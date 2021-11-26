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В «Спартаке» подтвердили возможность продажи акций инвесторам из ОАЭ

вчера, 23:35

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о переговорах клуба с рядом инвесторов из ОАЭ о продаже акций:

Новости о переговорах имеют под собой основания. Но больше добавить нечего. Это решается на уровне акционеров.

В начале ноября было сообщение, что холдинг, владеющий «Манчестер Сити», может приобрести 20% акций «Спартака»

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 17:44
Везде бывают победы и поражения. Опыт на то и опыт чтоб меньше совершать ошибки прошлого.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Некакойшенко (раскрыть)
сегодня в 13:51
Я про то писал,что деньги у этого шейха ни его личные а государства ОАЭ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!И то,что он,что чел из ПСЖ,ни фига деньги не тратят с умом!!!!!!!!!!!!!Вспомни годовалый наезд президента ПСЖ на то,что деньги тратятся в пустую,ровно как и в МС,где МС и ПСЖ,за все эти годы лишь раз играли в финале ЛЧ и тем более,ни раазу ни завоевывали сей трофей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Хотя,что босс МС,что босс ПСЖ,первостепенным считают именно этот трофей а ни всякие чемпионства и прочие внутрегосударственные трофеи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
makkie
makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 12:02
В том-то и дело, что кроме как захода из вне ситуацию вряд ли изменишь.
Федун не допускает чужаков. А тех, кто против курса сразу убирают из клуба.
Нет той силы, которая смогла бы направить развитие в нужное русло. Не в русло скандалов и интриг, а на рельсы развития футбольного клуба.
kotmyshka
kotmyshka
сегодня в 11:47
Как-то не верится в это...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 11:12
С тебя выйдет мощный эксперт и аналитик по спартаку, назови фамилию рупора с первого канала.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:09
Получается федуна покупают арабы.
Некакойшенко
Некакойшенко ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 11:05
Все же, ожидания Чиннавата в полной мере не оправдались, а интерес к клубу появился у Мансура ибн Зайд аль-Нахайян (ОАЭ), ныне являющегося владельцем The City Football Group (CFG), которой помимо «Манчестер Сити» принадлежат футбольные клубы по всему миру, самыми известными из которых являются испанская «Жирона» и американский «Нью-Йорк Сити».
Летом 2008 года сделка была оформлена. Для «Манчестер Сити» и его поклонников наступило, пожалуй, самое приятное время. Деньги полились рекой. Шейх Мансур, считая, что быть конкурентоспособным возможно только при наличии 22 звезд в составе, в сезоне 2008/09 принялся за усиление состава:
Достаточно ? Или ты вновь считаешь что футбол это производство чего то там .......
ЧиП
ЧиП
сегодня в 10:30
Лично я арабам не доверяю🤔👎
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:28
видимо пора расстаться
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:25
Лучше национализировать Спартак, а потом продать его шейхам.
Алексей Филин
Алексей Филин
сегодня в 08:14
Что курят те,кто делает подобные вбросы.
альсато
альсато
сегодня в 07:58
Приобрести акции-это еще не значит ИНВЕСТИРОВАТЬ))))...ТУТ ВОЗМОЖНО, ЧТО УГОДНО)))))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:52
Пускай найдут на левый фланг игрока уровня Димы Комбарова, чтобы и джентельмену помогал и голевые отдавал
mat73
mat73
сегодня в 07:46
Да уж скорее бы всё решали, надоела всем уже давно эра федунизма!
zhfv4q8b23nf
zhfv4q8b23nf
сегодня в 07:31
Что-то не особо верится
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:28
Зачем им это убыточное предприятие?? Или это шейхи не с ОАЭ, а с Судана условного какого-то)
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:21
Зачем шейхам, в принципе, инвестировать средства в российский недофутбол? 🤔
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:18
Это какой-то развод арабов.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 07:13
А им это зачем?
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 06:48
И еще одно!!!!!!!!!!!!!!Ни шейхи руководят клубами а фактически-Государства!!!!!!!!!!!!!!!!!МС и ПСЖ,содержатся шейхами ни на их частные деньги а за счет государственных фондов тех стран!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Так что деньги шейхов-это деньги государства!!!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Некакойшенко (раскрыть)
сегодня в 06:15
Они умеют?!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))Может наоборот?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))Вспомни только владельца ПСЖ,когда тот аж кричал,что мы тратим и тратим а в ЛЧ результата так и нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Может в Милане считают?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))Ни фига они считать не умеют,а наоборот !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 04:42, ред.
Всё только ради хайпа! (Зарема).
Вот только интересно, для арабов это серьёзно или развлечение?
Спартак скоро совсем "народность потеряет"...
А если честно, то Спартаку не инвесторы нужны, а грамотные руководители, для которых футбол будет стоять на первом месте, а не как сейчас, пиар и распил.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 01:42
Да это вброс и ненадо вперёд паровоза идти,кому то надо чтоб такой кипиш был,вот когда официально подтвердят то тогда и надо комментировать
pendulum47
pendulum47
сегодня в 01:14, ред.
Народная же команда, не?! Или фаны мяса просто так это кричат?! А тут вырисовуется, что это возможно народная команда арабских граждан...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:35
Давай продавай , Федун еще нарисует !
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 00:26
По дешёвке федун не отдаст, а задорого шейхи не купят.
makkie
makkie
сегодня в 00:16
Значит не вброс был.

Только непонятно, как себя поведут шейхи, узнав о текущей ситуации с руководством клуба?
Сейчас в Спартаке рулит Зарема - без опыта работы, со склочным характером и с недальновидными решениями по подбору персонала. Мележиков в роли гендиректора вообще ни за что не отвечает - свадебный генерал. Спортивный директор отсутствует. Селекционная служба разогнана, непонятно кто ищет игроков кроме Камоцци - еще одна странная личность. В Совете директоров сидят брат Федуна, сын Алекперова и рупор с Первого канала, профи отсутствуют.
И на фоне всего этого безразличный к происходящему Федун.

Тут надо входит в клуб и работать, засучив рукава - иначе никаких спортивных успехов не будет, равно как и развития клуба тоже. Думайте, шейхи!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:08
Посмотрим, это только чья-то информация.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:56
Только если по политическим целям. А так, зачем им российский клуб, если рубль в мире вообще мало стоит? Им лучше какой-нибудь европейский клуб взять.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 23:54
Арабы деньги считать умеют и просто так разбрасываться ими не будут . Первым делом пошлют 3 этот атавизм, совет ветеранов и урежут власть дуроломов из федунских закромов.
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