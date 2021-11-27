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Холдинг «Манчестер Сити» заказал анализ работы академии «Спартака»

вчера, 12:36

Бывший спортивный директор «Ростова» Пол Эшворт участвует в переговорах между City Football Group и руководством «Спартака».

«В настоящий момент Эшворт находится в Москве и проводит много времени в академии „Спартака“. Англичанин собеседует работников академии и оценивает ее эффективность по просьбе CFG», – сообщил источник.

Недавно в «Спартаке» подтвердили, что у клуба идут переговоры с City Football Group.

Эшворт работал в «Ростове» в сезоне-2004/05. В двух матчах он был исполняющим обязанности главного тренера.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 19:28
Пока вопрос один. В чём суть переговоров?
Vredinka_online
Vredinka_online
вчера в 18:27
В общем понятно, что оценки будут низкие. Не известна сумма сделки, но понятно одно ценник видимо очень завышен.
particular
particular
вчера в 17:12, ред.
Наши специалисты умеют работать с анализами...
А уж после устных бесед оценивать эффективность - это что-то новенькое...
протон
протон
вчера в 15:20
Хуже уж точно не будет. Все клубы активно используют их капитал. Только наши присосались к гос. деньгам.
Эспиноза
Эспиноза
вчера в 15:06
Они наверное не знают про Спартак-2 и его фантастические успехи
pendulum47
pendulum47
вчера в 14:52
ахахах Спартак же у нас 9999 кратный чемпион подряд)))
Конечно Сити нужен анализ их Академии)))
112910415
112910415
вчера в 14:37
полезные контакты приветствуются !
shur
shur
вчера в 14:34
...что за байда, не понимаю зачем им русские игроки, когда сами не знают как
своего хохла (Зинченко) использовать ,объясните пипл?!
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 14:17
В локо эффективные немцы эффективно пилят бюджет, а в спартаке будут эффективные арабо-англичане не менее эффективно опустошать карманы федуна.
ДСА
ДСА
вчера в 14:07
Похоже скоро будет Спартак Сити.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:00
Какие-то мутные личности участвуют в переговорах)))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:59
- Анна-Ванна, наш отряд
Хочет видеть поросят!
Мы их не обидим:
Поглядим и выйдем!

- Уходите со двора,
Лучше не просите!
Поросят купать пора,

После приходите.
- Анна-Ванна, наш отряд
Хочет видеть поросят
И потрогать спинки
Много ли щетинки?

- Уходите со двора,
Лучше не просите!
Поросят кормить пора,
После приходите.
mat73
mat73
вчера в 13:28
Отдать им Зарему в аренду, пусть их учит, а нам не мешает!
4RT
4RT
вчера в 13:24
Мозгов не хватит всё понять 😁
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 13:04
Вон оно чо, Михалыч! Сити воодушевился успехами Спартака и будет перенимать опыт!
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 12:52
программа, с помощью которой будут делать анализ, зависнет и больше не запустится
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:50
Разведчика запустили .)
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 12:46
А представляешь, если бы они вскрыли всю подноготную Гинера в цска с 2001 года?))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:39
Интересный факт, однако...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:38
Холдинг с ума сойдёт если проникнут в суть.
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