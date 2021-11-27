Холдинг «Манчестер Сити» заказал анализ работы академии «Спартака»

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вчера, 12:36

Бывший спортивный директор «Ростова» участвует в переговорах между City Football Group и руководством «Спартака».

«В настоящий момент Эшворт находится в Москве и проводит много времени в академии „Спартака“. Англичанин собеседует работников академии и оценивает ее эффективность по просьбе CFG», – сообщил источник.

Недавно в «Спартаке» подтвердили, что у клуба идут переговоры с City Football Group.

Эшворт работал в «Ростове» в сезоне-2004/05. В двух матчах он был исполняющим обязанности главного тренера.