«Ювентусу» снова угрожают переводом в Серию В. Трансферные схемы и выплаты Роналду – причины расследований

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вчера, 20:55

Также хотят лишить последних Скудетто.

Директора клуба допросили в прокуратуре

Финансовый фейр-плей УЕФА привел к целому ряду схем по обходу неудобных для грандов правил. Подозревают сейчас «Ювентус», «Интер», «Наполи», «Аталанту», «Дженоа» и «Сампдорию». И бывший чемпион чаще многих использовал одну из самых выгодных схем – размен игроками с завышением стоимости.

Рассказывали детальнее о десятках трансферов «Ювентуса» с другими клубами, в том числе, «Барселоной» и «Манчестер Сити». Теперь нового генерального директора «Ювентуса» Арривабене три часа допрашивали в прокуратуре, что привело к краху акций клуба на бирже.

Вопросы не только об удивительных трансферах Пьянича и Артура. Теперь обвинение интересуют еще и выплаты футболистам в обход правил. Аллегри тоже вызвали на допрос в прокуратуру, поскольку был в клубе ранее и многое знает.

Элканн доверяет суду и готов сотрудничать

Важный нюанс этого дела, отличающий от знаменитого Кальчополи — «Ювентус» совсем не отрицает вину. Более того, совладелец клуба Джон Элканн комментирует ситуацию так, словно сам работает на полицейских:

Мы прольем свет на факты. Компания уже сообщила о проводимых расследованиях. Мы сотрудничаем и будем сотрудничать со следствием и прокурорами. Я уверен в четкой работе итальянской судебной системы.

Также наследник миллиардов использует известную в кризисном менеджменте тактику – мягко валит всю вину на «предшественников»:

Вы прекрасно осведомлены, что у «Ювентуса» новый совет директоров, новый генеральный директор, новый главный тренер, который сталкивается с трудными моментами с президентом и вице-президентом.

Разумеется, Джон успел намекнуть, что к возможным махинациям клуб подтолкнули обстоятельства — обвинил коронавирус в финансовых проблемах футбола. Вот только схема с трансферами существовала и до мировой пандемии.

Прокуроры хотели бы привлечь имя Роналду

Надо понимать логику обвинения. Знают, что публику легко разогреть скандалом с договорными матчами и ставками. Против «Ювентуса» и других клубов Серии А легко настроили всех, кто терял деньги у черных букмекеров. Но нынешняя проверка «Ювентуса» скучнее, ведь тут дело в завышении стоимости трансферов резервистов, а не только бразильца Артура.

Куда проще доказать незаконные выплаты звездам. Финансовый след ищут в связке с итальянскими властями. Объясняют, что суть дела в нарисованном с потолка «приросте капитала». На данный момент подозревают, что из сделок на сумму в 320 млн евро сразу 280 вымышленные. Если получится доказать такую масштабную махинацию, то клуб точно накажут.

Плюс страдает репутация Аньелли. Андреа связывали с группами фанатов, которые крутятся с мафией. Еще дал показания, что не знал о попытке Луиса Суареса за счет взятки получить итальянский паспорт (тест на знание языка сдали, заплатив экзаменатору). Если окажется, что Аньелли лжесвидетельствовал, то это тоже преступление. Но это мелочи к портрету.

Последние серьезные обвинения прилетели от властей. Провели обыски в штаб-квартире «Ювентуса». Обвиняют боссов клуба в фальсификациях с отчетностью на 50 млн евро (сумма может вырасти до 300 миллионов евро). Специалисты из финансовой полиции копаются в бумагах, а итальянцы шутят, что клуб меняет вертикальные полоски на горизонтальные.

Теперь прокурорам, чтобы дело заинтересовало широкую публику, важно привлечь имя Роналду. Сделать это можно, если докажут, что Криштиану получал незаконные выплаты от клуба. Жорже Мендеш обычно хорошо заметает финансовые следы, вот только прокуроры прослушивали телефоны фигурантов расследования.

В контракте Роналду на 31 млн евро не были прописаны крупные бонусы, что странно, но о выплатах говорили по телефону. Повод для разбирательства, а дальше начнут изучать контракты других игроков. Если окажется, что «Ювентус» уходил от уплаты налогов и выдавал премии, не включая десятки миллионов евро расходов в отчеты для УЕФА , то Чеферин добавит сверху.

Словенец – крестный отец дочери Аньелли, получил от кума удар под дых в форме Суперлиги. Позже называл Андреа лицемерным предателем. В «Ювентусе» потеряли влиятельного соратника.

Все идет к увольнению Андреа Аньелли

На последней игре Экланн сидел рядом с Недведом, а не с родственником Аньелли. Масштаб скандала в западном мире всегда определяет размер «козла отпущения». Паратичи «приговорили» после провала Суперлиги 1.0. Но если появятся новые факты – например, о больших выплатах футболистам в обход кассы, то это вызовет бурную реакцию других клубов.

Тут не спор о рыночной стоимости трансфера Пьянича, а конкретный разговор о неправомерной конкуренции и получении незаконной выгоды. Одни клубы проводили расчеты по правилам УЕФА , другие хитрили, чтобы получать преимущество в финансовом плане. Дело серьезнее, чем было пару месяцев назад. Доказать выплаты намного проще, чем завышение стоимости трансфера.

«Ювентус» точно накажут. Возможно, Недведа и Аньелли отстранят от футбольной деятельности на пару лет. Одного из клана могущественных миллиардеров придется отдать в руки закона, чтобы заявить об очищении клуба? Слова Элканна, что «Ювентус» будет сотрудничать со следствием, но отсутствие ремарки, что клуб оклеветали – понятный знак от юристов.

Стараются не обманывать, идут большие торги со следствием. Похоже, туринцы готовы отдать Аньелли, заплатить штраф и получить снятие очков. Андреа сильно разозлил главного в клубе — американца Элканна с красной нитью-оберегом на запястье и лицом профессора университета. Их обычно называют кузенами, но это не так. Джон – двоюродный племянник Андреа.

Между ними всего год разницы, отец Аньелли и дедушка Элканна были родными братьями. Футбольный бизнес клана поручили итальянской ветви. Но большее влияние на всю империю у американской стороны династии. Власть у Джона — сына журналиста из Нью-Йорка Алена и единственной дочери бывшего босса «Ювентуса» Джованни Аньелли, Маргариты.

Элканн не любит, когда дядюшка Андреа портит ему настроение. В «Ювентусе» было весело, когда боссы не поделили женщину и перессорились. Также скандалили с Конте, Аньелли и Сарри. Еще отпустили Маротту в «Интер». Потом не выжали максимум со сделки с Роналду и потеряли чемпионство. Как говорит Буффон – все успешные эпохи заканчиваются.

«Ювентус» с долгами, может продать Кьезу и де Лигта. Вряд ли есть основания для перевода сразу в Серию В, чиновники просто хотят попасть на первые полосы газет, вот и пугают. Во-первых, другие команды Серии А тоже химичили. Во-вторых, по закону там скорее светит снятие очков. Похоже, Аньелли прекрасно знал, что дела плохи, пытался выплыть, создав Суперлигу.

Теперь даже уход Роналду не кажется случайным. Криштиану мог разузнать о расследованиях, связанных с его именем, и поспешил ретироваться в Англию.