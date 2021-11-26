В «Спартаке» подтвердили возможность продажи акций инвесторам из ОАЭ

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о переговорах клуба с рядом инвесторов из ОАЭ о продаже акций:
Новости о переговорах имеют под собой основания. Но больше добавить нечего. Это решается на уровне акционеров.
В начале ноября было сообщение, что холдинг, владеющий «Манчестер Сити», может приобрести 20% акций «Спартака»
Только непонятно, как себя поведут шейхи, узнав о текущей ситуации с руководством клуба?
Сейчас в Спартаке рулит Зарема - без опыта работы, со склочным характером и с недальновидными решениями по подбору персонала. Мележиков в роли гендиректора вообще ни за что не отвечает - свадебный генерал. Спортивный директор отсутствует. Селекционная служба разогнана, непонятно кто ищет игроков кроме Камоцци - еще одна странная личность. В Совете директоров сидят брат Федуна, сын Алекперова и рупор с Первого канала, профи отсутствуют.
И на фоне всего этого безразличный к происходящему Федун.
Тут надо входит в клуб и работать, засучив рукава - иначе никаких спортивных успехов не будет, равно как и развития клуба тоже. Думайте, шейхи!
Только непонятно, как себя поведут шейхи, узнав о текущей ситуации с руководством клуба?
Сейчас в Спартаке рулит Зарема - без опыта работы, со склочным характером и с недальновидными решениями по подбору персонала. Мележиков в роли гендиректора вообще ни за что не отвечает - свадебный генерал. Спортивный директор отсутствует. Селекционная служба разогнана, непонятно кто ищет игроков кроме Камоцци - еще одна странная личность. В Совете директоров сидят брат Федуна, сын Алекперова и рупор с Первого канала, профи отсутствуют.
И на фоне всего этого безразличный к происходящему Федун.
Тут надо входит в клуб и работать, засучив рукава - иначе никаких спортивных успехов не будет, равно как и развития клуба тоже. Думайте, шейхи!