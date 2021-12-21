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В «Спартаке» отрицают, что структура Федуна продаёт стадион академии клуба

вчера, 13:13

В пресс-службе «Спартака» прокомментировали информацию, согласно которой структура владельца клуба Леонида Федуна выставила на продажу стадион академии «Спартака» в Сокольниках.

Появившиеся в СМИ сообщения о продаже стадиона в Сокольниках не имеют под собой никаких оснований. В данный момент в академии проводится плановая реконструкция. В минувшем году завершен капитальный ремонт помещений, на ближайшее время намечен ряд мероприятий, включая замену покрытий футбольных полей номер 2 и 4, а также поля в манеже. Планируется замена спортивного освещения, ремонт раздевалок и прочее. Тендер уже проведен, договоры заключены, выделены средства в размере 150 миллионов рублей. Все работы будут завершены в 2022 году.

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Источник: championat.com
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:28
Шестёрки из холдинга Газпром медиа, что-то по пьяни ляпнули, а все начали писать, что ЛАФ всё продаёт))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:23
Дыма без огня не бывает, очевидно произошла внеплановая утечка информации и загорелся сыр бор в СМИ. Федун темнит.
YVG
YVG
вчера в 15:28
Федун хочет продать стадион под рынок, за все время существования он себя никак не прославил.
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 14:08
А кому ты веришь, желтушным СМИ? Ну верь дальше)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:35
Верить федуну и его структуре себя не уважать.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:30
Не успели построить а уже ремонт начали.
ОПС
ОПС
вчера в 13:16
Просто так из воздуха ничего не берется.
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