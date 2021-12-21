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Структура Федуна выставила на продажу стадион академии «Спартака»

вчера, 11:00

Cтруктура, связанная с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном, выставила на продажу 100% долей в ООО «СЗ „Стадион Спартак“».

По данным Росреестра, фирме принадлежат права аренды участка площадью 19,5 гектара в Малом Оленьем переулке в Сокольниках, а также ряд зданий академии «Спартака» имени Федора Черенкова, включая тренировочную базу и стадион на 3077 зрителей.

Права аренды участка были оценены в 4,3 млрд рублей.

На освобожденной территории в Сокольниках может появиться жилой комплекс, однако у участка есть серьезные ограничения: он попадает в границы особо охраняемой природной территории. На площадке также есть объекты культурного наследия.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:31
Территория в Сокольниках имеет историческое значение. Манеж должен остаться у Спартака!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:46
ООПТ – это не шутки.
Железный Капут
Железный Капут ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:01
Он в доле
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:51
Почему Симонян не реагирует на эту инициативу?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:42
Имеют право. Остальные, если топают ногами, флаг в руки. ***деть не мешки ворочить.
ОПС
ОПС
вчера в 12:08, ред.
А дальше что будет. Непонятно.
YVG
YVG
вчера в 11:57
Это только начало.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:56
Как говорили древние : " Дорогу осилит идущий".
Дорога начинается с первого шага. Леонид Арнольдович сделал первый шаг по распродажи СпаМа. Удачного путешествия)))).
25процентный клоун
25процентный клоун ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 11:38
а земля ещё доходнее жилья, это у армейских нет земли вот и гогочат
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:36
безеврокубковые разгоготали, а ведь речь о больших планах больших дядек. очевидно же, что продаётся это самим себе и для собственных же благ.
drug01
drug01
вчера в 11:34
Это стиль нашего времени жильё доходнее чем футбол
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 11:32, ред.
Да и саму академию можете продать ! Не жалко . Всё равно выпускаете одно дешёвое дер.......мо ! Впрочем , как и все другие академии . Ни одного толкового академика за последние 10 лет !!! ))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:26
Продают, чтобы рассчитать с макаронниками и купить пару тройку негров, нет у федуна спартаковского духа.
Predator94
Predator94
вчера в 11:22
В тушино академия будет
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:18
Зареме на презики не хватает.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:02
Похоже решили завязать с молодежным футболом.
Железный Капут
Железный Капут
вчера в 11:01, ред.
Дальше саму академию, Открывашку, банкротство клуба и расформирование
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