁
протон
протон
вчера в 19:33
А че так дёшево, если они примерно столько получают за тв права в год?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:20
Миллер,твой газ(бывший общенародный!)тибрят,не иначе! Делай ревизию...
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