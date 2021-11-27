Холдинг «Манчестер Сити» заказал анализ работы академии «Спартака»

Бывший спортивный директор «Ростова» Пол Эшворт участвует в переговорах между City Football Group и руководством «Спартака».
«В настоящий момент Эшворт находится в Москве и проводит много времени в академии „Спартака“. Англичанин собеседует работников академии и оценивает ее эффективность по просьбе CFG», – сообщил источник.
Недавно в «Спартаке» подтвердили, что у клуба идут переговоры с City Football Group.
Эшворт работал в «Ростове» в сезоне-2004/05. В двух матчах он был исполняющим обязанности главного тренера.
А уж после устных бесед оценивать эффективность - это что-то новенькое...
А уж после устных бесед оценивать эффективность - это что-то новенькое...
Конечно Сити нужен анализ их Академии)))
Конечно Сити нужен анализ их Академии)))
своего хохла (Зинченко) использовать ,объясните пипл?!
своего хохла (Зинченко) использовать ,объясните пипл?!
Хочет видеть поросят!
Мы их не обидим:
Поглядим и выйдем!
- Уходите со двора,
Лучше не просите!
Поросят купать пора,
После приходите.
- Анна-Ванна, наш отряд
Хочет видеть поросят
И потрогать спинки
Много ли щетинки?
- Уходите со двора,
Лучше не просите!
Поросят кормить пора,
После приходите.
Хочет видеть поросят!
Мы их не обидим:
Поглядим и выйдем!
- Уходите со двора,
Лучше не просите!
Поросят купать пора,
После приходите.
- Анна-Ванна, наш отряд
Хочет видеть поросят
И потрогать спинки
Много ли щетинки?
- Уходите со двора,
Лучше не просите!
Поросят кормить пора,
После приходите.