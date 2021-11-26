В «Спартаке» подтвердили возможность продажи акций инвесторам из ОАЭ

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вчера, 23:35

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о переговорах клуба с рядом инвесторов из ОАЭ о продаже акций:

Новости о переговорах имеют под собой основания. Но больше добавить нечего. Это решается на уровне акционеров.

В начале ноября было сообщение, что холдинг, владеющий «Манчестер Сити», может приобрести 20% акций «Спартака»