В «Спартаке» отрицают, что структура Федуна продаёт стадион академии клуба

В пресс-службе «Спартака» прокомментировали информацию, согласно которой структура владельца клуба Леонида Федуна выставила на продажу стадион академии «Спартака» в Сокольниках.

Появившиеся в СМИ сообщения о продаже стадиона в Сокольниках не имеют под собой никаких оснований. В данный момент в академии проводится плановая реконструкция. В минувшем году завершен капитальный ремонт помещений, на ближайшее время намечен ряд мероприятий, включая замену покрытий футбольных полей номер 2 и 4, а также поля в манеже. Планируется замена спортивного освещения, ремонт раздевалок и прочее. Тендер уже проведен, договоры заключены, выделены средства в размере 150 миллионов рублей. Все работы будут завершены в 2022 году.