Структура Федуна выставила на продажу стадион академии «Спартака»

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вчера, 11:00

Cтруктура, связанная с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном, выставила на продажу 100% долей в ООО «СЗ „Стадион Спартак“».

По данным Росреестра, фирме принадлежат права аренды участка площадью 19,5 гектара в Малом Оленьем переулке в Сокольниках, а также ряд зданий академии «Спартака» имени Федора Черенкова, включая тренировочную базу и стадион на 3077 зрителей.

Права аренды участка были оценены в 4,3 млрд рублей.

На освобожденной территории в Сокольниках может появиться жилой комплекс, однако у участка есть серьезные ограничения: он попадает в границы особо охраняемой природной территории. На площадке также есть объекты культурного наследия.